Lo más visto en streaming en Argentina durante agosto

Lo más visto por los argentinos en agosto

Con el regreso a Westeros los domingos a la noche, la serie House of the Dragon se ubicó primera entre lo más visto por los argentinos durante agosto. Con tan solo dos capítulos, le bastó a la nueva ficción de HBO y HBO Max para quedarse con el primer puesto al conseguir 1.5 mil millones de visitas. Pero quienes llaman la atención son los grandes premios a la música que conquistaron el segundo y tercer lugar. Te contamos qué más eligieron los argentinos durante agosto.

En el puesto 2 y 3 aparecen las entregas de premios. Los VMAs de MTV lograron posicionarse bien arriba con los shows musicales de los Red Hot Chili Peppers, Annita y el tan comentado número con besos incluidos de Bad Bunny transmitido por la plataforma PlutoTv. Alcanzó a casi 500 millones de posibles espectadores y tuvo más de 900 mil interacciones en redes sociales. Y la otra fue Los Premios Gardel 2022, el galardón que premia a las figuras de la música local que logró casi 50 millones de potencial alcance.

El reguetonero hizo historia al convertirse en el al convertirse en el primer cantante de habla no inglesa en ganar los VMA de MTV como “Artista del año” (Foto: MTV)

Del cuarto puesto en adelante, lo más visto por los argentinos vuelve a tener que ver con la ficción. La que aparece en la lista luego de los Premios Gardel es She Hulk: Defensora de héroes, la nueva serie de Disney+ que está protagonizada por Tatiana Maslany en el rol de Lennifer Walters, la prima de Hulk que obtiene sus poderes luego de un accidente. Claro que la repercusión tiene que ver con los efectos especiales de la serie y el estreno de la misma que alcanzó más de 40 millones de vistas.

El quinto puesto es de la serie éxito de AMC que se puede ver por Netflix en Argentina, llamada Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad. Ambas ficciones son de las favoritas de los argentinos y en el final de la serie consiguió entrar en el top 5 de lo más visto para el público local. Y quien le sigue en la lista es ni más ni menos que The Sandman, la producción basada en el comic del mismo nombre de Neil Gainman. No apareció el mes pasado, pero el boca en boca la ayudó a entrar entre las 10 más vistas con un potencial alcance de 20 millones de reproducciones.

Segundo tráiler sobre esta serie de Netflix basada en el comic de Neil Gaiman

El resto del top 10 lo completan Café con aroma de mujer (Netflix) con 21.5 millones de vistas, La jauría (Prime Video) con 9.6 millones de vistas, Stranger Things (Netflix) que se mantiene en la conversación con 9 millones y Pretty Little Liars: Un Nuevo Pecado (HBO Max), con la argentina Maia Reficco, que cierra el top 10 con 7.8 millones de vistas.

Para lograr este informe del streaming de video, Kantar IBOPE Media Argentina, contó a Infobae que utiliza inteligencia artificial mediante el impacto y el engagement que se genera con los comentarios y posteos en redes sociales, blogs, foros y sitios de noticias. “Mirando el ranking de Agosto, se observa como principal característica que, a diferencia de otros meses donde primaban uno o dos Players (los más grandes a nivel global), comenzamos a ver un ranking mucho más diverso donde prácticamente todas las empresas de streaming están en el Top 10; ya sea con 1, 2 o 3 contenidos”, dijo Ariel Hajmi, CEO de Kantar IBOPE Media Argentina y Uruguay, sobre el ranking de streaming de agosto cuando fue consultado por Infobae.

Acerca de estos rankings mensuales que la empresa de medición brinda a Infobae, Hajmi aseguró que esta es solo la primera fase del nuevo escenario del streaming local: “Estamos muy contentos de anunciar una nueva etapa que la compañía empieza a abrir en el mundo, en la región y, particularmente, en Argentina, para incorporar las mediciones de las plataformas de streaming, o como comúnmente se lo llama en la jerga local: el rating del streaming. Este proyecto consta de varias fases.”

