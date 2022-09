6 policiales escandinavos, las series favoritas para ver en streaming

Pocos meses después de una trágica pérdida, la detective Sofía Karppi investiga el asesinato de una mujer vinculada a una empresa constructora de Helsinki. (Netflix)

Nordic Noir es un término al que el público aún no está acostumbrado, no identifica o sin saberlo es fan de él, gracias a las decenas de producciones televisivas que año con año llegan a todo el mundo y que tienen las características de estos shows que se han convertido en el placer de millones.

A diferencia de hace unos años, cuando se tenía que esperar a que las series de países escandinavos llegaran a cada país o sus remakes se hicieran en diferentes mercados, tras el boom del streaming, las producciones originales, aquellas que han inspirado a otros ficciones llegaron a los hogares de todo el mundo y con ello su popularidad se incrementó. Por eso, te recomendamos seis títulos para que tengas a la hora de elegir tu próxima serie.

"Los crímenes de Fjällbacka" está protagonizada por Claudia Galli. (Prime Video)

El nordic noir es un género que aunque muchos no lo han escuchado, si lo han disfrutado, gracias a obras literarias que más tarde se hicieron películas o series, como la saga literaria Millenium, de Stieg Larsson, u otros libros best seller como los de la escritora Camilla Läckberg pero no solo están en la literatura, también en la pantalla y en una gran cantidad de series de Netflix.

Este subgénero televisivo y cinematográfico se caracteriza por estar lleno de investigaciones y crímenes a los que se une el drama, la injusticia, la política o el género policial clásico de la novela negra. Estas producciones tienen todos estos elementos que han logrado atrapar al público y las plataformas streaming lo saben y por ello en los últimos años han apostado a este tipo de productos.

Los crímenes de Fjällbacka

En 2003, una joven escritora sueca Camilla Läckberg publicaba un libro llamado La princesa de hielo que terminaría convirtiéndose en best seller. Años después y tras vender millones de ejemplares alrededor de todo el mundo, Läckberg se ha convertido en todo un referente de las letras nórdicas y la literatura policíaca, siendo su pueblo natal, Fjällbacka, el epicentro de todas las historias protagonizadas por el policía Patrik Hedström y la escritora Erica Falck. En esta serie que se puede ver a través de Prime Video, la protagonista Erica, una escritora policiaca y madre de tres hijos, se mudó con su esposo e hijos de la ciudad a su ciudad natal de Fjällbacka, un pueblo de pescadores en una isla pintoresca frente a la costa de Suecia. Su regreso parece idílico, pero a fuego lento bajo la superficie del pueblo yacen secretos ocultos, deseos retorcidos y engaños que esperan estallar en el pecado supremo: el asesinato.

Deadwind

Es una serie de televisión finlandesa de drama criminal cocreada y dirigida por Rike Jokela que se estrenó en Netflix el 14 de marzo de 2018 y la segunda temporada se estrenó el 1 de julio de 2020. Apenas unos meses después de una trágica pérdida, la detective Sofia Karppi investiga el asesinato de una mujer vinculada a una empresa constructora de Helsinki. Este show de drama criminal que gira en torno a Karppi, una detective de 30 años con dos hijos y que acaba de perder a su marido. Al reincorporase al trabajo con su compañero Sakari Nurmi, su primer caso comienza como una desaparición normal, pero acaba siendo un asesinato. La ropa de la desaparecida, Anna Bergdahi, se encuentra en una zona de construcción que lleva a su cuerpo fallecido. El esposo de Anna, Usko Bergdahi, se encuentra confundido después de enterarse del asesinato y decide investigarlo por su cuenta. Esto le lleva a devastadoras consecuencias.

