“Swarm”: los sorprendentes cameos y referencias a la industria musical en la serie de Prime Video

La trama se centra en la historia de Dre, una joven obsesionada con una estrella del pop ficticia, cuyo fandom es conocido por el nombre de “The Swarm”. (Prime Video)

El enjambre: obsesión asesina (Swarm) es una comedia negra y de horror psicológico que se estrenó recientemente en el catálogo de Prime Video. Tiene detrás a dos grandes creadores, Donald Glover y Janine Nabers, quienes trabajaron juntos en la aclamada serie Atlanta. La historia sigue a la joven Dre Greene, interpretada por Dominique Fishback (The Last Days of Ptolemy Grey), en su obsesión por una estrella del pop que toma una dirección muy oscura.

La ficción toma algo muy habitual dentro del comportamiento humano, el fanatismo, y lo convierte en un deseo enfermizo. El título utiliza la palabra “enjambre” al haberse inspirado en el grupo de fans “Bey Hive” que sigue a Beyoncé. De hecho, la cantante ficticia Ni’Jah guarda muchas similitudes con la artista ganadora de múltiples premios Grammy, desde la estética hasta el género musical.

Dominique Fishback protagoniza "Swarm", serie co-creada por Donald Glover. (Prime Video)

La trama profundiza en la vida de Dre como una adolescente aficionada a esta artista, su rutina dentro de un fandom y cómo esta adoración termina por convertirse en un aspecto de ella muy poco sano. A su vez, la producción juega con ciertas referencias verdaderas a la industria musical e invita a rostros de la actual generación de cantantes a participar como parte del elenco.

De Paris Jackson a Billie Eilish, los cameos de “Swarm”

Con el paso de cada capítulo, Dre va acercándose a nuevas personas que hacen más complejo su entorno y arrastra a sus series queridos dentro de esta macabra travesía. Swarm se permite jugar con la ironía y guiños a la música, y parte de ello ocurre con la participación especial de algunas estrellas de esta escena.

La cantante Chloe Bailey integra el elenco principal en el rol de Ris Jackson. (Prime Video)

Billie Eilish, de 21 años y considerada un ícono de la Gen Z, se desenvuelve como actriz en el rol de Eva, la líder de un culto del empoderamiento femenino que acoge a la protagonista. Como se recuerda, la intérprete de “Bad Guy” y “Happier Than Ever” nació muy joven como artista, apenas tenía 15 años cuando alcanzaba la fama mundial, y es un gran ejemplo de cómo esta excesiva atención puede también llegar a ser un problema en una etapa tan temprana (el acoso en redes, la sexualización, etc).

Por otro lado, se luce también Chloe Bailey –del dúo Chloe x Halle– como la hermana de Dre, Ris Jackson. Junto a su Halle (próximamente la nueva Sirenita de Disney), ambas se dieron a conocer por sus grandes habilidades para el canto y pasaron a ser, incluso, las protegidas de Beyoncé.

"Swarm" también contó con la participación de Billie Eilish. (Prime Video)

La más grande referencia de Swarm se da con el cameo de Paris Jackson, quien luce irreconocible con el cabello negro. La segunda hija de Michael Jackson da vida a una estríper se da a conocer por el nombre de Halsey, ¿cómo se relaciona la modelo y actriz con la famosa cantante? En su diálogo lo explica, puesto que, ella asegura haber sido discriminada por ser “negra” y, ante la sorpresa de Dre, explica que lo es porque su padre es “mitad negro”. Más de un espectador quedó sin palabras.

Lo nuevo de Donald Glover está disponible para ver en Prime Video desde el 16 de marzo.

