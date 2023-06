Así es “Glamorous”, la serie con Kim Cattrall que explora el fascinante mundo del maquillaje

"Glamorous" narra la historia de Marco, un joven queer de género no conforme cuya vida parece estar estancada hasta que consigue un trabajo en la empresa de una legendaria magnate del maquillaje. (Netflix)

Kim Cattrall, conocida por haber formado parte de la serie Sex and The City, regresa con una comedia dramática. Pero, esta vez en Netflix. La trama se desenvuelve en el fascinante mundo del maquillaje y los influencers, un terreno que ha sido popular durante años, pero que hasta ahora no había sido explotado en la ficción de esta manera.

“Glamorous es la historia de Marco Mejía, un joven queer no conforme con su género atrapado en una existencia estancada hasta que consigue un empleo a las órdenes de Madolyn Addison, la legendaria magnate del maquillaje. Esta experiencia será la primera oportunidad para Marco de reflexionar sobre lo que desea de la vida, descubrir su auténtica personalidad y averiguar qué significa para él ser queer”, resume la sinopsis oficial.

Nueva producción de comedia protagonizada por Kim Cattrall. (Netflix)

El protagonista de la serie es Marco (interpretado por Miss Benny), un influencer en el ámbito del maquillaje que consigue un trabajo en la empresa de Madolyn Addison (Cattrall), una supermodelo que acaba de lanzar su propia marca de maquillaje que toma el nombre de Glamorous. Marco se encuentra deslumbrado por el lujoso entorno al que siempre ha aspirado a pertenecer, pero pronto se enfrentará a las dificultades del mundo laboral real, mientras se deja llevar por un inesperado viaje de amor, madurez y autodescubrimiento.

“Estoy emocionado por nuestro programa. Estoy emocionado por todo el espectáculo”, expresó Miss Benny sobre su papel. “Tener un crisol de la comunidad LGBTQ+ en la televisión es tan raro, ¿verdad?”, afirma la celebridad que se identifica como no binario. “No sé ustedes, pero yo vivo en un mundo tan homo-normativo. Cada vez que veo algo donde solo hay un personaje gay rodeado de un montón de personas heterosexuales, pienso: ‘Nunca he visto eso en la vida real’”, dijo categóricamente.

Miss Benny interpreta a Marco y Damian Terriquez encarna a Dizmal. (Netflix)

Glamorous marca el debut de Jordon Nardino (Gilmore Girls, Amas de casa desesperadas) como showrunner y completan el elenco Jada Payton, Zane Phillips, Michael Hsu Rosen, Ayesha Harris y Graham Parkhurst, entre otros. La primera temporada tiene diez episodios.

El regreso de la actriz Kim Cattrall

A pesar de que todos la recuerdan por Sex and the City, Cattrall ha demostrado su versatilidad y talento en distintos géneros televisivos luego de su alejamiento de las chicas de Nueva York. Así fue como formó parte de la serie Sensitive Skin (2014-2016), donde interpretó a Davina Jackson. También se sumó a la segunda y tercera temporada de la serie sueca Modus (2017-2018), interpretando a la primera ministra estadounidense Helen Tyler. Y, en 2020, se estrenó Filthy Rich, donde interpretó el papel principal de Margaret Monreaux sobre una familia adinerada y disfuncional.

La actriz da vida a Madolyn, una modelo que lanza su línea de maquillaje. (Netflix)

¿Quién es Miss Benny?

Miss Benny es un talentoso cantante, actor y músico de género no binario. Nació y se crió en una familia creativa y, desde temprana edad, mostró un gran interés por el arte y las canciones. Comenzó su carrera musical lanzando temas en YouTube y ganando popularidad en la plataforma. Su estilo único y su energía magnética llamaron la atención de la industria, y le abrieron las puertas a oportunidades emocionantes.

“Durante años me dijeron que no era el momento para alguien como yo. Cuando conseguí la audición para Glamorous hace cuatro años, recuerdo que en mi primera reunión fui como una versión light de mí mismo porque estaba seguro de que aunque habían escrito a Marco para ser llamativo y no conforme con el género, pensé, ‘No quieren que sea yo realmente. Quieren que haga una versión sanitizada y más pequeña de mí’”, contó.

Miss Benny en el rol de Marco en "Glamorous". (Netflix)

Y añadió: “Queremos que seas tan extravagante como eres en la vida real. Queremos capturar esa magia. Eso fue tan validador, así que cuando obtuve el papel, caí de rodillas y lloré. Sé que puedo ser un poco melodramático, pero realmente fue la primera vez que alguien en la industria me miró y dijo: ‘Sí, esto funciona. No necesitamos cambiar nada’”.

Si buscas una serie que te sumerja en un mundo de moda, autodescubrimiento y diversidad, no puedes perderte Glamorous en Netflix.

