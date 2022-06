“The Boys”: el reparto confiesa los grandes retos de la temporada 3... y sí, la violencia está garantizada

Ha sido un año en calma para "The Boys". Homelander está sometido. Butcher trabaja para el gobierno, supervisado por Hughie. Pero ambos ansían convertir esta paz y tranquilidad en sangre y huesos. (Prime Video)

La plataforma Prime Video acaba de estrenar el episodio cuatro de la tercera temporada de The Boys, una que mantiene el estilo sangriento de la serie y sin caer en ser absolutamente predecible. A propósito del regreso de este título, Infobae entrevistó a las estrellas Karen Fukuhara (Kimiko), Tomer Capone (Frenchie), Claudia Doumit (Victoria Newman) y Nathan Mitchell (Black Noir). Ellos nos cuentan sobre el viaje de sus personajes y más detalles sobre esta esperada continuación.

Por lo que se ha visto de la historia, Kimiko y Frenchie están en miras de consolidar su relación amorosa, aunque sus pasados no dejan de atormentarlos. ¿Qué fue lo más retador de filmar los nuevos capítulos? “Creo que no tengo el derecho a hablar de retos después de lo que Karen hizo en la tercera temporada”, admite Capone entre risas. “La apoyé desde un lado, básicamente era la animadora de Karen entrando y saliendo de las peleas. Simplemente aprendiendo el lenguaje de señas y haciendo todas las acrobacias y el baile que teníamos. Fue bastante impresionante, así que me hizo la vida más fácil”, agrega sobre la experiencia de actuar juntos.

Karen Fukuhara y Tomer Capone volvieron a sus roles como Kimiko (The Female) y Frenchie, respectivamente. (Prime Video)

Fukuhara acepta el halago con mucha modestia y ahonda en esta idea sobre el desarrollo narrativo que tiene la joven asiática también conocida como The Female. “Creo que mi personaje está tratando de avanzar, Kimiko se trata de descubrir a sí misma fuera de un punto de trauma. Tenía muchas cosas que hacer antes y ahora está tratando de salir de eso”, detalla. Sobre Frenchie, asegura que “está teniendo un poco de dilema con su pasado” y responde a su pareja en la ficción: “Así que creo que emocionalmente debe haber sido un desafío para ti”.

Ambos están de acuerdo en que hubo lugares interesantes a los que se dirigieron sus personajes y tuvieron que quebrar un poco de esa estabilidad para hacerlo “fresco y nuevo”. Compartieron largas conversaciones acerca de profundizar y cavar dentro de estos personajes con el propósito de afianzar este vínculo en un instante muy importante para ellos en el que deben tomar el control de sí mismos.

Los actores aseguran que ambos personajes están comenzando "un nuevo capítulo" en la tercera temporada. (Prime Video)

“En cierto modo, la temporada comienza en un nuevo capítulo en nuestras vidas para ambos. Muchos de los otros personajes todavía están luchando y haciendo lo que están haciendo, pero estos dos, Frenchie y Kimiko, están comenzando de nuevo y luego todo sale mal”, comenta Tom Capone, a lo que Karen Fukuhara añade: “Creo que la tercera temporada se trata de escribir su propia historia. Realmente no han tenido esa oportunidad en el pasado y esta temporada se trata de que escriban la suya propia”.

Para el actor israelí, The Boys siempre ha sido una “familia disfuncional”, pero la relación de sus pares ficticios se hace cada vez más estrecha. Por lo tanto, deben tomar una elección. “Así que me encantó esa parte y, a parte de eso, se va a poner mucho más sangriento...”, confiesa. “Sí, mucho más sangriento”, reafirma su co-estrella. “Pero vamos a profundizar en estos personajes. Creo que con cada uno se trata de lo que estás dispuesto a sacrificar”.

La última entrega se estrenó hace pocos días. (Prime Video)

El pasado de dos Supes atormentados en The Boys

La segunda entrega de The Boys culminó con un enorme cliffhanger que hacía más difícil la espera por su retorno: la congresista liberal Victoria Newman era quien tenía la habilidad de hacer explotar las cabezas. De vuelta al ruedo, vemos que Hughie Campbell (Jack Quaid) trabaja junto a ella en la Oficina Federal de Asuntos Superhumanos, pero también llega a conocer el secreto que oculta. No es quien dice ser y él solo cae en cuenta de sus poderes cuando termina escondido tras un basurero y empapado de sangre luego de que ella hiciera explotar a una persona de su pasado.

Claudia Doumit da vida a la congresista Victoria Newman, quien es una Supe en secreto y mueve los hilos a través de su poder político. (Prime Video)

A la estrella australiana Claudia Doumit siempre le ha parecido extraño usar la palabra “villano” para describir un personaje. “Pienso que las personas que interpretan a esos personajes no creen que nadie los vea esencialmente como un villano. Es muy interesante relacionarse en esa línea, porque muchas de sus decisiones las toma como un área moralmente gris”, sostiene y recalca que ese es el tema del programa, puesto que hay luchas y decisiones por tomar que pueden terminar bien o mal. “Nunca pensé que ella se podría considerar una villana, creo que siente que las decisiones que toma son necesarias para ella”.

En esa misma línea, reconoce que esa escena final del primer episodio de la nueva temporada fue su favorita, “porque tuve la oportunidad de... [risas] trabajar con mucha SANGRE. Y esa fue una escena tensa y divertida en la que trabajar”. En el caso de Nathan Mitchell, cuyo personaje –Black Noir– aparece en los recuerdos de guerra de Grace Mallory, su momento preferido ocurre en la última escena que filmó esta temporada. “Es una escena bastante épica, no puedes superar eso”, bromea con su compañera de elenco.

Black Noir, interpretado por Nathan Mitchell, formó parte una antigua formación de los Siete que fue liderada por Soldier Boy. (Prime Video)

Él se explaya un poco más en referencia a los orígenes de su papel que solo ahora han sido explorados. ¿Se imaginaba algo así antes de leer el guion? “No me lo esperaba, me pareció una elección hermosa y tener que mantener en orden sus aspiraciones y tenerlo en dirección hacia el destino que tiene”, cuenta. “Va a servir como un punto de quiebre increíble para lo que suceda más adelante en la temporada”. Finalmente, Doumit y Mitchell describen así lo nuevo de The Boys en Prime Video: “Alucinante, una mierda y muy desgarrador”.

