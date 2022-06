“Three Months”: Troye Sivan protagoniza una historia sobre la homosexualidad y el VIH

Al artista musical se le conoce en el cine por su participación producciones como "X-Men orígenes: Wolverine" y "Erased Boy". (Paramount Plus)

En el Mes del Orgullo LGBTQ+, la plataforma Paramount+ estrenó Three Months, una película que aborda la homosexualidad y la exposición al VIH entre los jóvenes de la generación actual que no utilizan protección. El cantante australiano-sudafricano Troye Sivan (conocido por ser la versión joven de James Howlett en X-Men orígenes: Wolverine) da vida a un estudiante de secundaria que cae en cuenta de que podría haberse contagiado de esta enfermedad de transmisión sexual y se toma una prueba que tarda tres meses en entregar los resultados.

“ Una comedia sobre el paso a la adultez de un adolescente punk gay de Miami expuesto al VIH el fin de semana de su graduación en la secundaria ”, así se describe el título de acuerdo a la premisa oficial. Al estilo del género coming-of-age, esta cinta escrita, dirigida y producida por Jared Frieder –en su debut directoral– nos cuenta la experiencia de Caleb mientras que, en su espera para conocer si dio positivo, encuentra el amor en el lugar y momento más inesperado.

En "Three Months", Caleb descubre el amor mientras enfrenta la incertidumbre de no saber realmente si se contagió de VIH. (Paramount Plus)

¿Quiénes conforman el elenco de Three Months?

Sivan, quien también es abiertamente gay en la vida real, ofrece una interpretación muy sensible de este personaje que explora su vida sexual y, a su vez, busca conectar con esa tan esperada persona especial en su vida. Además de la estrella musical, actúan Viveik Kalra, Brianne Tju, Judy Greer, Javier Munoz y Amy Landecker junto a los actores ganadores del Oscar Ellen Burstyn y Louis Gossett Jr.

Three Months es una producción original de MTV Entertainment Studios, la rama de producción de cine y televisión de MTV Entertainment Group que tiene un acuerdo de exclusividad con Paramount+ desde que esta última se lanzó a nivel global. Daniel Dubiecki y Lara Alameddine, de The Allegiance Theater; Trevor Rose y Pamela Post, de MTV Entertainment Studios; y Alex Motlagh, de POP Films, figuran como productores ejecutivos.

La película juvenil y de temática LGBTQ+ se estrenó el 2 de junio en el streaming. (Paramount Plus)

Además de una oferta de películas, el servicio streaming cuenta con series de televisión dirigidas a diversos públicos como Yellowstone, 1883, Mayor of Kingstown, The Good Fight, Homecoming: Los Angeles, South Park, la saga completa de Star Trek, RuPaul’s Drag Race All Stars, iCarly y muchos más. A propósito de la llegada de junio, mes en el que se conmemora los la lucha por los derechos LGBTQ+ en el mundo, se lanzó un listado de contenido especial que aborda la diversidad sexual y de género a través de situaciones en la ficción y la telerrealidad.

Desde el pasado 2 de junio, Three Months ya se encuentra disponible para ver en el catálogo de Paramount+ en América Latina.

SEGUIR LEYENDO: