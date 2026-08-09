La visita del Papa León XIV, el nuevo Mundial al que se aferra el Gobierno para revitalizar el humor social

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En la Casa Rosada esperan con ansiedad la recién confirmada visita de León XIV. Confían en que la llegada del Papa a la Argentina genere un paréntesis social similar al que produjo el Mundial. Y que en la previa, así como durante el recorrido papal, apenas haya espacio para hablar de otra cosa que no sea la religión.

Los ánimos estarán elevados durante esos días, aunque en clave “espiritual” en lugar de futbolera. Y la expectativa política, deslizan, es que ese clima derive en una sensación de unificación y sosiego colectivo.

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En Balcarce 50 aseguran que harán todo lo posible por sostener el fulgor papal, evitar cualquier tipo de inconveniente de seguridad o diplomático. Pero especialmente la instrucción que bajó desde la cúpula es no politizar la visita, bajo ningún punto de vista, sea cual sea la posición opositora. “Mientras más intenten apropiarse los K, mejor para nosotros. A la gente no le gusta eso”, dijo una alta fuente nacional que participa de la organización de la recepción del Papa.

El silencio que el oficialismo mantuvo ante las críticas del arzobispo Jorge García Cuerva durante la misa de San Cayetano, el viernes, respondió a ese plan, que en Balcarce 50 se proponen cumplir a rajatabla.

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El Arzobispo Jorge Ignacio Garcia Cuerva

La bajada de no confrontar con la Iglesia viene de largo en un Gobierno que se esforzó por dejar atrás los controversiales mensajes de Milei sobre Francisco, a quien llamó “maligno en la Tierra”. Sólo reconocen off the record, el malestar que les generan las miradas eclesiásticas negativas sobre el rumbo social o económico del Gobierno.

Además de la orden de no politizar la llegada de León XIV, en la Casa Rosada aguardan un momento de “unificación” que los ayude no solo a mejorar las perspectivas ciudadanas sino al mismo tiempo acercar posiciones con posibles aliados.

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Asi, en la cúpula de La Libertad Avanza insisten en que no competirán “en todos lados” y que la prioridad es acordar en la mayoría de los distritos.

Sin embargo, los hechos y algunos dichos muestran un doble juego: mientras públicamente repiten que respetarán el poder local, no descartan amenazar con armar listas propias. La cuenta de X “Me dicen el Jefe” —que en el ambiente político se interpreta como manejada por el equipo de Karina Milei— lo dejó entrever esta semana, al responder a un tuit donde el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, festejaba un pase a planta permanente masivo en Río Negro. “Por eso, La Libertad Avanza tiene que competir en todas las provincias, Javier Milei”, escribieron en ese usuario “blue”.

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El papa León XIV

En el propio karinismo admiten que el mensaje fue una respuesta política al retaceo de apoyo legislativo de algunos gobernadores durante el debate por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y lanzaron como una advertencia directa. “Mientras peor nos vaya en el Congreso, más pelearemos”, sintetizaron. La lógica que manejan es que la competencia territorial, aunque no sume en lo inmediato, deja capital político a futuro: “Incluso les sirve a los gobernadores que ganan, para decir: mirá”, agregaron.

En el sector de Santiago Caputo cuestionan esa estrategia, que consideran contraproducente: no genera rédito a nivel local y, en simultáneo, complica la relación en el Congreso, lo cual perjudica el éxito de la agenda legislativa del oficialismo. Ya habían resistido ese tipo de tácticas el año pasado, sin éxito. Karina Milei no suele darle demasiado espacio a los planteos de Caputo, aunque testigos de la mesa política aseguran que en esos encuentros semanales mantienen buena sintonía personal.

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De hecho, en ese sector atribuyen a esos “coqueteos” con gobernadores las dificultades que tuvo la ley de Propiedad Privada para avanzar en el Senado esta semana. “Para que te ayuden tenés que darles garantías”, resumieron.

El caso de Tucumán

El desdoblamiento electoral que confirmó Osvaldo Jaldo funciona como ejemplo del quiebre: en el karinismo lo leen como una decisión unilateral pese a los esfuerzos libertarios, y aseguran que hasta le ofrecieron al gobernador retirar al candidato violeta más competitivo, Lisandro Catalán, a cambio de un acuerdo. Ante la negativa, decidieron sostener a Catalán con pleno respaldo y Karina Milei lo recibió con Lule Menem en la Casa Rosada. En San Miguel de Tucumán negaron esa versión: “Es un poco raro lo que dicen. Nosotros votamos en la misma fecha que hace dos elecciones, 2019 y 2023. No desdoblamos por otro motivo”, señalaron desde la provincia.

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Cerca de Caputo anticipan que, en definitiva, a pesar de sus protestas en privado, terminarán desdoblando casi todos los distritos, en perjuicio de las aspiraciones electorales de Milei.