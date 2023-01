“Desparejado”, la serie de Neil Patrick Harris es cancelada después de una temporada

“Desparejado” es una comedia protagonizada por Neil Patrick Harris y de los creadores de “Modern Family”. (Netflix)

Las cancelaciones en Netflix continúan aumentando conforme pasan los días. Ahora le tocó el turno a Desparejado (Uncoupled), show de televisión que no regresará para una nueva entrega. El servicio ha decidido no renovar esta serie protagonizada Neil Patrick Harris. Esta resolución al parecer se tomó luego de que la producción no consiguiera entrar en el Top 10 de su servicio durante sus primeras semanas de estreno. Excepto por una semana que se posicionó en el número 6 de su catálogo.

La noticia fue dada a conocer por el sitio Deadline, quien además informó que, tras la cancelación, la productora del programa, MTV Entertainment Studios ya está buscando algún otro servicio o canal de televisión para seguir contando esta comedia producida por Darren Star (Sex and the City, And Just Like That) y Jeffrey Richman (Modern Family).

Neil Patrick Harris además produce el show. (Netflix)

El medio detalló que Netflix utiliza un sistema que mide las horas vistas de sus producciones para saber que tanto éxito o no los títulos en su catálogo. Esto hace que programas de media hora como Desparejados terminen quedando en una clara desventaja ante programas que tienen una mayor duración y que por consiguiente terminan registrando un mayor tiempo de visualización en la plataforma.

La noticia de la cancelación de Desparejado se suma a la especulación de que desde el año pasado existía acerca de que los productores no estaban del todo contentos en Netflix. A finales del año pasado, circularon rumores de que el equipo detrás del show buscaba llevar su serie a otro servicio. Uno de los principales candidatos sería una de las redes de Paramount Global, muy probablemente Showtime.

La primera temporada está compuesta por ocho episodios. (Netflix)

El otro gran proyecto de Darren Star con Netflix, Emily in Paris, ha seguido atrayendo audiencias. Su tercera temporada ya alcanzó el Top 10 de Netflix en noventa y tres países, lo que le permitió a la compañía de entretenimiento renovarla por una cuarta temporada. Pese a las recientes cancelaciones, el servicio de streaming continuará lanzando comedias, en breve estrenará dos spin-offs, That 90s Show (basado en That 70s Show) y Freeridge, un programa derivado de On My Block, así como una serie Girls5eva, cuyas dos primeras temporadas se transmitieron originalmente en Peacock.

Desparejado sigue la historia Michael Lawson (Harris), un agente de bienes raíces de cuarenta y tantos años que vive en la ciudad de Nueva York. Después de ser abandonado por su pareja con la que estuvo por diecisiete años, Colin (Tuc Watkins), el protagonista debe navegar en un mundo de citas muy diferente o permanecer soltero por el resto de su vida. La amistad también juega un tema central en la serie, con Michael dependiendo en gran medida del apoyo de su colega, Suzanne (Tisha Campbell).

La serie está protagonizada por Brooks Ashmanskas (Julie y Julia), Emerson Brooks (The Last Ship), Marcia Gay Harden (Mystic River), Nic Rouleau (The Unbreakable Kimmy Schmidt), y Jasai Chase Owens (The Expanse), entre otros. Junto a Star y Richman, Harris, Tony Hernandez y Lilly Burns actúan como productores ejecutivos.

Puedes ver la primera temporada de Desparejados que está disponible en Netflix.

