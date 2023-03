Paramount+ en marzo: nuevas temporadas de “Yellowjackets” y “South Park” y los lanzamientos de “Rabbit Hole” y “George & Tammy”, entre otros títulos

La serie nominada al Emmy regresa en marzo con nuevos episodios. (Paramount Plus)

Marzo llega cargado de grandes estrenos en la plataforma de Paramount+, en donde la variedad de formatos y géneros se podrán ver durante este mes. Algunos de los títulos destacados son la miniserie sobre los músicos country George y Tammy, así como la segunda temporada de Yellowjackets y también la entrega número 26 de la serie animada South Park. Por el lado de las películas, después de una larga espera, se podrá ver a través de este servicio el exito de terror de 2022 Sonríe. Estos son los títulos que llegan en febrero para que puedas elegir con cuál quedarte y tomar nota de aquellos estrenos que formarán parte de tu lista preferida.

George & Tammy (2 de marzo)

Esta producción es una crónica de la poderosa pareja de la música country, Tammy Wynette y George Jones, cuya relación complicada pero duradera inspiró algunas de las músicas más icónicas de todos los tiempos. La serie se basa en el libro The Three of Us: Growing Up with Tammy and George, escrito por la hija de la pareja, Georgette Jones. Esta protagonizada por los actores Michael Shannon y Jessica Chastain).

Miniserie basada en la vida y obra de los reconocidos musicos de country. (Paramount+)

Escuela de funk (3 de marzo)

En esta historia, un joven de nombre Vando empieza el instituto con una misión: hacerse popular y conquistar a Camila, la chica más popular del instituto y de quien está enamorado. Para ello organiza un equipo de fútbol para ganar el campeonato interclases. También intenta hacerse amigo de todos los grupos de la escuela, desde los payasos de la clase hasta los pequeños delincuentes. Pero el plan fracasa cuando se acerca demasiado a los jóvenes trabajan para una banda de narcotraficantes. Ahora, además depreocuparse por el romance, las calificaciones y el fútbol, el protagonista tiene que evitar el camino que podría conducirle a una vida de delincuencia.

Esta propuesta televisiva estará cargada de mucha música pero también de problemáticas sociales. (Paramount+)

Snow Day (5 de marzo)

Esta es una reinvención musical de la amada y clásica película de comedia del mimso nombre lanzada en 2000. Snow Day sigue a un grupo de niños que están decididos a lograr sus sueños cuando su escuela cierra por un día de nieve. Los hermanos Hal y Natalie Brandston descubren que todo es posible en un día de nieve cuando una sorpresiva tormenta invernal les ofrece la oportunidad de romper con la rutina y correr grandes riesgos. Inspirado para perseguir a la chica de sus sueños de nombre, Claire, el protagonista Hal solicita la ayuda de su mejor amigo, Lane, para que lo ayude a expresar sus sentimientos, mientras Natalie decide desafiar al malhumorado quitanieves del pueblo.

La película es una reversión de la película de 2000 del mismo nombre. (Paramount+)

The Challenge: World Championship (9 de marzo)

El reparto de este reality show incluirá a los ganadores y de The Challenge: Argentina, The Challenge: Australia, The Challenge: U.K. y The Challenge: USA. Al final, sólo los más dominantes conquistarán el juego y demostrarán que no son sólo los mejores de su país, sino los mejores del mundo. El presentador TJ Lavin volverá como copresentador junto a los presentadores mundiales Brihony Dawson (Australia), Mark Wright (Reino Unido) y Alejandro “Marley” Wiebe (Argentina).”

Nuevo reality show que reune a los ex ganadores de la franquicia. (Paramount+)

Sout Park T26 (10 de marzo)

La serie ganadora del premio Emmy y Peabody nos presenta las divertidas desventuras de cuatro niños malhablados y problemáticos en un pequeño pueblo de las Montañas Rocosas de Colorado. La nueva temporada estrenará semanalmente los jueves por Comedy Central a partir del 9 de marzo (a las 22hrs México/Argentina/Brasil, 11pm Colombia) y todos los viernes a partir del 10 de marzo por Paramount+. Esta nueva temporada continúa con la divertida vida de Cartman, Kenny, Kyle, Stan y toda la comunidad de este tan bizarro y característico pueblo.

La temporada número 26 llega a la plataforma de streaming. (Paramount+)

Transformers: La Chispa de la Tierra (10 de marzo)

Muchos años después del final de la guerra entre Autobotsy Decepticons, los jovenes humanos Robby y Malto luchan por adaptarse después de mudarse de Filadelfia al pequeño pueblo de Witwicky, Pensilvania. Cuando encuentran un objeto extraño en una cueva, les otorgan misterios fundas cibernéticas robóticas y dan vida a Twitch y Thrash, los primeros Transformers en nacer en la Tierra. Unidos a ellos a través de sus mangas cibernéticas, los Maltos adoptan adoptan a los transformes en su familia. Los Autobots, que ahora trabajan con Megatron y la organizacion humana secreta GHOST para proteger la Tierra de los Decepticons rebeldes restantes.

Serie animada basada en los populares personajes de los 80. (Paramount+)

The Journey with Andrea Bocelli (14 de marzo)

Combinando actuaciones musicales de clase mundial con conversaciones íntimas en la impresionante campiña italiana, este especial de Bocelli es una exploración de los momentos que lo definen, las canciones que lo inspiran y las relaciones que conectan con lo que lo que mas importa. Bocelli y su esposa Verónica registran a caballo la Via Francigena de Italia, un antiguo camino recorrido por peregrinos durante siglos siguiendo los pasos de los apóstoles y santos.

En el camino, se les unen sus amigos Michael W. Smith, Tori Kelly, Tauren Wells y TAYA para actuaciones musicales de clase mundial en algunos de los lugares más magníficos y majestuosos de Italia. Tras una bendición del Papa, los hijos de Bocelli, Matteo y Virginia, aparecen en esta increíble aventura, así como los músicos y cantantes Katherine Jenkins, Clara Barbier Serrano, 2Cellos, 40 Fingers, y muchos otros.

Nuevo especial musical que se adentra en la vida personal del músico italiano. (Paramount)

Piso para dos (17 de marzo)

Esta producción sigue a dos veinteañeros sin dinero que comparten departamento. El problema es que Tiffany y Leon no se conocen y, si su plan funciona, nunca lo harán. A medida que los Post-its empiezan a volar, y cada uno se ve inesperadamente arrastrado a la desordenada y compleja vida del otro, una atracción evoluciona hacia atrás. La pregunta es: ¿realmente puedes enamorarte de una persona a la que nunca has visto?

Serie basada en la novela escrita Beth O’leary que es protagonizada por Jessica Brown Findlay y Anthony Welsh. (Paramount+)

Ex on the Beach (22 de marzo)

Diez estrellas de reality con problemas sentimentales aparecen junto a solteros que se presentan a lo que creen que es un programa de amor y citas común y corriente, sólo para ser completamente sorprendidos por sus ex, con quienes se encuentran cara a cara.

Sonríe (16 de marzo)

Después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a un paciente, la Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon) comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad. En el reparto de esta producciones figuran actores como Caitlin Stasey, Jessie T. Usher Kyle Gallner Kal Penn.

Sosie Bacon protagoniza este film. (Paramount+)

Yellowjackets (24 de marzo)

Esta serie se centra en un equipo de talentosas jugadoras de fútbol de la secundaria que se convierten en (des)afortunadas sobrevivientes de un accidente aéreo en lo profundo del desierto del norte. Las crónicas de la serie devienen de un complicado pero próspero equipo, a clanes salvajes, al tiempo que rastrea las vidas que han intentado reconstruir casi 25 años después, demostrado que el pasado no ha sido resuelto y que lo que comenzó en el desierto está lejos de llegar a su fin.

Christina Ricci forma parte del elenco. (Paramount+)

Rabbit Hole: Juego de Mentiras (27 de marzo)

Su sinopsis relata que en la historia “nada es lo que parece cuando Weir, un maestro del engaño en el universo del espionaje corporativo, es inculpado de asesinato por fuerzas poderosas con capacidad para influir y controlar diversas poblaciones”. Rabbit Hole fue creado por John Requa y Glenn Ficarra, personajes que estuvieron a cargo de producciones como Focus (2015), Crazy Stupid Love (2011), This is Us (2022) y WeCrashed (2022), entre otras.

Kiefer Sutherland protagoniza esta serie de intriga y espionaje. (Paramount+)

