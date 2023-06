“Avatar: el camino del agua” se lanzó en Disney+ tras su brillante paso por los cines

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, "Avatar: el camino del agua" empieza contando la historia de la familia Sully y los problemas que los persiguen. (20th Century Studios)

Avatar: el camino del agua (Avatar: The Way of Water) finalmente ha llegado a Disney+ para los espectadores y fanáticos de este mundo creado por James Cameron. La película lleva mucho esperando poder unirse al catalogo de la compañía de entretenimiento tras su exitosa carrera en los cines de todo el mundo que le dejó una recaudación de superior a los 2,300 millones de dólares globalmente.

A medida que Walt Disney Company cambiaba su estrategia para lanzar grandes éxitos de taquilla a las audiencias de streaming, Avatar 2 tuvo un camino en cines más largo en comparación con otros largometrajes del año pasado. Es por esta razón que tardó seis meses en estar disponible en formato digital.

En su paso por el cine, la película logró recaudar más de dos mil millones de dólares. (Disney)

Debido a un acuerdo hecho con 20th Century Fox hace años, Avatar: el camino del agua también estará disponible para transmitir en Max (en Estados Unidos) el mismo día, probablemente al mismo tiempo. A diferencia de otras películas recientes con ventanas de lanzamiento de 90 días, esta secuela protagonizada por Zoe Saldaña llegó al servicio de streaming 173 días después de su debut en cines (15 de diciembre de 2022)

Será la última producción en tener un estreno simultáneo en Disney+ y Max. Después de su impresionante éxito en taquilla, el público está ansioso por ver este film desde la comodidad de sus hogares. La extensa duración de esta película (tres horas y 12 minutos) no impidió su buen desempeño, y ahora los fans pueden disfrutar de cada minuto en sus dispositivos.

La película llegó a streaming 173 días después de haber estrenado en cines. (Disney+)

El gran regreso del planeta Pandora en “Avatar”

Trece años después de la primera entrega, Avatar: el camino del agua expande el universo de Pandora y transporta a la audiencia al hogar de la comunidad Metkayina, un rincón en las islas oceánicas nunca antes presentado en la saga. En la historia, Jake Sully (Sam Worthington), su esposa Neytiri (Zoe Saldaña) y sus hijos llegan allí buscando refugio de la cacería implacable de la “gente del cielo”, nucleada en la Administración de Desarrollo y Recursos (RDA, por sus siglas en inglés) y liderada por Quaritch (Stephen Lang).

El productor Jon Landau contó que el escenario tiene gran importancia en este universo: “Pandora es otro personaje de la película. Lo usamos como metáfora de nuestro mundo, y podríamos viajar por nuestro mundo durante años y no llegar a ver todas las maravillas que contiene. Entonces, James [Cameron] tomó la decisión de mantener la historia ambientada en Pandora, y explorar nuevos biomas y culturas. Basado en nuestro amor por el océano, decidimos que el océano sería el nuevo entorno para nuestras historias. La creación del mundo habitado por los Metkayina presentó nuevos y grandes desafíos, y el resultado brilla en pantalla”.

El largometraje tiene una duración de 3 horas y 12 minutos. (Disney Plus)

Desde este 7 de junio, puedes ver las dos primeras entregas de Avatar a través de Disney+.

