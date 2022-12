“Scream 6″ lanza su primer avance oficial con guiños a otras películas de terror

A menos de tres meses para que la sexta parte de la franquicia Scream llegue a las salas de cine, se ha lanzado un primer y escalofriante tráiler de la película protagonizada por Melissa Barrera. El breve avance no muestra mucho sobre la trama que se abordará en esta ocasión, pero se aprecia que la trama se desarrollará ahora en la ciudad de Nueva York. Mientras los personajes principales Sam y Tara Carpenter intentan dejar atrás todo su pasado en Woodsboro.

“Perry Mason”: el famoso abogado de la televisión vuelve con su segunda temporada La exitosa serie de HBO regresará con nuevos capítulos el 6 de marzo de 2023 VER NOTA

Ha pasado menos de un año desde la quinta película de la franquicia dirigida por Matt Bettinelli-Opin y Tyler Gillett (Ready or Not) se convirtió en un éxito de crítica y taquilla, al darle un giro que no se había visto anteriormente en esta saga. En el adelantó se puede ver a los sobrevivientes del anterior largometraje mientras viajan en el tren subterráneo, en plena noche de Halloween. En su trayecto los jóvenes se encuentran con diversas personas disfrazadas de ghostface, sin saber que uno de ellos en realidad será el nuevo asesino que los acechará.

Ahora la historia se desarrollará en Nueva York. (Paramount Pictures)

Además de traer de regreso a la mexicana Melissa Barrera y Jenna Ortega como Sam y Tara, respectivamente, el nuevo largometraje también presenta a los sobrevivientes de Scream (2022), Mindy y Chad Meeks-Martin, interpretados por Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding. Aunque en el adelanto no se muestra, para esta nueva parte de la franquicia Courteney Cox estará de vuelta con su emblemático personaje de Gale Weathers.

“Harry y Meghan”: qué dice la crítica sobre esta serie documental y su primera parte La producción de Netflix acaba de estrenar en la plataforma sus tres primeros episodios donde el matrimonio cuentan en primera persona con detalles específicos cómo fue su relación VER NOTA

Otro de los regresos que más emoción han causado entre los fanáticos de esta historia ha sido las confirmación de Hayden Panettiere, quien volverá a su popular papel de Kirby Reed en Scream 4. Esto despúes de que en la película de 2022 se confirmó que había sobrevivido al mortal ataque de ghostface. Por otra parte una de las grandes ausencias en esta ocasión será la de Neve Campbell, quien no volverá como Sidney Prescott, marcando la primera película de la saga en la que no participará.

"Scream 6" llegará al cine en marzo del próximo año. (Paramount Pictures)

Pese a esto, en una reciente entrevista Jenna Ortega (Merlina) ha confirmado que en la nueva producción, seguirá habiendo “referencias” a Sidney. “Sabes, es bueno porque todavía hay una actitud protectora en el guión y eso es algo que los actores tenían naturalmente sobre ella porque obviamente la respetamos y queremos lo mejor para ella. La extrañamos y pensamos en ella”, detalló.

Las 10 mejores nuevas temporadas de series de 2022 “Better Call Saul”, “The White Lotus”, “The Boys” y mucho más. Estas son las mejores continuaciones que nos dejó este año en el mundo de la televisión y el streaming VER NOTA

Aunque no se han revelado muchos detalles acerca de la historia de la sexta parte, se sabe que la película continuará con los cuatro supervivientes de los asesinatos de Ghostface cuando dejan atrás Woodsboro y comienzan un nuevo capítulo en sus vidas. El film también traerá caras nuevas a la franquicia Dermot Mulroney, Henry Czerny, Samara Weaving, Tony Revolori y Jack Champion.

Antes de que llegue la nueva película de ghostface, puedes disfrutar de Scream (2022) que se encuentra disponible en Star+.

Seguir leyendo: