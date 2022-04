Celebridades que se enamoran de gente común: historias para ver en HBO Max

Los productores del universo animado de Spider-Man compartieron los primeros 15 minutos del filme y confirmaron que la segunda parte se llamará “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”

Pronto podrás ver el tráiler de “Avatar: The Way of Water”, la esperada secuela de la película más taquillera de la historia

En CinemaCon se mostró el avance en 3D de la película de James Cameron, que se estrenará el 16 de diciembre. El público podrá verlo en salas de cine con el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”