Lo más oscuro de la inteligencia artificial en la guerra en este documental de Netflix

En lo profundo del corazón del complejo militar-industrial, se está desarrollando un nuevo tipo de soldado. Los robots impulsados por IA están cambiando el rostro de la guerra y cada vez más toman sus propias decisiones en el campo de batalla. (Netflix)

Imagina un mundo en el que la guerra sea llevada a cabo por robots. ¿Es algo fascinante o aterrador? En el nuevo documental que sacude a los espectadores de la plataforma de streaming más popular, Lo desconocido: los robots asesinos (Unknown: Killer Robots), esta cuestión se examina en profundidad, dejándonos con una sensación de admiración y horror.

Los robots, comúnmente asociados con asistentes amigables o juguetes ingeniosos, han comenzado a desempeñar roles más oscuros en nuestra sociedad. En estos últimos años se ha demostrado cómo la inteligencia artificial ha cambiado el mundo desde la aparición del ChatGPT, y cómo su uso se ha infiltrado en los ejércitos de los distintos países. Este título de Netflix nos ofrece una visión reveladora de la realidad del uso de la IA en el campo de batalla.

Los expertos opinan sobre la IA en la guerra en "Lo desconocido: los robots asesinos". (Netflix)

El documental comienza suavemente, mostrando su uso positivo, como un dron que mapea terrenos y evita incendios, o el adorable perro robot de Boston Dynamics, listo para ayudar en caso de desastres. Pero pronto, las cosas toman un giro oscuro.

Estos autómatas amigables se convierten en sistemas de armamento autónomos (AWS), esencialmente robots de combate que toman decisiones con mínima intervención humana. Aquí está la fría realidad: los robots están aquí y están matando.

¿Drones salvadores o destructores? La IA redefine su rol. (Netflix)

Si eso no fuera suficiente, la película también nos muestra cómo esta avanzada herramienta está siendo utilizada por una compañía farmacéutica para generar toxinas potencialmente mortales. Se ve una tecnología increíblemente prometedora convertirse en una herramienta para la destrucción, lo que sirve como un recordatorio poderoso de las consecuencias imprevistas que puede tener el progreso tecnológico.

A lo largo del documental, se entrevista a expertos de diversos campos, quienes aportan puntos de vista bien informados y accesibles. Las secuencias están hábilmente filmadas y ejecutadas, dando a los espectadores un panorama completo de las posibilidades y peligros de la inteligencia artificial en la guerra.

"Lo desconocido: Robots Asesinos": Explorando la cara oscura de la tecnología. (Cr. Netflix © 2023)

Sin embargo, el documental no aborda un tema crítico: los datos. Dado que la IA se nutre de información, el hecho de que se pase por alto el tema de dónde obtiene sus datos y las catastróficas consecuencias de datos erróneos es una falta notoria.

Otros documentales sobre inteligencia artificial

Todos estos títulos ofrecen una mirada perspicaz e informativa a las diversas formas en que la inteligencia artificial está moldeando nuestro mundo. Por ejemplo Hi, AI (2019), es un documental que explora cómo los robots están entrando en nuestras vidas cotidianas, destacando la relación entre humanos y robots, y la influencia de las máquinas que asemejan a la inteligencia humana en nuestras interacciones.

El adorable perro robot de Boston Dynamics: ¿una mascota o un soldado del futuro? (Netflix)

Machine Learning: Living in the Age of AI es también otro largometraje de YouTube Originals que examina cómo la IA está cambiando la vida de las personas, desde la conducción hasta la atención médica y el servicio al cliente. Y también puedes ver The Age of AI, presentada por Robert Downey Jr. que explora el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y cómo está cambiando la forma en que vivimos y trabajamos.

Lo desconocido: los robots asesinos es un documental informativo y cautivador, que presenta un panorama completo de uno de los debates más importantes en la tecnología y el ámbito militar hoy en día. El título está disponible en el catálogo de Netflix.