Desaparecida en Lørenskog

Esta miniserie se sumerge en la historia de la misteriosa desaparición de Anne-Elisabeth Hagen en 2018. Desde un matrimonio al borde del divorcio hasta una estafa, los policías y periodistas involucrados intentan descifrar el caso de alto perfil que sacudió a Noruega. La serie policial ahora está disponible a través de Netflix. El 31 de octubre de 2018, Tom Hagen, multimillonario que reporta como desaparecida a su esposa antes las autoridades locales también les pide que no envíen a la policía, ya que una nota de rescate dejada por los secuestradores le dice que no involucre a la policía. Asumiendo que los secuestradores están vigilando a toda la familia, los policías decidieron resolver este caso en secreto, reuniéndose con los Hagen y la gente del vecindario vestidos de civil.

La nota de rescate exige nueve millones de euros. Después de seguir una pista equivocada, los policías intentan hablar con los secuestradores utilizando bitcoins como método de pago. El periodista Erlend Moe Riise realiza su propia investigación y comienza a sospechar de Tom. Especialmente cuando un acuerdo prenupcial sugiere que Anne-Elisabeth no recibe nada de la fortuna de Tom.

Borderliner

Es una serie de drama criminal noruega protagonizada por Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Petersen, Benjamin Helstad, Eivind Sander, Bjørn Skagestad, Thelma Farnes Ottersen y Todd Bishop Monrad Vistven. La serie se emitió inicialmente el 2 de noviembre de 2017 en Noruega en TV 2 y se estrenó en Netflix a partir del 6 de marzo de 2018.

El detective de policía Nikolai es el protagonista principal y defiende en lo que cree, testificando contra un colega. Después de ser llamado a la escena del crimen junto a un lago, el misterio rodea la muerte de un hombre atado con una cuerda alrededor del cuello que parece un suicidio. Convencido de que se está cometiendo un crimen, Nikolai parte con su colega Anniken para investigar más a fondo antes de tropezar con una prueba clave que respalda su teoría. Cuando el hermano Lars (Benjamin Helstad), confiesa el crimen en privado, el protagonista decide protegerlo y lo que sucede es un juego del gato y el ratón mientras los dos hermanos trabajan para evitar que la policía se acerque al verdadero sospechoso mientras Nikolai trata de desviar la investigación de su hermano.

Los asesinatos de Valhala

Este Nordic Noir, género escandinavo escrito desde un punto de vista procesal policial, se toma la libertad creativa de retratar una historia sobre niños indefensos, sin familia ni tutores, que representan la oscuridad abyecta de la humanidad. La serie está basado en un incidente de la vida real, apareció un artículo en una publicación islandesa. Una institución fue sancionada por el estado que actuó como un hogar, albergando a niños con problemas que luego experimentaron abuso infantil severo y violencia a manos del personal.

Un investigador de la policía llamado Arnar viaja desde Noruega para ayudar en la investigación que rodea al primer asesino en la serie de Islandia. Trabaja con Kata, el oficial a cargo del caso, y juntos deben correr contrarreloj para encontrar al asesino antes de que sea demasiado tarde. Si bien las víctimas inicialmente parecen no estar relacionadas, el rastro los lleva a un hogar de niños abandonados Valhalla, donde ocurrieron algunos eventos horribles 35 años antes. Está en Netflix.

El caso Hartung

Una de las más emocionantes, e inquietantes, es esta serie danesa, también titulada Kastanjemanden. La serie se centra en Naia Thulin (Danica Curcic) y Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard), un par de detectives de Copenhague que intentan desentrañar el misterio de un asesino en serie que tiene como objetivo a las mujeres.

El asesino no solo asesina a sus víctimas, sino que mutila sus cuerpos de una manera que recuerda a las pequeñas figuritas de castaño que deja cerca de las escenas del crimen. Mientras los detectives trabajan para interpretar la complicada red de pistas, comienzan a conectar los puntos entre la cadena de asesinatos y la desaparición de Kristine Hartung (Celine Mortensen), la hija de Rosa Hartung (Iben Dorner), la ministra de asuntos sociales y una poderosa figura política. Las autoridades creen que el caso de Kristine está cerrado, pero su cuerpo nunca ha sido encontrado y los detectives comienzan a sospechar que está viva después de todo. Disponible en Netflix.

