10 series nuevas del 2022: dónde verlas y por qué no puedes perdértelas

Las series que debutaron este año en televisión y servicios streaming. (Composición)

No quería que se termine el año sin hacer mi selección de las mejores series nuevas del 2022. Sí, nuevas. Las que debutaron con sus primeras temporadas. Afuera quedarán otros hits como Better Call Saul y su extraordinario final y despedida, una serie casi inclasificable. La segunda temporada de The White Lotus, también otra obra obligada, pero así es la vida.

Las series de Netflix que lideraron en 2022 Desde la cuarta temporada de “Stranger Things” hasta “Dahmer”, conoce los títulos en inglés que fueron lo más visto este año en la plataforma VER NOTA

Hecha la aclaración y establecidos los límites de esta lista, a continuación las diez producciones elegidas como lo más destacado de la televisión y plataformas de streaming desde El oso hasta La ciudad es nuestra pasando por la comedia ganadora de los Emmy, Abbott Elementary.

Un joven y talentoso chef que regresa muy a su pesar a su casa en Chicago para administrar el restaurante de sándwiches que su hermano le heredó antes de suicidarse. (Disney Plus)





Andor

El producto de Star Wars menos “Star Wars” de todos. Una serie adulta donde, a través de cuatro arcos argumentales divididos en 12 episodios, Tony Gilroy junto a Diego Luna presentan en pantalla el verdadero terror del Imperio Galáctico en conflictos más palpables que se alejan de la Fuerza y se acercan a la esclavitud, la explotación laboral, la pésima distribución de recursos para empobrecer a otros planetas, establecer el control y más atrocidades. Excelente construcción de personajes y climas. Una historia verdaderamente nueva sobre esta galaxia tan amplia y llena de conflictos que dan ganas de más. Quizá el mejor producto de Lucasfilm desde el nacimiento de Disney+. Tiene 12 episodios.

(Disney+)





Severance

Con esta serie, Apple TV+ comenzó a posicionarse en el mundo luego de haber ganado un Óscar con CODA. Si bien no es una plataforma nueva, en este 2022 mostró todo su potencial al estrenar Severance, Black Bird y otros títulos que aparecerán más adelante en esta lista. Pero centrándonos en Severance, producida y dirigida por Ben Stiller, es una ficción que presentó una idea tan simple como escalofriante y se desarrolló manejando muy bien la información en un escenario excelentemente planteado a nivel narrativo y estético.

Pelé murió a los 82 años: series y películas que puedes ver para recordar a la leyenda Desde sus orígenes como jugador hasta sus reflexiones en la vejez, así son los títulos sobre la vida y carrera del inigualable “O Rei” VER NOTA

Elenco de lujo, historias mínimas llenas de sorpresas que suman al relato central y un misterio enorme del cual solo vimos un pedacito. Adam Scott, John Turturro, Patricia Arquette y Christopher Walken hacen lo que nos tienen acostumbrados, pero sorprenden los trabajos de Britt Lower y Tramell Tillman. Tiene nueve episodios.

(Apple TV+)





Heartstopper

Basada en una historieta que ya tenía una base de fans enorme, este drama adolescente tan bien narrado sorprendió a todos con su llegada. Fue una de los éxitos del 2022 porque podría haber sido una historia más de las que tanto se repiten en la actualidad, pero no, mostró una sensibilidad en sus personajes e historias súper palpables. Una historia de amor entre dos jóvenes que puso en el centro del relato las cosas buenas y no tan buenas del nacimiento y crecimiento de una relación, pero sin caer en el golpe bajo. Buena dirección y climas, pero destacan los recursos visuales similares al comics. Una de las historias de amor del año. Heartstopper tiene una primera temporada de ocho episodios y está en Netflix.

(Netflix)





The Sandman

Debo confesar que tenía mucho miedo con el resultado de esta serie, pero había una luz de esperanza ya que su creador, Neil Gaiman, no había entregado, hasta ahora, su mayor obra de fantasía sin que el proyecto de la adaptación esté a la altura. Y finalmente cerró el acuerdo con Netflix y este año estrenaron la primera temporada de The Sandman. Visualmente es extraordinaria, pero los tiempos del relato, las historias que eligieron adaptar, los personajes y sus interacciones y capítulos autoconclusivos brillantes hicieron de esta una de las mejores series del año. Tom Sturridge es un casting fascinante, pero acompaña muy bien todo el elenco desde Gwendoline Christie hasta Patton Oswalt solo por mencionar algunos. Y Gaiman se salió con la suya ya que habrá una segunda temporada. La primera tiene diez episodios y un especial de dos partes.

(Netflix)





Slow Horses

Cuando parecía que Apple TV+ había entregado su mejor obra del año con Severance, llegó Slow Horses con Gary Oldman a la cabeza. Una de detectives, sí, pero con un guion muy bueno y la actuación de Oldman y todo su equipo en un nivel altísimo. La perspectiva también ayudó, el cómo ser un agente secreto si no cumpliste con tu trabajo y fuiste relegado al peor departamento de la agencia secreto del estado británico. Ninguna sorpresa, pero es tan sólida en lo que quiere hacer que se ubicó en esta lista. Bien por Jack Lowden que se ganó el coprotagónico al igual que Saskia Reeves.

(Apple TV Plus)





Lakers tiempo de ganar

Extraordinaria propuesta de HBO sobre cómo los Lakers, desde la llegada de Magic Johnson y Jerry Buss cambiaron a la NBA. Armaron un drama ligado al deporte y al show business con muchos personajes e historias que parecía complicado que se convirtiera en una buena serie, pero Adam McKay hizo de las suyas.

Las 9 series muy esperadas que se estrenan en enero 2023 Se trata de grandes historias que van a inaugurar el próximo año entre las que se encuentra la ansiada "The Last of us" VER NOTA

Un relato vertiginoso y una propuesta estética bellísima que, poco a poco, presenta muchos personajes e historias pero todas conducen al final de la primera temporada de Buss al mando. La llegada de Nike al básquet, los excesos de las estrellas de la NBA, los negocios ligados al deporte, la frustración por dejar la vida deportiva y muchos otros temas aparecen en esta inolvidable primera temporada de Lakers: tiempo de ganar. Es de HBO Max.

(HBO)





El oso

La serie más conmovedora y adrenalínica del año que a su vez esconde un dolor tangible en el sufrimiento de su protagonista. Así es El oso, la ficción de Star+ que se convirtió en la más comentada del 2022. Un prestigioso y reconocido chef tiene que hacerse cargo del restaurante de barrio de su hermano que acaba de fallecer.

Ese cambio brusco para todos, incluso para los los empleados del local gastronómico, será una lucha interna entre los miembros del lugar por acomodarse a la nueva realidad. Sanar heridas, crecer, superar malas experiencias, creer en uno mismo, vorágine, enojos, tristezas y una familia detrás de esta serie, la más increíble historia del año. Además, tiene capítulos que técnicamente son para dar en las escuelas de cine. Véanla, son ocho episodios.

(Star+)





Abbott Elementary

Quinta Brunson creó, escribió y protagonizó la comedia ganadora de tres Emmy sobre una escuela primaria. La serie se aferró al estilo narrativo de The Office y le salió muy bien. El repertorio de personajes es divertido, tienen historias particularmente cómicas y la interacción entre ellos y con los niños (casi de “rehenes”) es la frutilla del postre. Como en muchos casos, las series de comedia presentan una configuración particular, sus códigos y personajes, pero una vez superados los primeros capítulos, es muy divertida y tierna. Además, no deja de mostrar la realidad de las escuelas primarias en Estados Unidos que lejos está de ser idílica, por si a alguien le quedan dudas. Está en Star+.

(Star+)





House of the Dragon

Tengo muchísimo para escribir sobre La casa del dragón, pero lo voy a resumir en dos aspectos. El primero de ellos es que manejó como nadie el material de base mezclado al fanatismo por Game of Thrones. Entregó a cuentagotas el drama profundo, no regaló nada desde el principio salvo personajes increíbles.

Y segundo, pocas series pueden lograr lo que hizo House of the dragon: empezar mal, mejorar, crecer capítulo a capítulo y todo eso con cambios de actores y saltos en el tiempo. Mejoró semana a semana, alimentó la discordia de todos sus protagonistas y en el camino iba presentando más personajes de manera sólida. Sin contar que los dragones fueron la principal arma de batalla. Una sólida y convincente primera temporada que hubiese sido aún más grande si el departamento de arte y, en algunos capítulos, la fotografía, acompañaban. Sin embargo, volvió a conectar a la audiencia los domingos a la noche. Se puede ver en HBO Max.

(HBO)





La ciudad es nuestra

David Simon regresó a Baltimore para contar otra historia de corrupción, abuso policial, enriquecimiento ilícito, discriminación y tantos otros delitos en un departamento de la policía de dicha ciudad. Con muchos puntos en común con su obra maestra, The Wire, pero más chica, We Own This City es un crudo baño de realidad con actuaciones sobresalientes, dirección, guion y montaje destacables. Tiene seis capítulos de una hora cada uno y contados en diferentes momentos de la línea de tiempo que presenta donde brilla su montajista. Está basada en un caso real, por increíble que sea, y tiene otra clase de actuación del gran Jon Bernthal. Está en HBO Max.

(HBO)

Seguir leyendo: