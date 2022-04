“All the Old Knives”: todos los detalles del nuevo film de Prime Video

Ocho años después de que el secuestro de un avión islamista se convirtiera en un baño de sangre, un agente de la CIA deberá investigar a la principal sospechosa: su examante. (Prime Video)

Prime Video está haciendo una apuesta concreta por el cine de espionaje o agentes secretos. Como si fuese toda una declaración de principios, estrenó All the Old Knives, su nueva película original, y casi al mismo tiempo subió completa la colección de películas de James Bond. Además de eso, posee en su catálogo proyectos de la casa del mismo género: Bosch y recientemente Reacher, dos series basadas en novelas que apuestan nuevamente al policial.

En este contexto, un proyecto de la altura de All The Old Knives marca un camino para dónde desea ir Prime Video. Pero más allá de eso, es un título para no dejar de prestarle atención por su propuesta y elenco.

Póster de "All the Old Knives", la nueva película de Prime Video. (Prime Video)

La sinopsis presenta el caso principal: “Cuando la CIA descubre que uno de sus agentes diseminó información que costó las vidas de más de 100 personas, el agente veterano Henry Pelham (Chris Pine) es asignado para descubrir al infiltrado entre sus excompañeros de oficina en la estación de la agencia en Viena. Su investigación lo lleva de Australia a Inglaterra, hasta California en donde se reúne con una excolega y examante, Celia Harrison (Thandie Newton). La dupla se ve obligada a borrar las líneas entre profesión y pasión en esta cautivadora historia de espionaje global, ambigüedad moral y traición mortal”.

All the Old Knives se basa en el libro homónimo de Olen Steinhauer, quien también es el guionista de la película. Tiene varias novelas, entre ellas “The Tourist”. El mejor punto de su carrera lo encontró en las novelas de espionaje y llegó al punto de recibir un elogio importante de Stephen King, quien lo comparó con John Le Carre (”Tinker Tailor Soldier Spy” y “The Spy Who Came in From the Cold”). “Una buena novela de espías es buena por las mismas razones que cualquier obra de ficción buena. El realismo no es absolutamente necesario”, sentenció en una entrevista al sitio Mulholland Books.

Imágenes de "All the Old Knives". (Prime Video)

La ficción está protagonizada por Chris Pine como Henry, que viene de interpretar a Jack Ryan en la película Código sombra del 2014. A él lo acompaña Thandie Newton como Celia y es conocida por Westworld y películas como Solo: A Star Wars Story y Crash. El elenco es completísimo y de alto vuelo: Laurence Fishburne como el jefe de estos dos personajes y lo acompaña Jonathan Pryce, mejor conocido por interpretar a The High Sparrow en Game of Thrones y al Príncipe Philip en las temporadas posteriores de The Crown. Fue nominado al Oscar como Mejor actor por su papel del Papa Francisco en Los dos papas y hoy trabaja en Slow Horses de Apple TV+.

Dirigida por el aclamado director danés Janus Metz (Borg vs. McEnroe, 2017) y escrita por Olen Steinhauer, el largometraje estuvo pensado para cines, pero finalmente terminó en el catálogo de Prime Video. En Estados Unidos llegó a algunas salas, pero en América Latina fue directo a la plataforma.

Imágenes de "All the Old Knives". (Prime Video)

All the Old Knives se estrenó el viernes 8 de abril por Prime Video.

