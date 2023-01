Todos los detalles sobre la serie de Rick y Michonne en el universo de “The Walking Dead”

El spin-off de Rick y Michonne es una de las próximas producciones derivadas de "The Walking Dead". (AMC)

Michonne Hawthorne (Danai Gurira) y Rick Grimes (Andrew Lincoln) fueron dos de los personajes centrales de la serie The Walking Dead, que terminó en noviembre de 2022 con su temporada número 11 después de más de una década de producción. Con varios spin-off en su haber, entre ellos los que ya están al aire desde años como Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond y Tales of the Walking Dead, se anunciaron otros que llegarían en el futuro.

Uno de estos proyectos se centrará en la historia de amor entre Rick y Michonne, y ya comenzó a grabarse. En su cuenta de Instagram, Gurira compartió tres imágenes en las que festeja su regreso junto a Andrew Lincoln y el jefe de contenidos de este universo televisivo, Scott M. Gimple: “#Richonne spin-off. 2023. La pre-producción está en pleno apogeo. ¡Lo estamos logrando!”, escribió la actriz que también formó parte del elenco de Black Panther con el rol de Okoye.

Primera fotografía de Danai Gurira y Andrew Lincoln en los preparativos para la serie. (Instagram)

El anuncio se llevó a cabo durante la San Diego Comic-Con 2022, y la excusa principal fue que la historia de amor entre Rick y Michonne tenía muchos puntos para relatar y que por eso ameritaba una ficción propia. Cabe recordar que, al final de la última temporada, se pudo ver ambos personajes con vida y con la ilusión intacta de poder reunirse nuevamente.

La historia de Rick y Michonne será contada

Michonne decide dejar a sus hijos, Rick Jr. y Judith, para ir en busca de su amado luego de algunas pistas que podrían revelar dónde se encuentra. Mientas tanto, Rick es detenido contra su voluntad por la Civic Republic Military (CRM). Se supone que contará lo acontecido en el tiempo en que Rick fue capturado, todo lo que padeció allí y también esta odisea que llevaría a cabo Michonne para encontrarlo. No se dieron más detalles de la trama, así que, solo resta esperar su estreno.

La historia de amor entre Rick y Michonne será contada en esta nueva historia del universo de zombis. (AMC)

Andrew Lincoln abandonó la serie en 2018 durante la novena temporada, mientras que, Danai Gurira lo hizo durante la emisión de la décima entrega en 2019. The Walking Dead continuó con una más que se convirtió en la última de la saga. Aunque este spin-off aún no tiene fecha confirmada de estreno, se estima que sería a finales de 2023 y contendrá seis episodios. Además de protagonizarla, Gurira figura como guionista y co-creadora junto a Gimple. Ambos actores son productores ejecutivos.

Este no será el único proyecto que se está gestando del universo de zombis, habrán dos más. Entre ellos, figuran Dead City con Jeffrey Dean Morgan en el rol de Negan y Lauren Cohan como Maggie, que contará con seis episodios. Otro que llegará en 2023 será sobre Daryl Dixon, con Norman Reedus y Melissa McBride. La serie estará ambientada en Francia y su actor central dijo en una entrevista que le realizó Jimmy Kimmel en octubre pasado: “Destruiremos el Louvre y esas cosas. Va a ser una locura”.

No es el único proyecto que promete extender los límites de "The Walking Dead" en la pantalla chica. (AMC)

Puedes ver todas las temporadas de The Walking Dead en el catálogo de Star+.

