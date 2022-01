Claudio Rissi sobre su papel en “El marginal”: “Mario Borges ya tiene un espacio en el inconsciente colectivo del público”

Claudio Rissi va por su cuarta temporada como Mario Borges, el villano de "El marginal", y conversó sobre sus sueños, lo que significa volver a este personaje y sus últimas series favoritas.

“Sin sueños no estaría vivo. Tener sueños es lo que me llevó a este lugar”, confió Claudio Rissi en diálogo con Infobae, antes del estreno de la cuarta temporada de El marginal, disponible en Netflix. “Y estoy en un momento maravilloso de mi carrera, estoy seguro. No sé si es el mejor. Aspiro a algo más: mejores oportunidades, más oportunidades, roles que que me quiten el sueño”.

El éxito es incuestionable y Claudio, con más de 30 años de trayectoria, confesó que este ha sido su personaje más longevo: “Sí, sin dudas. Van a ser siete años desde que empezamos a hacer este programa”, reconoció con mucho orgullo. Agregó que ya filmó los capítulos de la quinta temporada, aun pendiente del anuncio de su fecha de estreno.

Claudio Rissi interpreta a Mario Borges, sentenciado a cumplir cadena perpetua, que ingresa a la cárcel Puente Viejo y debe reconstruir su antiguo poder. (Netflix)

El actor de 65 años pasó por títulos memorables de la televisión argentina: Gasoleros, Campeones de la vida, Sin código, El puntero y la aclamada Los simuladores. Recientemente también protagonizó la serie de HBO Entre hombres.

En el terreno cinematográfico destacó dos títulos de su carrera. El primero es 76-89-03, dirigida por Cristian Bernard y Flavio Nardini, película en la que Rissi interpretó a Rudy, el rey de la noche: “Ese personaje sí que ameritaba un spin-off o una película que continuara su historia”. El otro de sus grandes trabajos que destacó es el western Aballay: el hombre sin miedo: “Esa sí que fue una gran película”.

Después del incendio de San Onofre, los destinos de Pastor, Mario Borges y Diosito vuelven a cruzarse en el penal de Puente Viejo en "El marginal". (Netflix)

El marginal fue una ficción aclamada en Argentina luego de su primera temporada, que se convirtió en éxito internacional tras su estreno en Netflix. Para Claudio Rissi es divertido regresar no solo por el papel sino también por el hecho de volver a compartir con otros actores: “Hacer este personaje y encontrarme con compañeros con quienes lo paso muy bien, y me divierto y me hacen crecer como persona, alimenta muchísimo a mis personajes. Gerardo Romano, Dani Pacheco, Marcelo Peralta, Nico Furtado y, en este caso, destaco el encontrarme con Luis Pipo Luque, otro amigo también”.

Sobre el desafío que enfrentó su personaje al enfrentarse a un nuevo líder dentro de la cárcel, Claudio sumó: “Estuvo bueno confrontar allí, en escena, y buscarle un costado a mi personaje, para que pueda ser menos vulnerable y poder absorber todas esas tensiones que genera el personaje de Luis [Luque], el Coco”.

En la cuarta temporada de "El marginal", Mario Borges deberá ganarse la confianza de Coco, protegido por el director penitenciario. (Netflix)

“Mario Borges está cumpliendo ahí un espacio... ya tiene un espacio en el inconsciente colectivo del público”, evaluó Rissi respecto a su interpretación en la serie creada por Sebastián Ortega. Y justificó su llegada a los espectadores: “Borges ha tenido mucho desarrollo. Estamos hablando de cinco temporadas”.

Ya filmada la quinta, Claudio Rissi ya piensa en otros proyectos que lo seduzcan: “Hay personajes que me gustan mucho. Hay un comisario, del que nunca me acuerdo el apellido... ¡Meneses! [Evaristo Meneses, comisario que se destacó entre la década de 1930 y 1960 en la Policía Federal Argentina]. No sé qué pasó con él. Hay que ir a una época, pero fue un señor muy importante”.

Recientemente Claudio Rissi protagonizó la serie de HBO "Entre hombres", en el papel del Tucumano Cortez. (Foto cortesía)

Sobre sus consumos culturales, el actor destacó tres títulos que lo marcaron en los últimos tiempos. “Me ha gustado muchísimo Sherlock. El trabajo de Benedict Cumberbatch es extraordinario”, ilustró, y mientras pensaba en la serie y la interpretación del actor británico, agregó: “Cuando veo grandes actores, actores con vuelo, con locura, con riesgo, lo disfruto mucho. Me encanta. También Breaking Bad”, recordó. Y de inmediato sumó un título más: “Peaky Blinders también: esa serie me encantó”.

Claudio Rissi regresará como Mario Borges en la quinta temporada de El marginal.

