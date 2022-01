Vuelve Leatherface en el primer póster de “La masacre de Texas”, la nueva película de Netflix que ya tiene fecha de estreno

TEXAS CHAINSAW MASSACRE Cr. Yana Blajeva / ©2021 Legendary, Courtesy of Netflix

De 1974 al 2022. Lo hizo Halloween y Scream, ahora también lo hace La masacre de Texas. Netflix recupera uno de los títulos más recordados del cine slasher para hacer su propia versión, a modo de reboot, pero también una especie de secuela (por eso recupera a la sobreviviente de la primera película). El 18 de febrero se estrena la continuación de Texas Chainsaw Massacre con la dirección de David Blue Garcia (Tejano) y guion del director uruguayo Fede Alvarez.

Hasta ahora, además de la fecha de estreno, el póster y que saldrá un tráiler el lunes, se sabe que desean continuar con la historia original de los 70 pero con una búsqueda más actual y la intención de ampliar la franquicia. Dirige el director texano David Blue Garcia y el guion fue trabajado por Chris Thomas Devlin, Fede Alvarez (No Respires, The Girl in the Spider’s Web) y Rodo Sayagues (No respires 2).

La sinopsis de la película es la siguiente: “Tras casi 50 años oculto, Leatherface regresa para aterrorizar a unos jóvenes amigos idealistas quienes, por un desafortunado accidente, perturban su mundo protegido con meticulosidad en un remoto pueblo de Texas. Melody (Sarah Yarkin), su hermana adolescente Lila (Elsie Fisher), y sus amigos Dante (Jacob Latimore) y Ruth (Nell Hudson) se aventuran al remoto pueblo de Harlow, Texas, para iniciar una nueva empresa con una visión idealista. Pero su sueño pronto se convierte en pesadilla cuando, por accidente, perturban el hogar de Leatherface, el trastornado asesino en serie cuyo legado sangriento continúa acechando a los residentes del área, incluida Sally Hardesty (Olwen Fouéré), la única sobreviviente de su infame masacre de 1973, quien está empeñada en cobrar venganza”.

Nota en desarrollo...