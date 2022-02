“And Just Like That...”: llega el final de la primera temporada, pero los fanáticos quieren más

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis protagonizan la secuela de "Sex and the City". (Crédito/HBO Max)

A comienzos de diciembre, HBO Max sorprendió a sus espectadores con el lanzamiento de And Just Like That..., el esperadísimo reboot de Sex and the City. Lo cierto es que miles de fanáticos se estaban comiendo las uñas, pues querían ver de regreso a sus personajes favoritos de la pantalla chica: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis).

Sin embargo, nada es para siempre, y la producción se despide de sus espectadores con la emisión del último capítulo de la primera temporada, el cual fue estrenado este jueves, 3 de febrero.

A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming dio un adelanto de lo que pasaría en este episodio final, y sin duda, la vida de estas tres mejores amigas no para de moverse. Por un lado, Carrie quiere esparcir las cenizas de Big, pero no sabe dónde. Respecto a Miranda, ella está un poco nerviosa porque Che (Sara Ramirez) le presentará a su familia. Y finalmente, Charlotte intentará ser más abierta hablando de la educación de sus hijos.

Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York Goldenblatt intentan poner sus vidas en orden en el final de temporada. (Adelanto del último episodio)

Che es uno de los nuevos personajes de esta historia y ha sido uno de los más comentados en las redes sociales. Sara Ramirez, la actriz que le da vida a esta mujer de armas tomar, habló con Infobae y otros medios de comunicación acerca de ser parte de And Just Like That...:

“Probablemente escucharán esto de muchos actores, pero realmente fue sorprendente para mí hacer parte de este proyecto, porque yo vi Sex and the City y era fanática de las aventuras de estas mujeres”.

Y haciendo referencia a Che, también reveló qué es lo más le gusta de ella: “No teme decir las verdades en la cara y necesitamos tantos seres humanos así. Ella es auténtica y gracias a todo lo que ha vivido, ha comprendido que la vida no es cuadrada”.

Sara Ramirez es Che en "And Just Like That...". (HBO Max)

La producción se ubica en el aquí y ahora, mostrándonos cómo es la vida presente de Carrie, Miranda y Charlotte, quienes ya en sus 50, viven de una manera completamente diferente. Sin embargo, no han dejado de ser ellas. Justamente, mostrarlas en esta etapa siempre fue el objetivo de la serie, y de eso habló Kristin Davis, en la misma conversación con Infobae y otros medios:

“Hice la tarea antes de comenzar la serie: traté de ver cuántas mujeres de 50 fueron retratadas en las series de televisión. Me refiero a buscar mujeres que no fueran solo representadas como mamás, sino mujeres como un símbolo. Creo que el objetivo de esta serie es mostrarnos como mujeres de esta edad, que es la que tenemos nosotras, y mostrar que la vida sigue adelante”.

Pero además de eso, la serie muestra un presente que está lleno de diversidad, en historias como la de Che y la familia de Charlotte. “Esa fue una clave: el regreso con una diversidad que, creo, le falta a la serie original”, sumó Cynthia Nixon en el diálogo con los medios.

"And Just Like That..." muestra a sus protagonistas viviendo sus 50 años. REUTERS/Caitlin Ochs

Pero hay más para los fanáticos de la serie...

And Just Like That... todavía tiene mucha tela para cortar. Y es que HBO Max anunció el lanzamiento de un documental que revela el detrás de cámaras, mientras se creaba esta producción. Así que los espectadores podrán ver imágenes y entrevistas inéditas con las cuales podrán seguir conociendo y explorando el universo de estas tres mejores amigas. La producción ya se puede ver en la plataforma de streaming.

"And Just Like That..." ya tiene un documental que muestra un detrás de cámaras para conocer más a sus actores y personajes.

