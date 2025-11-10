América Latina

El Congreso Judío Latinoamericano reunió a expertos y autoridades para debatir sobre terrorismo y seguridad regional

El encuentro impulsado por la entidad buscó fortalecer la cooperación entre organismos del Estado, el sistema judicial y especialistas internacionales frente a las nuevas amenazas transnacionales y los desafíos en materia de prevención

Guardar
Durante el Congreso Judío Latinoamericano
Durante el Congreso Judío Latinoamericano los expertos debatieron sobre los desafíos del terrorismo global

El Congreso Judío Latinoamericano (CJL) organizó en Buenos Aires una reunión de alto nivel con jueces, fiscales, autoridades de las fuerzas de seguridad e inteligencia, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y especialistas internacionales, con el objetivo de analizar los desafíos actuales en la lucha contra el terrorismo y fortalecer la cooperación interinstitucional.

El encuentro se centró en la necesidad de mejorar los mecanismos de articulación entre los distintos organismos del Estado y la sociedad civil ante el crecimiento de amenazas transnacionales vinculadas al extremismo violento y su financiamiento.

Participó el analista Emanuele Ottolenghi, investigador del Foundation for Defense of Democracies (FDD) y especialista en redes de financiamiento del terrorismo y seguridad internacional. En sus intervenciones públicas, Ottolenghi ha señalado que América Latina enfrenta riesgos derivados de la convergencia entre el crimen organizado y estructuras extremistas, especialmente en zonas de frontera y en circuitos financieros poco regulados.

Durante la actividad, los representantes argentinos y los expertos internacionales intercambiaron experiencias sobre marcos legales, cooperación judicial y estrategias preventivas para identificar y desarticular redes de apoyo logístico y financiero al terrorismo.

Danilo Gelman, del Congreso Judío Latinoamericano, resaltó que el “encuentro fue una oportunidad muy valiosa para intercambiar experiencias y fortalecer la articulación entre todos los actores comprometidos con la seguridad y la justicia”.

Emanuele Ottolenghi
Emanuele Ottolenghi

Gelman agregó: “Enfrentar las amenazas del terrorismo requiere trabajo conjunto, confianza mutua y una mirada común hacia la protección de nuestras democracias”.

El CJL destacó que este tipo de espacios contribuye a consolidar una red regional de cooperación que permita responder de manera coordinada a los riesgos globales. La entidad reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia, la justicia y la paz, promoviendo ámbitos de diálogo que fortalezcan la resiliencia institucional frente a amenazas comunes.

El encuentro tuvo lugar en un contexto internacional marcado por el repunte de tensiones en Medio Oriente y por la preocupación de diversos países de América Latina ante posibles conexiones financieras o logísticas de organizaciones extremistas en la región.

En Argentina, la memoria de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994 sigue siendo un punto de referencia para el debate sobre seguridad y cooperación internacional. En ambos casos, las investigaciones judiciales concluyeron que hubo participación de la organización Hezbollah y apoyo logístico del régimen de Irán, según resoluciones judiciales confirmadas por tribunales federales.

El CJL, con sede en Buenos Aires y representación en varios países del continente, viene promoviendo encuentros similares en el ámbito regional, enfocados en reforzar las capacidades de los Estados y la colaboración entre agencias, académicos y organizaciones civiles.

Con esta reunión, el organismo busca consolidar un frente de trabajo conjunto entre América Latina y socios internacionales para enfrentar desafíos comunes en materia de terrorismo, financiamiento ilícito y protección democrática.

Temas Relacionados

Congreso Judío Latinoamericano

Últimas Noticias

Sin mencionar a Evo Morales, Rodrigo Paz ordenó a los militares “recuperar la soberanía” en algunos territorios del país

El presidente pidió a las Fuerzas Armadas recuperar la soberanía en todo el país, en clara alusión al bastión del ex mandatario donde sus leales lo custodian ante el riesgo de captura. “Aquí no hay dueños del territorio, no hay dueños de regiones”, enfatizó

Sin mencionar a Evo Morales,

Ecuador: la masacre en la cárcel de Machala evidencia la expansión del grupo Sao Box y la persistente crisis penitenciaria

Las autoridades atribuyen los hechos a enfrentamientos entre bandas que operan desde dentro del sistema carcelario

Ecuador: la masacre en la

El chavismo mantiene su aparato de propaganda en X pese a la censura gubernamental

En Venezuela, la censura y la propaganda estatal avanzan de forma paralela, según demuestra una investigación

El chavismo mantiene su aparato

Más de 350 km/h: inaugurarán el tren más rápido de América Latina

La obra promete revolucionar la conectividad en el sudeste brasileño con un servicio que reducirá los tiempos de viaje y potenciará el desarrollo regional. Combinará innovación, sostenibilidad y modernización en el transporte público

Más de 350 km/h: inaugurarán

Los rusos de la comunidad LGBTQ encuentran un refugio en Argentina

Buenos Aires ha surgido como un sitio de emigración importante, aunque distante, para quienes huyen de la creciente represión antigay del presidente Vladimir Putin

Los rusos de la comunidad
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conductor en presunto estado de

Conductor en presunto estado de embriaguez atropelló a 11 personas en San Cristóbal, Bogotá: hay dos menores con muerte cerebral

Bullrich y Menem comenzaron a coordinar la estrategia legislativa de cara a las sesiones extraordinarias

Familiares y amigos de Trvko organizan homenaje por el primer mes del fallecimiento del rapero peruano

Sinuano Día: resultados 10 de noviembre de 2025

La mejor ruta para hacer en otoño cerca de Madrid: un sendero único en España que recorre un hayedo que es Patrimonio de la Humanidad

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Canogar: “Me interesa indagar

Daniel Canogar: “Me interesa indagar en la creación como un acto de resistencia”

Los Mashco piro y un futuro incierto: deforestación, riesgo sanitario y presión territorial amenazan a un grupo no contactado de la Amazonía peruana

González y Machado piden a Trump que rectifique la retirada de la protección a los migrantes venezolanos

Pau Quesada: "El equipo no está aún al cien por cien"

Tres personas fallecieron este fin de semana en carreteras, entre ellas un peatón

ENTRETENIMIENTO

El día en que el

El día en que el actor coreano Daniel Henney rescató 67 perros de un fatídico final en granja de carne canina

Kris Jenner festeja su cumpleaños entre lujos, estrellas musicales y la llegada de la policía

“No quiero ser perfecto, quiero ser honesto”: Timothée Chalamet busca derribar estereotipos y replantea la idea de éxito en Hollywood

Suzanne Rogers, actriz de “Days of Our Lives”, brindó un actualización sobre su diagnóstico cáncer

Khloé Kardashian reveló cómo el amor propio transformó su vida tras la ruptura: “Aprendí a quererme incluso en mis días más difíciles”