“El menú”, la nueva película de terror de Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy de la que todos están hablando

Margot y Tyler viajan a una isla remota para comer en un exclusivo restaurante dirigido por el chef Slowik, quien ha preparado un menú donde la comida se trata como arte conceptual, pero su enfoque de la cocina tiene algunas sorpresas impactantes para los invitados ricos. (Searchlight Pictures)

Este año ha existido una gran oferta de películas de terror que fueron del agrado del público; Bárbaro, El teléfono del señor Harrigan, ¡Nop!, X y El teléfono negro son solo algunas de ellas. Aunque el 2022 está a punto de terminar, eso no significa que las propuestas de este género hayan parado y para muestra está El menú, el nuevo largometraje protagonizado por Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult y Ralph Fiennes. Esta producción desde su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), en septiembre pasado, no ha dejado de generar buenos comentarios por la manera en la que mezcla el miedo y el suspenso, con el mundo de la cocina.

El largometraje estrenará el próximo 18 de noviembre y los amantes del horror que ya han tenido la oportunidad de ver este trabajo, la catalogan como una de las películas del año. Según algunas críticas y reseñas mostradas hasta ahora, parece que será una de las aventuras de terror más intrigantes y trastornadas del año. Junto con Fiennes, Taylor-Joy y Hoult, la película también está protagonizada por John Leguizamo, Aimee Carrero, Janet McTeer, Paul Adelstein y Rob Yang. Antes de que estrene este film, te decimos todo lo que necesitas saber sobre este trabajo.

Ralph Fiennes da vida al chef Julian Slowik. (Searchlight Pictures)

La historia

Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult interpretan a una pareja que viaja a Hawthorne, un restaurante exclusivo en una isla remota. El famoso chef Julian Slowik ha preparado un lujoso menú para la pareja y otros clientes, aunque pronto queda claro que el restaurante y el chef no son lo que parecen. Los invitados aparecen muertos y los otros chefs exhiben una devoción de culto por el jefe de cocina. Los dos forman parte de un selecto grupo de 12 que han pagado una pequeña fortuna para cenar en el restaurante del célebre chef.

El personaje de Anya está menos involucrada en la experiencia culinaria que su pareja, sospechando que algo anda mal todo el tiempo. El tráiler deja intencionalmente muchos cabos sueltos y puntos de la trama ambiguos, como cuál es realmente el secreto del chef y por qué los otros cocineros parecen tan devotos a él. Del mismo modo, los clientes parecen desconcertados a medida que avanza la noche y se ve a Slowik actuar de manera extraña y dedicada a su oficio, y al menos un invitado parece ser asesinado a puñaladas, pero no se revela nada más explícito. El público puede hacer sus propias conjeturas sobre de qué se trata el restaurante.

Anya Taylor-Joy da vida a Margot, una mujer que acude a la cena especial por que su novio la invita. (Searchlight Pictures)

El chef loco

La película se centra principalmente en el personaje de Fiennes, a quien el director Mark Mylod describe como alguien “que quiere apagarse en llamas”. El propio actor habló sobre las capas extrañas y oscuras que se encuentran a lo largo de esta comida infernal de tres platos mientras llama a su personaje una figura inquietante y psicópata. Taylor-Joy también describió el estilo de la película como un “tipo de terror completamente diferente”. Si eso no fuera suficiente para entusiasmar a los fanáticos del terror, el avance combina algunas imágenes inquietantes que muestran al chef loco acechando a Margot (Anya), mientras sonríe espeluznantemente a la cámara.

Parece que el personaje de Fiennes será el próximo gran villano de terror. El actor británico ha sido uno de los talentos más destacados a nivel mundial durante décadas, protagonizando películas como The Grand Budapest Hotel, Skyfall, The Hurt Locker, The Dig y The King’s Man. Además, tiene una gran experiencia como villano con su icónico papel de Lord Voldemort en la franquicia de Harry Potter. Sin embargo, el único género en el que el famoso intérprete no había incursionado hasta ahora, era el terror.

Desde su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), la película ha recibido comentarios favorables. (Searchlight Pictures)

Una sátira a la clase alta

A la joven pareja protagónica se le sirve una comida para morirse en El menú, un thriller satírico ambientado en el mundo de la alta cocina. La película se burla de sus invitados adinerados, su ostentosa experiencia culinaria y el fenómeno del famoso chef, todo lo cual ha llevado a Slowik a la desesperación y la desilusión: “Para mí, esta historia trata sobre el privilegio por el privilegio o la pretensión por la pretensión”, dijo Taylor-Joy a Reuters en el estreno de la película en Londres. “Si no te estás divirtiendo y si no estás disfrutando de la vida, ¿qué estás haciendo realmente? Creo que muchos de estos personajes son insaciables y definitivamente es una sátira oscura sobre ese tema”.

Algunos especialistan apuntan que el film sorprende por hacer un comentario social mordaz sobre la élite adinerada y su necesidad de consumir y tomar todo para sí mismos. Esto sin importar lo que sea, incluidos los medios de vida y la salud mental de los prestadores de servicios como cocinerops, meseros, entre otros. La producción está cargada de humor negro y horror mezclados para transmitir su punto de vista sin ser demasiado intenso. El poder y la riqueza tienen un efecto en el arte, y la película señala inteligentemente todo esto a través de las historias que el chef cuenta antes de servir cada plato.

La película estrenará el próximo 18 de noviembre en salas de cine. (Searchlight Pictures)

¿Quién está destrás de la película?

El director de la película, Mark Mylod, famoso por Succession y Game of Thrones, contrató a los mejores chefs para garantizar la autenticidad: “Trabajamos con Dominique Crenn, ella tiene tres estrellas Michelin y es, literalmente, una chef de clase mundial. Trabajamos con David Gelp, quien fue el creador de Chef’s Table y vino a hacer algunas tomas de comida porno para nosotros”, dijo.

Además, Crenn y Gelp inspiraron a algunos miembros del elenco a cocinar también: “No era realmente un entusiasta de la comida antes de esto. Me interesé más al ver esas cosas y aprender más al respecto. Ahora cuando no estoy filmando, me gusta meterme a la cocina y recientemente comencé a hornear un poco”, dijo Hoult.

El largometraje mezcla el humor negro con el suspenso y el terror. (Searchlight Pictures)

El menú tiene un gran elenco conformado por la actriz inglesa Janet McTeer interpreta a Lillian Bloom, una crítica gastronómica que va a revisar el restaurante, sin darse cuenta de las sorpresas impactantes que le esperan. Paul Adelstein, co-creador de Impostores, da vida al editor de Lillian, quien la acompaña a Hawthorne y siempre está de acuerdo con todo lo que ella dice. El actor de Sucesión Rob Yang interpreta a Bryce, un rico y titulado “nerd tecnológico” que tiene una relación personal con el chef Slowik.

Las actores que integran la producción son Hong Chau de Downsizing, cuyo personaje se llama Elsa, y el John Leguizamo, quien en la ficción es una estrella de cine que es otro cliente del restaurante. Judith Light es Anne y Aimee Carrero de Young & Hungry es Felicity. Reed Birney de Broadway es Richard. La protagonista de Sharp Objects, Rebecca Koon, interpreta a Linda, y Peter Grosz como un sommelier, un experto en todo lo relacionado con el vino.

Antes de que estrene El menú, puedes disfrutar a Anya Taylor-Joy en El misterio de Soho, la cual está disponible en la plataforma de HBO Max.

