La serie de Apple TV+ que se convirtió en la número 1 en México

Un viaje a los años 80 a través de los recuerdos de Máximo demostrará que incluso en el glamuroso hotel Las Colinas no es oro todo lo que reluce.

Acapulco es una serie de comedia bilingüe original de Apple TV+, ambientada en los años 80. Está protagonizada por la estrella mexicana Eugenio Derbez, acompañado de un sobresaliente reparto que brilló durante 10 episodios en su primera temporada, lanzada en 2021. La segunda entrega aterrizó el 21 de octubre y cuenta con la misma cantidad de capítulos que saldrán semanalmente cada viernes, con fecha límite hasta el 16 de diciembre.

A tan solo siete días de haber llegado su segunda parte, Acapulco ha logrado convertirse en la producción más popular en México para Apple tv+, coronándose como la reina y número uno del país azteca, según comunicó la plataforma perteneciente a Apple.

La serie inició relatando la juventud de Máximo Gallardo, el protagonista, durante la época en la que consiguió el empleo de sus sueños en un exclusivo resort llamado Las Colinas. “Sin importar los consejos de su madre de no acudir a dicho lugar, lleno de excesos y pecado, el personaje conoce allí a su mentor, al primer amor verdadero y, sobre todo, aprenderá cómo escalar de ser un mesero a un influyente millonario”, según dice su sinopsis.

La segunda temporada continúa relatando la historia de Máximo y, al igual que en la primera entrega se ambienta en tres épocas, los 70, los 80 y la actual, donde se le verá lidiando con los contantes movimientos que ocurren en el resort; así como también con los problemas inesperados en su casa. Posteriormente, en la actualidad, el viejo Máximo vuelve a Acapulco para asistir al funeral del recién fallecido Don Pablo, situación que lo obligará a enfrentar algunos asuntos pendientes que dejó cuando era joven.

Además de Derbez, entre los nombres pertenecientes a esta exitosa serie se encuentran Enrique Arrizon, Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Pérez, Chord Overstreet, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco y Carlos Corona, entre otros de carácter secundario. Gran parte de este elenco inicial regresó en la segunda temporada.

Acapulco es una historia creada y dirigida por Eduardo Cisneros, Austin Winsberg y Jason Shuman; con guion de ellos tres, además de Mara Vargas y Chris Harris. Fue inspirada en el éxito How to Be a Latin Lover de 2017, también protagonizado por Derbez.

Póster de "Acapulco" en su temporada 1. (Apple TV+)

Hasta el momento, la crítica de Acapulco ha sido sobresaliente. Así que, si no la has visto te citamos a continuación varias reacciones profesionales para que te animes a disfrutar esta comedia que tiene al público mexicano pegado a la pantalla de Apple TV+.

Por ejemplo, Variety mencionó: “Tiene suficientes caracterizaciones agudas para hacer que su comedia alocada y amable navegue por el hotel con una espontaneidad efervescente”. Otro medio especializado de los tantos que la califican con más de 4 estrellas sobre 5 es Rolling Stone, quien dijo: “Suele ser encantadora e inteligente, y combina sus componentes prestados para lograr algo que, en gran medida, tiene frescura”.

La primera temporada de Acapulco puede verse completa a través de Apple TV+. La segunda entrega está disponible desde el 21 de octubre y estrena nuevos episodios todas las semanas.

