Christian Bale volvería a protagonizar una nueva “Batman” si Christopher Nolan la dirige

Christian Bale en "Batman inicia". (Moviestore/Shutterstock)

El multifacético actor inglés ganador de un Óscar y dos Globos de Oro Christian Bale, ha caracterizado a Batman desde 2005 con Batman inicia, luego en 2008 con Batman: el caballero de la noche y posteriormente con Batman: el caballero de la noche asciende, en 2012. Todas dirigidas por el británico-estadounidense Christopher Nolan. Ahora, el actor en gira de prensa por el estreno de Thor: amor y trueno, confesó que no le cerró del todo la puerta a interpretar una vez más a Bruce Wayne/Batman en una cuarta ocasión.

No obstante, para que esto se lleve a cabo, Bale ha puesto una sola y mínima condición: que Christopher Nolan sea quien vuelva a dirigirla. El oscarizado actor declaró recientemente a ScreenRant que se pondría la capa del caballero oscuro una vez más siempre que Nolan vuelva a ocupar la silla de director.

Christian Bale interpreta a "Batman" y Heath Ledger al Joker en "El Caballero Oscuro". (Warner Bros)

Cuando se le preguntó a Bale por la posibilidad de volver a interpretar a Batman, expresó: “Tenía un pacto con Chris Nolan. Dijimos: ‘Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de poder hacerlas, y luego alejémonos. Ahora, si Chris Nolan se dijera a sí mismo, ‘Sabes qué, tengo otra historia que contar’ y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro”.

Juntos, Nolan y Bale, dieron una nueva definición a la película de cómics con su enfoque del género, el cual comenzó en Batman inicia. Luego con la secuela El caballero de la noche, el dúo ofreció lo que muchos siguen considerando la mejor película de superhéroes jamás realizada.

Christian Bale en "Batman: el caballero de la noche asciende". (Warner Bros.)

Desde que Bale dejó de caracterizar a Batman, siguieron Ben Affleck y Robert Pattinson, quienes han asumido ese iconico personaje. Sin olvidar que este último fue aclamado a principios de este año por The Batman, que recaudó alrededor de 770 millones de dólares en todo el mundo (mucho más que los 373 millones de dólares de Batman inicia).

Se tenía la curiosidad de saber si Bale vio el éxito de The Batman, así que se le preguntó al respecto, y esto fue lo que detalló: “Todavía no la he visto. La veré”. Y para finalizar expresó: “Es increíble las pocas películas que veo. Cada director con el que trabajo, he visto un par de sus películas y siempre me miran diciendo: ‘¿Estás bromeando? Me gusta saborear las películas y no veo demasiadas. Pero lo haré, sin duda”. Por supuesto Bale no pudo irse sin afirma que Robert es un actor excelente y que ha escuchado cosas maravillosas sobre él como actor y persona.

"Batman inicia", película que dio inicio a la trilogía protagonizada por Christian Bale. (Warner Bros.)

Por ahora, lo próximo para Bale es su regreso al cine de cómics gracias a su papel de villano como Gorr, el Dios Carnicero en Thor: Amor y Trueno, que se estrena en el próximo mes de julio.

