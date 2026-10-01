Economía

¿La inflación volvió a acelerarse?: lo que anticipan las consultoras para septiembre

Los privados detectaron una aceleración de precios en el noveno mes del año por la presión de alimentos, vestimenta y combustible que podría llevar a que el IPC se ubique entre 1,8 y 2 por ciento

Los relevamientos privados proyectaron una inflación de entre 1,8% y 2% para septiembre. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
Los relevamientos privados proyectaron una inflación de entre 1,8% y 2% para septiembre. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
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Tras el 1,7% de inflación registrado en agosto, la atención se centró en septiembre y en la posibilidad de que el Gobierno consolidara la desaceleración de los precios. Pero, una vez cerrado el mes y finalizados los relevamientos de las consultoras, las proyecciones privadas fueron menos favorables: anticiparon una aceleración, con estimaciones de entre 1,8% y 2 por ciento.

En caso de concretarse, cualquiera de esas estimaciones supondría una suba, aunque moderada, frente al registro de agosto. El rango reunió proyecciones de distintas consultoras y puso el foco en la evolución de alimentos, indumentaria y combustibles, además de rubros como restaurantes y hoteles, servicios, transporte y tarifas.

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La estimación más baja dentro de las proyecciones relevadas correspondió a EconViews, con 1,8 por ciento. Invecq y C&T Asesores Económicos ubicó su cálculo en 1,9%, mientras que Analytica, Equilibra, Eco Go y la Fundación Libertad y Progreso proyectaron una variación de 2 por ciento.

En septiembre, las consultoras detectaron presiones en rubros de consumo cotidiano y en productos estacionales. La evolución de los alimentos y bebidas apareció como uno de los elementos más relevantes en los relevamientos, mientras que la ropa y los combustibles sumaron factores específicos de seguimiento durante las últimas semanas del mes.

Presión de alimentos

La Fundación Libertad y Progreso, indicó que, con datos hasta el 28 de septiembre, su nowcast del Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una predicción de 2% para el mes. La entidad sostuvo que el resultado representaría una aceleración respecto del índice de agosto. Dentro de esa medición, alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro con mayor incidencia. La Fundación calculó una suba intermensual de 3,2% para ese sector, que aportó 0,7 puntos porcentuales (p.p.) a su estimación general.

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El comportamiento de los alimentos también formó parte de la evaluación de Equilibra. Su director, Lorenzo Sigaut Gravina, afirmó que la inflación de septiembre subió “un par de décimas” después de la desaceleración que registró agosto. El economista remarcó que los precios estacionales mostraron una dinámica diferente a la de agosto y sumaron presión al índice.

“A diferencia de agosto, este mes los precios Estacionales subieron, se aceleró la inflación en alimentos”, marcó. Según su cálculo, el avance de esos componentes explicó la variación prevista para septiembre.

En agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró que la inflación de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1,7%, al igual que el promedio general. Lo que en gran parte ayudo a la desaceleración del IPC.

La Fundación Libertad y Progreso también señaló un aumento de 3% en restaurantes y hoteles. Ese rubro se ubicó por encima de la proyección general de 2% de la entidad y acompañó el incremento que registró alimentos y bebidas no alcohólicas.

Un hombre de espaldas observa estantes en el pasillo de un supermercado junto a carros de compra metálicos vacíos.
Los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una suba de 3,2% en la medición de la Fundación Libertad y Progreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vestimenta: señales mixtas

La ropa constituyó otro de los rubros que las consultoras siguieron durante septiembre. Para Alejandro Giacoia, economista de EconViews, el cambio de temporada suele impulsar aumentos en la vestimenta y puede trasladar presión al índice mensual.

“Nuestra estimación de inflación es 1,8% en septiembre. Alimentos nos viene dando bien en nuestro relevamiento de precios, pero septiembre es un mes donde suele haber aumentos fuertes en la vestimenta. También pegan las subas de combustibles”, afirmó Giacoia.

La Fundación Libertad y Progreso expuso una lectura diferente sobre la vestimenta. La entidad esperaba un aumento estacional vinculado al cambio de temporada, aunque su índice no registró ese movimiento en los datos disponibles hasta el 28 de septiembre. “Por el lado de las vestimentas, hubo una sorpresa, esperábamos un aumento estacional asociado al cambio de temporada que nuestro índice no capturó”, señalaron desde la fundación. La consultora indicó que ese comportamiento pudo relacionarse con una baja de precios por la apertura comercial.

El impacto de los combustibles

Los combustibles aparecieron entre los factores observados durante las últimas jornadas de septiembre. Es que la semana pasada, distintas petroleras anunciaron aumentos de entre 2% y 5% en los precios de los surtidores, luego de una suba del precio internacional del Brent.

Más tarde, YPF aplicó un ajuste de 1% en sus combustibles. Esas variaciones formaron parte de la información que siguieron las consultoras, aunque no todas asignaron el mismo impacto a septiembre dentro de sus estimaciones.

Giacoia incluyó las subas de combustibles entre los factores que incidieron sobre la proyección de EconViews. Su cálculo de 1,8% contempló la evolución de ese rubro junto con los alimentos y la vestimenta durante el mes.

Luis Caputo, con traje oscuro y corbata roja, habla frente a dos micrófonos en un atril sobre un escenario con pantalla azul
Luis Caputo habló sobre el proceso de desinflación durante el CFO Summit 2026. (Foto: Fundación Libertad y Progreso).

Sigaut Gravina, en cambio, sostuvo que el efecto más fuerte de los aumentos de combustibles de fin de mes se concentraría en octubre. “La suba de combustibles a finde mes impactará mayormente en octubre”, afirmó el director de Equilibra.

El discurso oficial

La discusión sobre la evolución de los precios también formó parte de la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, durante el CFO Summit 2026 previo al viaje a Francia para participar del Argentina Week. El funcionario defendió la política económica y la describió como parte de un proceso de desinflación.

“Estamos en un proceso de desinflación muy importante, pasamos de una inflación que era del 1,5% diaria cuando llegamos a más menos el mismo guarismo a nivel mensual”, afirmó Caputo.

El ministro reconoció que la inflación todavía se ubicaba en un nivel alto frente a los parámetros internacionales. “Obviamente sigue siendo para niveles internacionales una inflación alta, pero como todos saben todo proceso de desinflación la convergencia a la inflación internacional lleva su tiempo”, sostuvo.

Caputo afirmó que el Gobierno mantiene la expectativa de alcanzar esa convergencia con la continuidad de las medidas actuales. “No tenemos ninguna duda de que si seguimos con esta política lo vamos a lograr y esto es esencialmente lo que es mejor para toda la sociedad”, concluyó.

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