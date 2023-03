Zachary Levi a solas con Infobae por el estreno de “Shazam 2″: la importancia femenina en el elenco y su traje, entre otros temas

El actor repite su papel como el superhéroe de DC pero esta vez con un gran elenco de villanas. (Warner Bros.)

¡Shazam! Fury of the Gods comienza años después de la primera película, con Billy ahora con casi 18 años. Él y su familia adoptiva han luchando contra el crimen, pero aparece una nueva amenaza que los pondrá a prueba como nunca antes. Las Hijas de Atlas apuntan a Billy y su familia debido a sus poderes y un arma potencialmente destructora del mundo. Ahora, depende de la familia Shazam detenerlos y salvar el mundo.

No es casualidad que el mal ahora venga en forma de mujer, eso es una muestra más del rol que los personajes femeninos siguen tomando en la industria del entretenimiento. Antes, este genero estaba reducido a ser el interés amoroso de algún maleante o ser la secuaz del villano. Pero ahora son ellas las que toman el control. Además de demostrar que pueden ser igual de letales (en la ficción) que los hombres.

Lucy Liu, Helen Mirren y Rachel Zegler interpretan a las nuevas villanas de la historia. (Warner Bros. Pictures)

Para Zachary Levi, protagonista de esta nueva aventura, el poder femenino se siente en este largometraje y confiesa que tras la filmación aprendió mucho más acerca de las mujeres, aunque toda su vida a estado influenciado por ellas. “Bueno, he estado rodeado de mujeres poderosas toda mi vida. Así que, ya he aprendido muchas de esas lecciones, creo”, confesó.

El actor reconoció que en el primer film ya había una fuerte presencia de las mujeres, en esta nueva entrega, eso se potencialidad, algo que le parece increíble. “Lo que me encanta de que Helen, Lucy y Rachel que vengan e interpreten a estas villanas es que aportan mucha energía femenina. Ya tuvimos algunas como Marta Millans que interpreta a nuestra madre, Meagan Good. También la pequeña Faithe Herman que jugaron a dar una energía muy positiva y fuerte. Tener estás villanas, diosas, era muy divertido”.

"Shazam! llega a los cines este fin de semana. (Warner Bros. Pictures)

Hablando de Helen Mirren, Levi reconoce que si bien fue una gran experiencia trabajar con la actriz ganadora del Oscar, lo cierto es que durante el rodaje hubo una escena en particular que le incomodó hacer. Esto debido a que tenía que ofender al personaje de la actriz británica. “Quiero decir, honestamente lo más difícil del guion fue la línea en la que digo, ya sabes, `eres super vieja´. Estaba realmente asustado de decir eso porque ella es preciosa y maravillosa. Incluso le pregunté al director y al productor si estaban seguros que yo podía decir esto. Y ya sabes, ella se portó muy bien con eso”.

Aunque la primera entrega de Shazam! fue un éxito, lo cual permitió que esta secuela se rodara, Zachary Levi sigue incrédulo ante la idea de que en la pantalla grande es un superhéroe de DC: “La primera película, cuando me puse el traje por primera vez, fue una de las cosas más geniales que había hecho nunca. Yo estaba como, oh, Dios mío, me miraba en el espejo, y era como, “soy un superhéroe”. Esto es genial”.

Zachary Levi da vida a Shazam. (Warner Bros Pictures)

Eso no ha impedido que durante la filmación de esta segunda entrega haya cosas incómodas, como la de meterse en un traje muy ajustado, situación que padeció los primeros días de rodaje. “Pero entonces también, era tan apretado. Uno comienza a sentirse claustrofóbico y tuve que decirme a mí mismo como, `Zach, tienes que encontrar un lugar zen. Tienes que convertirte en uno con el traje´. Y así, ya sabes, sólo tenía que decirme a mí mismo cuando me estaba poniendo el traje, como, sólo, esto va a ser un viaje. Vas a llevar esto durante un largo tiempo. Conviértete en uno y entonces ya sabes, puedo tener paz”, contó.

¡Shazam! Fury of the Gods está dirigida por David F. Sandberg y basada en un guion de Henry Gayden y Chris Morgan. La divertida película de acción y aventuras es la primera película de DC en debutar después del anuncio de James Gunn de la DCU, dejando el futuro del héroe en duda. ¡Shazam! La furia de los dioses está protagonizada por Zachary Levi, Adam Brody, Meagan Good, Ross Butler, Grace Caroline Currey, DJ Cotrona, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Lucy Liu, Rachel Zegler y Hellen Mirren.

Rachel Zegler y Adam Brody forman parte del elenco. (Warner Bros. Pictures)

Antes de que estrene esta secuela puedes disfrutar de Shazam! que está disponible en HBO Max.

