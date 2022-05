Día de Star Wars: novedades y títulos maratoneables para que la fuerza esté contigo

"Obi-Wan Kenobi" se estrena el 27 de mayo: vuelven Ewan McGregor y Hayden Christensen como Obi-Wan y Darth Vader. (Disney Plus)

El 4 de mayo es el Día de Star Wars: “May the 4th” suena casi igual a “May the Force”, y el resto es una historia que han tejido los fans de los caballeros Jedi, la Resistencia, los Skywalkers, Baby Yoda, Boba Fett y tantas otras claves del universo creado por George Lucas a partir de su película de 1977, La guerra de las galaxias. Mientras te preparas para el estreno de la serie Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor, que llega el 27 de mayo con dos eposidos, hay muchas otras cosas para ver en en Disney+ este día de celebración.

1) Contenido nuevo: Disney Gallery: El Libro de Boba Fett

Con el estreno de este documental sobre la realización de la serie, los fans tendrán la oportunidad de explorar cómo se gestó la producción detrás de las cámaras. Los cineastas, los actores y el equipo técnico comparten material inédito y explican la tecnología que permitió los efectos especiales en El Libro de Boba Fett.

"El libro de Boba Fett" tiene desde hoy su Disney Gallery. (Disney Plus)

2) La galería de The Mandalorian

También The Mandalorian recibió, para cada una de sus dos temporadas, sus documentales sobre el talento y la tecnología detrás su realización. Si acaso te cuentas entre los que encontraron adorable a Baby Yoda, Disney Gallery: The Mandalorian es para ti.

3) Las series para maratonear

The Mandalorian: mientras se espera la tercera temporada, es una buena ocasión para repasar las dos primeras de esta suerte de Western de las galaxias que cuenta la historia de un cazarrecompensas (Pedro Pascal) cuya vida se desvía cuando encuentra a una criatura indefensa, Grogu, más conocido como Baby Yoda, perseguida por los rezagos del imperio. El mandaloriano se decide a romper su compromiso para proteger a Grogu y luchar para que nadie lo dañe o se le arrebate.

Mientras esperas la tercera, están disponibles las dos temporadas de "The Mandalorian". (Disney Plus)

El Libro de Boba Fett. Otra exploración del lado criminal de la galaxia sigue al legendario cazarrecompensas Boba Fett (Temuera Morrison) y la mercenaria Fennec Shand (Ming Na-Wen) de regreso en Tatooine para reclamar el territorio antes a cargo de Jabba el Hutt. Con una conexión directa con El regreso del Jedi y el cine de aventura, mezcla mercenarios, cantinas y contrabandistas en una temporada apasionante.

4) Los dos spinoffs

Rogue One: Una historia de Star Wars (Rogue One: A Star Wars Story, 2016) fue el primer derivado de Star Wars, una historia con intriga, aventura, acción y toques de humor y drama dirigida por Gareth Edwards. Los hechos se ubican entre La venganza de los Sith y La guerra de las galaxias original. Un grupo de rebeldes intenta robar los planos de la Estrella de la Muerte, un arma tan poderosa que podría destruir un planeta entero. Jyn Erso, la heroína, dirige este grupo de renegados en esta misión peligrosa. Con Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikelsen y Forrest Withaker.

Solo: Una historia de Star Wars (Solo: A Star Wars Story, 2018) se centró en la juventud del personaje que interpretó Harrison Ford, Han Solo, encarnado aquí por Alden Ehrenreich. La demanda creciente de hipercombustible y otros recursos llevan al personaje, que quiere ser “el mejor piloto de la galaxia”, según dice, al submundo criminal, donde conoce a Chewbacca y Lando Calrissian (Donald Glover, tan destacado en su papel que se especuló con una producción sobre su personaje). Con dirección de Ron Howard y actuación de Woody Harrelson, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Emilia Clarke y Thandiwe Newton, entre otros.

La última aparición de Darth Vader fue en la película spin-off "Rogue One", pero volverá en la serie "Obi-Wan Kenobi". (Disney Plus)

5) Las 9 películas en el orden del relato

Hay muchas maneras de mirar las nueve películas de la saga de La guerra de las galaxias. Una de ellas es seguir el orden cronológico de los acontecimientos, lo cual ubica a la película original en el cuarto lugar:

Episodio I: La amenaza fantasma (Episode I - The Phantom Menace): Los hechos ocurren 32 años antes que la película de 1977. El maestro jedi Qui-Gon Jinn y su aprendiz Obi-Wan Kenobi cuidan a la Reina Amidala en el último intento de encontrar una salida pacífica al conflicto interplanetario. Vemos a Anakin Skywalker antes de convertirse en Jedi y asistimos a la transformación de Darth Vader.

Episodio II: El ataque de los clones (Episode II - Attack of the Clones): Sucede 22 años antes que la original. Con la galaxia camino a la guerra civil, Anakin Skywalker recibe el encargo de proteger s la ex reina y actual senadora Padmé Amidala, quien ha sufrido intentos de asesinato. Obi-Wan Kenobi investiga los atentados. Vemos a Boba Fett y a los separatistas que quieren terminar con la Federación.

