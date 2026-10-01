Gustavo Salinas, presidente de Toyota, habló de la nueva inversión: “Es un compromiso con la industria y con la Argentina”

Entrevista a Gustavo Salinas en el coloquio de IDEA 2026

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Mar del Plata.- Enviada especial. La aprobación de una nueva inversión de Toyota por USD 1.341 millones para producir un vehículo electrificado en la Argentina trascendió este miércoles mientras se desarrollaba el 62° Coloquio de IDEA, que reunió a más de 1.000 empresarios, dirigentes y especialistas.

En ese escenario, Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, habló con Infobae sobre el proyecto, la decisión de la compañía de profundizar su apuesta por el país y las perspectivas para el mercado automotor.

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El Gobierno y el comité evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobaron el proyecto de la automotriz para su planta de Zárate. Salinas calificó la decisión como un “hito” dentro del proceso para obtener la confirmación final que permita fabricar un nuevo modelo electrificado en el país. El ejecutivo evitó revelar qué vehículo producirá la terminal, ante las versiones sobre una posible Hilux híbrida, pero confirmó que se incorporará a la línea de productos de la planta bonaerense. El proyecto prevé 2.600 empleos directos e indirectos.

La decisión se conoció en medio de un Coloquio en el que la situación de la actividad y el empleo ocupó parte de las conversaciones entre los empresarios, junto con las perspectivas para 2027 y el deseo del establishment de que se mantenga el rumbo hacia adelante.

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Salinas explicó que Toyota analiza sus inversiones con una visión de largo plazo, destacó el peso de las exportaciones dentro de la operación argentina y anticipó que la compañía alcanzará este año un récord histórico de producción en el país, pese a que el mercado doméstico no llegó a los niveles esperados. También señaló que la competitividad será uno de los principales desafíos para el nuevo proyecto.

—¿Qué significa para Toyota la aprobación del nuevo proyecto?

—Hoy es un día importante. Recibimos la información del Gobierno y del comité evaluador del RIGI de la aprobación de un proyecto en el que estamos trabajando. Esta aprobación para nosotros es muy importante porque es un hito en el proceso de tener la confirmación final de poder producir un nuevo modelo electrificado acá en la Argentina, con una inversión que se ubica como la más grande del sector automotriz en nuestro país.

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Salinas señaló que el desafío para el nuevo proyecto será la competitividad, debido a su perfil netamente exportador y a la competencia internacional (Prensa IDEA)

—¿Qué implica para Toyota avanzar con una inversión de esta magnitud en la Argentina?

—Es un compromiso con la industria, un compromiso con la Argentina, con la visión de largo plazo que siempre tuvo Toyota y, de alguna manera, cercana a lo que propone el Coloquio: cómo pensar y trabajar para acercarnos en los próximos 20 años al país que queremos.

—Se rumorea que el vehículo sería una Hilux híbrida. ¿Es así?

—Por el momento no podemos dar detalles. Estamos trabajando todavía en el proyecto, pero sí es un vehículo electrificado que va a formar parte de la línea de productos que va a producir la planta de Zárate.

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—¿Cuánto empleo va a generar este proyecto?

—Comunicamos a través del RIGI que esto va a tener un total de 2.600 empleos entre directos e indirectos, con lo cual también es un aporte para poder darle sustentabilidad al empleo de la Argentina.

—El 2027 es un año electoral, muchas empresas están complicadas con la actividad, con el empleo, y ustedes salen a hacer este anuncio tan importante. ¿Qué es lo que están viendo?

—Siempre Toyota tuvo y tiene en el mundo una visión de largo plazo al momento de tomar decisiones de inversión y decisiones de alto compromiso. Y en ese sentido, la confianza en la Argentina, en Latinoamérica y en las características del proyecto, del modelo que estamos trabajando, nos dan, de alguna manera, las condiciones para poder plantear este nivel de inversión. En paralelo a eso, hay que recordar que nuestra operación en la Argentina, básicamente, el 80% se exporta a distintos países de Latinoamérica, lo que le da un nivel de sustentabilidad muy relevante. Tan es así que este año va a ser un récord histórico de producción en la Argentina, a pesar de que el mercado doméstico no está alcanzando los números que teníamos previstos. Pero la performance de todos nuestros esfuerzos que se dieron a lo largo de los años y la visión de largo plazo son las bases que sustentan este crecimiento.

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—¿Cómo están viendo el país el año próximo? ¿Qué esperan del Gobierno?

—El desafío, y eso lo tenemos incorporado como propio, es el tema de competitividad. Para este proyecto que estamos trabajando, obviamente, buscamos también tener un perfil netamente exportador. Competimos con marcas de todo el mundo y tenemos que tener un nivel alto de competitividad. Con respecto al mercado doméstico, la expectativa es de recuperación con respecto a este año y, de esa forma, el mercado local argentino se va a estar renovando.

—¿Y creen que se va a lograr ese mayor crecimiento?

—Sí, somos optimistas. Creemos que hay condiciones objetivas de la macroeconomía que deberían permitir tener un mercado superior al que estamos teniendo ahora.