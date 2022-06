“Mini espías”: se conocen detalles de la nueva versión de la película que se verá en Netflix

La actriz estadounidense Gina Rodríguez, se une a "Mini espías" EFE/ Nina Prommer/Archivo

Siguiendo con la moda de los reboot, remakes, spin off, secuelas y precuelas, desde Netflix decidieron que ya era hora de dar una nueva versión de Mini espías (Spy Kids). Así su director original, Robert Rodríguez, fue convocado para hacerse cargo de esta nueva entrega (también va a producirla) y a su vez será quien escriba el guion de esta película aun sin fecha de estreno.

Este reinicio será una versión de aquella que conocimos en 2001 que contaba las aventuras de los hermanos Carmen y Juni Cortez encarnados por Alexa Vega y Daryl Sabara, y sus padres interpretados por Antonio Banderas como Gregorio y Carla Gugino como Ingrid. La película recaudó 147 millones de dólares en 2001. Con tal éxito, la franquicia siguió su curso y entonces vinieron las secuelas Mini espías 2: la isla de los sueños perdidos (The Island of Lost Dreams, 2002), Mini espías 3-D (Game Over, 2003) y Mini espías 4: los ladrones del tiempo (All the Time in the World, 2011, con Jessica Alba y Joel McHale en los papeles de los padres). En total, la película ha generado ingresos de más de USD 550 millones.

Los chicos eran las estrellas de las versiones anteriores y ahora regresan con nuevo elenco. (Paramount)

En aquel largometraje, se mostraba a un matrimonio que en realidad ocultaban su verdadera profesión: eran dos espías internacionales de temer. Esta verdad comienza a salir a la luz cuando un villano secuestra a los hijos de este matrimonio y allí comenzarán las escenas de acción. Esta película y sus secuelas, marcaron la infancia de muchos niños que ahora miran con melancolía aquellos films. Por eso surge esta idea de readaptar la historia para una nueva generación de niños.

Así se anunciaba el elenco que va a formar parte de este nuevo reboot de "Mini espías". (@contodonetflix)

Para esta producción fueron convocados Zachary Levi (Shazam) y Gina Rodríguez (Jane the Virgin), que interpretarán a los padres, y también se suman Everly Carganilla (The Afterparty) y Connor Esterson como los niños.

Rodríguez ya cuenta con un éxito en Netflix. Se trata de un film estrenado en plena pandemia en 2020 llamado Superheroicos (We Can Be Heroes) con Pedro Pascal, Priyanka Chopra, Adriana Barraza y Christian Slater, entre otros.

El cineasta estadounidense Robert Rodríguez, será el encargado de dirigir y producir "Mini espías". (EFE/Neil Hall/Archivo)

Hasta ahora lo que sabemos de la nueva Mini espías es que los hijos de estos mega agentes secretos del mundo ayudarán a sus padres a atrapar al nuevo villano. Se trata de un gran desarrollador de videojuegos que planea liberar un virus informático. De lograrlo, él será quien podrá controlar la tecnología del mundo con todo lo que eso implica. Así, los niños intentarán salvar a sus padres y por supuesto, al planeta.

