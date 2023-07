Leo Messi triunfa en la cancha y en la actuación: así fue su cameo en “Los protectores”

Leo Messi participó en la segunda temporada de "Los protectores". (Star Plus)

¿Quién dijo que Lionel Messi sólo podía deslumbrar en la cancha de fútbol? Este último fin de semana, el aclamado futbolista mostró sus habilidades en la actuación, debutando en la pequeña pantalla y “la rompió” en la serie de Star+, Los protectores. Sí, has leído bien: Messi, el rey del fútbol y capitán de la selección argentina de fútbol, ahora también triunfa en el mundo del espectáculo.

La ficción relata la vida de tres representantes de futbolistas, interpretados por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra. En este interesante caldo de cultivo, Messi aparece interpretándose a sí mismo, en una escena en París con este trío de personajes. Durante cinco minutos, el portador de la camiseta número 10 de la selección, protagoniza una tensa conversación con el trío protagonista que intentan convencerlo de apoyar un proyecto para jóvenes futbolistas en las canteras europeas.

El astro del fútbol deslumbra con su debut actoral en la serie argentina. (Star+)

Sin embargo, el encuentro da un giro cuando uno de los personajes, Renzo Mago Magoya (Suar), le propone a Leo Messi un negocio completamente diferente. Este, sorprendido, mantiene un intenso cruce de miradas con Magoya que culmina con una amenaza. “Me parece que sos un desubicado vos, cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá. Es para darte una piña, sinceramente. No me dijeron esto, dijeron que me iban a hablar de un proyecto de los chicos... lo que yo hago, no lo hago por negocios”, dice el Messi actor a Carlos Conde Mendizábal (Bermúdez), quien gestionó el encuentro con el jugador.

La escena se intenta suavizar con un brindis, pero la tensión se mantiene entre Messi, Magoya y el personaje de Parra, Reynaldo Colombia Morán, pues este último constantemente molesta al jugador con fotos y solicitudes. “Nos ha sorprendido a todos no solamente por su calidad humana sino también la actoral”, cuenta mirando a la cámara el actor que todos recuerdan por su precisa actuación como Pablo Escobar Gaviria.

Leo Messi se interpreta a sí mismo en una escena de "Los protectores". (Star Plus)

Por su parte Bermúdez también se refirió a la participación de Messi y dijo: “Creo que es mejor afuera de la cancha que como persona que como jugador, así que se pueden imaginar lo que es”, expresó. Este divertido y destacado debut actoral de Messi nos recuerda que, como en la cancha, él siempre está listo para romperla. ¿Quién sabe? Tal vez esta sea solo la primera de muchas participaciones cinematográficas del astro del fútbol.

Qué esperar de la temporada 2 de “Los protectores”

Cuenta con siete episodios de 35 minutos cada uno, y fue grabada en diferentes locaciones de Buenos Aires y París. Esta nueva tanda de episodios comienza un año después de la conformación de “Los protectores S.A.”, cuando sus tres socios están disfrutando de haber logrado posicionar a la empresa como una de las más importantes en representación futbolística de Latinoamérica y Europa e inesperadamente sufren un atentado a su cartera de jugadores. Allí es cuando entra en escena el empresario Ernesto Cartens (Martín Seefeld), quien intentará quedarse con el negocio del trío de los protectores.

Los nuevos episodios de la ficción ya se encuentran disponibles para ver en streaming. (Star+)

Puedes ver la primera y la segunda temporada de Los protectores en Star+.