Episodio III: La venganza de los Sith (Episode III - Revenge of the Sith): 19 años antes del comienzo de la saga de George Lucas. Nacen los gemelos Skywalker y el lado oscuro seduce a Darth Vader; se revela quién es el Emperador. Con los Jedi casi eliminados, Obi-Wan Kenobi y el maestro Yoda parten al exilio en Tatooine.

Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana... (AP)

Episodio IV: Una nueva esperanza (Star Wars). La historia original: Ambientada 19 años después de la formación del Imperio Galáctico, conocemos a Luke Skywalker y Leia Organa, aprendemos sobre los rebeldes que se sacrificaron en busca de los planos de la Estrella de la Muerte. La princesa Leia, líder de la Alianza Rebelde, es secuestrada y en su busca van Han Solo, Chewbacca, C-3PO y R2-D2; Luke pierde su hogar pero conoce a Obi-Wan Kenobi, y el exiliado comienza a entrenarlo para que se convierta en un Caballero Jedi.

Episodio V: El imperio contraataca (Episode V - The Empire Strikes Back): tres años después, continúa la lucha de la Alianza Rebelde contra el Imperio Galáctico. Mientras Darth Vader persigue a Han Solo, Chewbacca y la princesa Leia, seguimos la instrucción de Luke Skywalker con Yoda, luego de Obi-Wan Kenobi. Vemos a Lando y asistimos al momento en que Luke, enfrentado con Darth Vader, debe comprender la verdadera identidad del enemigo.

Episodio VI: El retorno del Jedi (Episode VI - Return of the Jedi): Estrenada en 1983, esta película se ubica cuatro años después de los hechos de Una nueva esperanza. Ya sabemos en quiénes se han convertido los gemelos al crecer. Luke viaja a Tatooine para rescatar a Han Solo mientras el imperio, que ha ocupado la Ciudad de las Nubes, se dispone a destruir a la Alianza Rebelde con una Estrella de la Muerte recargada. En un duelo final, Luke Skywalker se enfrenta a Darth Vader.

Episodio VII: El despertar de la Fuerza (Episode VII - The Force Awakens). Años después de los hechos narrados en El retorno del Jedi y 34 años después de Una nueva esperanza, esta película inaugura la trilogía de secuelas. La Galaxia sigue en guerra. A los héroes conocidos —Leia Organa, Han Solo, Chewbacca, R2-D2 y C-3PO— se suman otros: la chatarrera Rey, el soldado Finn (quien tiene el sable que perteneció a Anakin Skywalker y luego a Luke), BB-8. También el lado oscuro tiene incorporaciones, como la capitana Phasma y Kylo Ren.

"Star Wars: Episodio VII El despertar de la fuerza". (Disney Plus)

Episodio VIII: Los últimos Jedi (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi): 34 años después de los hechos del film original, Luke está retirado en la isla de Ahch-To, donde Rey aprende la historia de la guerra entre la Resistencia y la Primera Orden, ahora en manos de Snoke. Con la Resistencia acorralada, Kylo Ren casi mata a Leia. Muchos fans toman esta película como número uno y ven todas las demás como un flashback.

Episodio IX: El ascenso de Skywalker (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker). A 35 años de Una nueva esperanza, comprendemos el origen de la Primera Orden, que continúa destrozando la galaxia. Rey termina su formación como Jedi cuando el emperador Palpatine vuelve misteriosamente a la vida. Rey enfrenta a Kylo Ren y descubre la verdad sobre sus padres, además de un secreto peligroso.

El 4 de mayo es el Día de Star Wars. (Charles McQuillan/Getty Images)

6) Cortos especiales de LEGO Star Wars

Si te gusta la animación, Disney+ presenta tres opciones: Star Wars: Visions, Star Wars: The Bad Batch y Star Wars: La Guerra de los Clones.

Visions presenta historias cortas en animé mientras que The Bad Batch sigue a los clones de élite de El Lote Malo en una galaxia muy cambiante. La Guerra de los Clones está compuesta por siete temporadas, todas disponibles.

Otras producciones de esta animación de avanzada son:

Si te gusta la animación con LEGO, te esperan "Star Wars: Visions", "Star Wars: The Bad Batch" y "Star Wars: La Guerra de los Clones". (Disney+)

LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles - Clash of the Skywalkers

LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles - Duel of the Skywalkers

LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles - Escape from the Jedi Temple

LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles - Race for the Holocrons

LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles - Raid on Coruscant

LEGO Star Wars: Droid Tales

LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures

LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures Shorts

Los festejos se agrupan bajo los hastags #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou. (Star Wars)

LEGO Star Wars: All-Stars

LEGO Star Wars: All-Stars Shorts

LEGO Star Wars: The Resistance Rises

7) May the 4th en las redes sociales

Los festejos se agrupan bajo los hastags #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou. En las cuentas de Disney en América Latina hay contenido sorpresa y mensajes alusivos.

SEGUIR LEYENDO: