¿El futuro ya pasó? “The Americans” anticipa cómo sería una nueva guerra fría

Ante la invasión de Rusia a Ucrania, la celebrada serie "The Americans" recobra actualidad.

Rusia invadió un país a las puertas de la OTAN. Estados Unidos y Europa impusieron restricciones financieras de un nivel sólo comparable con los tiempos de guerra. La BBC retiró a sus corresponsales de Rusia. El Kremlin bloqueó Facebook y Twitter y cerró un canal de televisión independiente. Estados Unidos les pidió a sus ciudadanos en Rusia que abandonen el territorio gobernado por Vladimir Putin. Incluso hubo un incendio en una planta nuclear, que no derivó en un desastre como el de Chernóbil pero lo evocó.

Eso entre las noticias recientes, que suenan a vintage de la guerra fría. Y hay más.

La serie se basa en el caso real del programa de espionaje conocido como "Los ilegales". (FX)

La injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Filtraciones de documentos de seguridad y financieros. Ex agentes rusos envenenados. Ciberataques. Eterna reelección del presidente ruso. Mucho de la historia reciente del siglo XXI trae el recuerdo del mundo bipolar que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que tuvo cimas de histeria global en la Crisis de los Misiles y los años de Ronald Reagan.

Ambientada en los ochenta, muestra al matrimonio de los Jennings, espías soviéticos que simulan ser una familia estadounidense. (FX)

Tras la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética al año siguiente, la Guerra Fría cayó en el olvido, mientras ascendía el interés en fenómenos como el terrorismo islámico a partir del ataque que destruyó las Torres Gemelas en 2001. Pero en el contexto de la invasión de Ucrania y los hechos que le han seguido, se siente un déjà vu. Y pocas series contaron tan bien la tensión este-oeste como The Americans.

"The Americans" fue creada por Joe Waisberg, un ex agente de la CIA. (FX)

Con seis temporadas y 75 capítulos en total, la creación de Joe Weisberg —no por casualidad un ex analista de la CIA— se mantiene como una serie de culto, celebrada por la crítica internacional y con un grupo de seguidores fieles: sólo en los Estados Unidos, en los años de su emisión en FX, 2013 al 2018, logró un público promedio de 1,3 millones de personas.

Los Jennings parecen ser una familia común de un suburbio de Washington DC. (FX)

La ficción que ganó cuatro premios Emmy —y estuvo nominada a 18 — cuenta la historia de los Jennings, un matrimonio estadounidense típico de la década de 1980, con su casa típica en un suburbio típico de la clase media en Virginia, cerca de Washington DC, y su contribución demográfica típica de una hija y un hijo. Pero Elizabeth (Keri Russell) y Philip (Matthew Rhys) no integran en realidad la estadística del común sino otra, la que da cuenta de una exclusiva élite: son espías de la Unión Soviética, parte de un programa especial de inteligencia, “Los ilegales”, que existió —y probablemente vuelva a existir, si acaso alguna vez se interrumpió— para infiltrar agentes bajo la apariencia de una familia ordinaria.

Keri Russell y Matthew Rhys interpretaron a los espías a lo largo de seis temporadas y 75 capítulos. (FX)

El KGB los reclutó cuando eran muy jóvenes, y los entrenó en los menesteres típicos: búsqueda de información clasificada, reclutamiento de informantes, uso de claves de codificación, vigilancia, organización de operativos y manejo de armas. Pero el Directorio S —la parte de la inteligencia soviética que se ocupaba de los “ilegales”— los formaba también en asuntos especiales, como las características de la vida cotidiana en los países occidentales y la eliminación del acento eslavo en otras lenguas.

Martha Hanson (Alison Wright), secretaria del director del FBI, un personaje clave de la trama. (FX)

La celebrada ficción sobre los Jennings está basada en el caso de Tracy Foley y Donald Heathfield. O, mejor dicho, Elena Vavilova y Andrei Bezrukov.

Estos dos espías soviéticos cumplieron su misión a lo largo de 20 años, 10 de ellos en los Estados Unidos, donde fueron detenidos en 2010 como parte de una operación del FBI que terminó con la deportación de la pareja y otros ocho agentes de Putin, entre ellos Anna Chapman y Sergei Skripal, quien sería envenenado luego. Vavilova y Bezrukov mantuvieron el secreto incluso ante sus hijos, que resultaron los primeros sorprendidos por su arresto.

El elenco incluye enormes actuaciones como las de Margo Martindale y Frank Langella. (FX)

Elizabeth y Philip “lograron recrear la atmósfera, los tormentos interiores de los agentes secretos, las dificultades —incluso de orden personal— que hay que superar para hacer este tipo de trabajo”, dijo Bezrukov sobre The Americans. Su esposa, en cambio, consideró que la serie no contaba “el trabajo real”, porque le agregaba sexo y violencia, y escribió una novela en clave sobre su carrera como espía, The Woman Who Can Keep Secrets (La mujer que puede guardar secretos).

Noah Emmerich en primer plano y Brandon J. Dirden, dos agentes del FBI detrás de "los ilegales". (FX)

El vecino de los Jennings es Stan Beeman (Noah Emmerich), un agente del FBI que se hace amigo de la pareja, sin imaginar que están en el centro de su trabajo. Sus jefes del KGB en el territorio estadounidense son Claudia (Margo Martindale) y Gabriel (Frank Langella) y la siguiente generación de espías —o eso espera Elizabeth, a diferencia de Philip) es su hija Page (Holly Taylor).

Oleg Burov (Costa Ronin) es un diplomático soviético, hijo de un alto funcionario y hermano de un combatiente en Afganistán. (FX)

En la embajada rusa Oleg Burov (Costa Ronin), hijo de un alto funcionario soviético, cuyo hermano combate en Afganistán, aporta la melancolía del alma eslava. Otro personaje de enorme importancia es Martha Hanson (Alison Wright), secretaria del director del FBI a la que Philip enamora con una falsa identidad, y de la que abusa a lo largo de los años para acceder a los secretos que demandan sus misiones. Porque, como advierte el lema de la serie, “Todo vale en el amor y la guerra fría”.

Annet Mahendru es Nina Krilova, quien cumple un papel muy especial entre Stan y Oleg. (FX)

Los amantes de la acción tendrán el gusto de ver operaciones secretas, persecuciones, explosiones, homicidios en abundancia y tráfico de armas biológicas. Pero The Americans va mucho más allá de lo obvio para convertirse en un drama memorable, en el cual la tensión se mantiene sólo por los vínculos entre los personajes, a medida que el tiempo pasa, las experiencias se acumulan, las misiones se exacerban y los hijos crecen. En sí misma, la extraña historia de amor de dos desconocidos que formaron una familia realmente es un venero de emociones.

Page Jennings (Holly Taylor), la nueva generación de espías rusos ilegales. (FX)

¿Por qué elegía el KGB mandar parejas a los países occidentales? Como los candidatos ideales tenían veintipocos años —más joven eran frágiles y hacia los 30 perdían maleabilidad— y pensar que alguien joven no tendría una pareja no era realista, lo más práctico era formar matrimonios prefabricados. Lo demás lo harían sus atributos de los espías, sus hormonas y su sentido del patriotismo.

La historia de los Jennings está basada en el caso de Elena Vavilova y Andrei Bezrukov, dos espías deportados a Rusia en 2010. (FX)

Con un ícono de los noventa como Russell, la protagonista de Felicity, y un elenco inolvidable —Brandon J. Dirden, Annet Mahendru, Keidrich Sellati, Kelly AuCoin, Jennifer Garner y Richard Thomas entre otros actores—, The Americans mostró la guerra fría en los años de Reagan desde una perspectiva singular y con un ritmo apasionante. Además de un desfile de moda de los ochenta, en los innumerables disfraces que los Jennings tienen que usar como parte de trabajo, y de la tecnología de la época.

