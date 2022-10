Sacha Baron Cohen podría unirse a un proyecto de Marvel como Mephisto

El actor podría unirse como Mephisto en la nueva serie de "Ironheart". (Rick Rycroft/Pool via REUTERS/File Photo)

Parece que el alcance que está cobrando el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no tiene límites y su expansión hacia nuevos mundos, historias y personajes continúa. Hace unos días fue la inclusión de Harrisson Ford como el villano Ross y ahora toca el turno de ver a uno de los enemigos más reconocidos pero que fue llevado a la pantalla con total respeto: Mephisto.

De acuerdo con Deadline, este personaje hará su entrada triunfal en la nueva serie de Disney+, Ironheart y el elegido para darle vida será el actor británico Sacha Baron Cohen, quien interpretará al villano que disfruta del sufrimiento de las almas humanas y cuya llegada al UCM se esperaba desde que fue lanzada la serie de Wandavision (2021).

En los cómics este personaje luchas más con La bruja escarlata o con Dr. Strange. (Marvel Cómics)

“Una fuente cercana la producción le reveló a Deadline que han existido pláticas en el set sobre Cohen siendo parte de Ironheart, probablemente interpretando a Mephisto”, detalló el sitio.

Aunado a esto, el sitio de entretenimiento considera que Baron Cohen será el elegido para interpretar a Mephisto, después de que el actor haya sido visto en la sede de Marvel en el Reino Unido, ubicada en Pinewood Studios, sin embargo, ni Cohen ni el estudio han comentado sobre el asunto hasta el momento.

La nueva serie de Disney+ llegará en otoño de 2023. (Marvel Studios)

Ha llamado la atención que este personaje sea introducido en una serie como Ironheart, personaje que en las historietas se distingue por luchar y combatir el mal con tecnología que desarrolla que por algún poder sobrenatural que pudiera poseer y más teniendo en cuenta que a lo largo de la historia de los comics, Mephisto se ha distinguido más por luchar con personajes como Ghost Rider, Doctor Strange y Scarlet Witch, todos ellos cargados de magia y hechicería.

Ironheart estará compuesto por seis episodios, es creado por Chinaka Hodge y protagonizado por Dominique Thorne como Riri Williams, una genio que inventa y crea una armadura más avanzada que la de Iron Man. El elenco incluye a Anthony Ramos, Manny Montana, Shakira Barrera, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Shea Couleé y Zoe Terakes. La serie ha sido descrita por sus creadores como un show que se ubicará enjtre los mundos de la magia y el de la tecnología, Ironheart.

Dominique Thorne dará vida a Riri Williams ("Ironheart"). (REUTERS/Aude Guerrucci)

Al igual que otros personajes de Marvel, se espera que Mephisto aparezca en numerosos proyectos, no sólo en Ironheart. Un posible candidato es el próximo spin-off de WandaVision, Agatha: Coven of Chaos, después de que se insinuara la presencia de Mephisto en la próxima serie de Disney+.

La noticia de la posible participación de Cohen en Marvel comenzó a difundirse en las redes sociales el pasado fin de semana cuando varias cuentas de twitter centradas en los cómics informaron sobre el rumor de que Cohen sería elegido como villano, y la atención finalmente se centró en Mephisto como la teoría principal de su papel.

Sacha Baron Cohen se ha vuelto popular sus personajes de Borat y Ali G. (REUTERS)

El trabajo más conocido de Cohen es quizá Borat, el periodista ficticio de Kazajstán que el actor británico ha interpretado con elogios de la crítica, tanto en Borat (2006) como en Borat 2 (2020) y en 2020 fue parte del elenco de The Trial of the Chicago 7. En breve además llevará el rol protagónico de la nueva serie de Apple TV+, Disclaimer.

Aunque faltan más de un año para ver la serie de Ironheart, puedes revivir las películas de Avengers y de sus personajes en solitario, a través de la plataforma de Disney+.

