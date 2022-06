“Paper Girls”: se conoció la fecha de estreno y nuevas imágenes de la adaptación del cómic

Drama de ciencia ficción basada en la serie de cómics del mismo nombre escrita por Brian K. Vaughan e ilustrada por Cliff Chiang. (Prime Video)

Prime Video alista el estreno de Paper Girls, la adaptación del cómic del mismo nombre creado por el escritor Brian K. Vaughan y el ilustrador Cliff Chiang. La historia gráfica de origen estadounidense se inspira en la clásica fórmula de los años 80 que hizo de Los Goonies un clásico del cine y convirtió a Stranger Things en un éxito en pleno siglo 21. Pero, en este caso, el protagonismo recae en un grupo de adolescentes que experimenta principalmente una aventura de viajes en el tiempo.

La serialización de este título se llevó a cabo entre 2015 y 2019. Se extendió por 30 números que relataron la travesía de cuatro repartidoras de periódicos de tan solo 12 años en medio de sucesos muy extraños . La mañana siguiente a una celebración de Halloween en 1988, ellas inician su rutina diaria de trabajo y son llevadas situaciones inimaginables que involucran los viajes en el tiempo y criaturas fuera de este mundo.

El elenco está conformado por Sofia Rosinsky como Mac Coyle; Camryn Jones como Tiffany Quilkin; Riley Lai Nelet como Erin Tieng; Fina Strazza como K.J. Brandman; y Ali Wong como la versión adulta de Erin. (Prime Video)

La mente detrás de esta intrigante trama contó en una entrevista con Entertainment Weekly que la idea nació de sus días de juventud en los suburbios de Cleveland: “Hubo un año, cuando tenía alrededor de 12 años, en el que todos los repartidores de nuestro vecindario fueron reemplazados repentinamente por repartidoras”.

“Pensé que era tan rudo que estas niñas de 12 años salieran a las 4 a. m. para dar malas noticias a los adultos. Era tan interesante y cautivador que fueran repartidoras de periódicos, una especie de raza en extinción y, sin embargo, fueron las primeras de su tipo. Pensé: ‘este es un grupo tan interesante de mujeres jóvenes. Serían un gran corazón de una historia’. Así que comenzó con esa inspiración y se expandió a partir de ahí”, detalló Vaughan.

Los cómics comenzaron a publicarse en 2015 y, en total, tuvo 30 números. (Prime Video)

Los creadores Brian K. Vaughan y Cliff Chiang asesoraron creativamente al proyecto detrás de la adaptación. (Prime Video)

Para el grupo diverso de protagonistas en la versión televisiva de Paper Girls, se contará con las actuaciones de Sofia Rosinsky como Mac Coyle; Camryn Jones como Tiffany Quilkin; Riley Lai Nelet como Erin Tieng; y Fina Strazza como K.J. Brandman . Mientras que, en el futuro, Ali Wong será la versión adulta de Erin. El proyecto estuvo a cargo de Christopher C. Rogers en el cargo de showrunner, y contó con la asesoría creativa de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang, quienes también figuran como productores ejecutivos.

“Creo que a veces la gente lee un cómic y dice: ‘oh, esto son solo guiones gráficos, filmemos esto’. Pero los cómics son un medio único en sí mismos, y la televisión puede hacer cosas que nosotros no podemos”, admitió Vaughan y destacó la importancia de otros elementos como la banda sonora y el gran talento del reparto: “Esta serie realmente aprovecha tanto el medio. Si nunca has oído hablar de Paper Girls, si no estás familiarizado con este cómic, entonces el programa sigue siendo 100 por ciento accesible y creo que te encantará. Pero si eres un fan incondicional del cómic, todavía va a ser extremadamente sorprendente para ustedes. […] Hay nuevos personajes, hay nuevas amenazas”.

La primera temporada se lanzará a fines de julio de este año. (Prime Video)

Todos los episodios se podrán ver el 29 de julio en el catálogo de Prime Video.

