Song Hye-kyo, estrella de “La gloria”, y su mensaje a Latinoamérica: “Sé que estamos físicamente muy distantes, pero gracias por amar los dramas coreanos”

La actriz Song Hye Kyo, la guionista Kim Eun-sook y el director An Gil-ho hablan sobre la popularidad de "La gloria" en Latinoamérica. (Netflix)

Previo al lanzamiento de La gloria: parte 2, el elenco principal junto al equipo creativo detrás de la serie estuvo presente en un evento global organizado por Netflix. Durante la presentación, la reconocida actriz surcoreana Song Hye-kyo, la protagonista que da vida a Moon Dong-eun, respondió una pregunta de Infobae en plena conferencia de prensa y envió un mensaje a los fans en América Latina que han disfrutado la historia.

“En primer lugar, muchas gracias por su amor”, dijo ante la prensa internacional conectada por videollamada y asistentes en Corea del Sur. “Sé que estamos físicamente muy distantes, pero gracias por amar los dramas coreanos y La gloria. Sé que una gran cantidad de contenido coreano es popular en todo el mundo, pero creo que, entre ellos, realmente ustedes aman La gloria, así que, estoy muy feliz”.

Song Hye-kyo es la protagonista del drama surcoreano que se ha convertido en un fenómeno global. (Netflix)

Por su parte, la guionista Kim Eun-sook admitió ser aficionada a la literatura latinoamericana y espera muy pronto visitar esta parte del continente: “Sí. Como soy escritora, me gustan obras y autores como García Márquez y Cien años de soledad. Creo que los latinoamericanos tienen este sentido de ensueño. Y me impactaron mucho las obras de América Latina. Todavía no he estado en América Latina porque está muy lejos. […] Me gustaría agradecer a los fanáticos latinoamericanos una vez más por ver y amar La gloria”.

En cuanto al director Ahn Gil-ho, también siente mucho agradecimiento frente a este fenómeno televisivo y se siente algo presionado a la vez por las miradas que atrae. “Gracias por su amor y su apoyo. Tampoco he estado en América Latina, pero siento que ahora estoy mucho más cerca de ustedes y los amo a todos”, fueron sus palabras.

El equipo creativo y la actriz principal enviaron un agradecimiento a los fans en América Latina. (Netflix)

El reto de interpretar a una mujer que busca venganza

La gloria sigue la historia de una mujer en Corea del Sur que busca venganza 18 años después de haber sufrido acoso escolar. Moon Dong-eun, convertida en la actualidad en una maestra de primaria, ha estudiado a sus agresores del pasado para diseñar un plan perfecto que los lleve a sufrir tanto o más que ella. Las cicatrices de quemaduras en su cuerpo le recuerdan cada día el abuso que sufrió a manos de sus ex compañeros de escuela, y son la razón por la que no puede simplemente dejarlo atrás y sonreír.

“Ella dice: ‘No hay misericordia y, por lo tanto, no hay gloria’. Siento que esta línea resume quién es Dong-eun. Ella no mostrará ninguna piedad y también sabe que se está convirtiendo en una perpetradora luego de ser una víctima. Entiende y sabe que no busca la gloria. No es un tipo de venganza donde una persona piensa, voy a vengarme y vivir una vida feliz. Ella está diciendo, voy a vengarme y voy a morir contigo. Siento que me dolió mucho la línea de Dong-eun al decir eso y realmente lo sentí por ella”, contó Song Hye-kyo.

Los actores Jung Sung-ill, Cha Joo-young, Kim Gun-woo y Kim Hieora también estuvieron presentes en el evento. (Netflix)

Además, la estrella de 41 años profundizó en las escenas donde tuvo que mostrar las cicatrices de quemaduras del personaje. Pasó entre cuatro y cinco horas en el departamento de maquillaje y de efectos especiales para grabar el final del sexto episodio, además de que necesitó adherirse a una estricta dieta y no pudo beber líquidos desde el día anterior.

“Fue realmente difícil, debido a todo ese esfuerzo y el costo físico que me costó, recuerdo que fue muy difícil hacer esa escena. Pero terminó siendo más impactante debido a eso”, detalló en el evento. “Así que, creo que esos momentos en los que tuve que usar ese maquillaje fueron memorables. La razón por la que me pusieron en una dieta estricta e incluso traté de no beber agua fue porque realmente quería transmitir lo doloroso, difícil y rota que estaba Dong-eun”.

El infierno perfecto que Dong-eun diseñó para su venganza ya está listo. (Netflix)

Los nuevos episodios de La gloria están disponibles para ver en Netflix.

