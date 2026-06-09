El peronismo maniobra para evitar la sesión especial sobre IOMA con la que se buscaba exponer a Kicillof

En la Cámara de Diputados bonaerense, los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, la dos bancadas de la UCR, Hechos y Unión y Libertad, impulsaron una sesión especial para debatir iniciativas sobre el funcionamiento de IOMA, prevista inicialmente para el lunes. Ante este escenario, el peronismo mostró unidad, respaldó al titular de la obra social provincial, Homero Giles, y al gobernador Axel Kicillof, y decidió postergar la sesión para el jueves. Ahora trabaja para impedir que la oposición reúna el quórum necesario para llevarla a cabo.

El presidente de la Cámara baja, el peronista Alejandro Dichiara, había concedido la sesión especial tras el pedido en conjunto del grueso de los bloques opositores. Fechó ese encuentro para el lunes, día en el que también se iba a realizar una sesión ordinaria. Sin embargo, en horas de la mañana se definió aplazar ambos encuentros y llevarlos adelante este jueves. La oposición dice que reunía el quórum propio para sesionar, es decir, 47 presentes, y que los proyectos pidiendo explicaciones sobre el funcionamiento de IOMA indefectiblemente iban a aprobarse. La argumentación oficial de por qué no se llevó adelante ninguna de las sesiones es “la necesidad de continuar el análisis de los temas y dar previsibilidad, conforme al Reglamento Interno”. La jugada, que le da un margen temporal al peronismo para bajar nuevamente la sesión, fue criticada por todos los bloques que buscan poner en agenda el tema IOMA, con el tratamiento de doce proyectos de ley.

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Hay, además, una estrategia solapada por las autoridades de Cámara. Había legisladores estaban de viaje, incluso fuera del país, y regresaron a La Plata de forma inmediata. Algunos pudieron dejar la fecha de regreso abierta; otros no. Con ese nerviosismo por la logística y el traslado es con lo que juega el peronismo que, por ahora, mantiene amalgamado a todo el bloque pese a las diferencias internas con las que convive. Políticamente, en la lógica de la sectorización peronista, la gestión de IOMA, corre por cuenta del cristinismo ya que Giles es uno de los integrantes de La Cámpora que forma parte del Ejecutivo bonaerense.

Kicillof junto al titular de IOMA, Homero Giles, y el ministro de Salud bonaerene, Nicolás Kreplak

Ahora, en los distintos bloques de la oposición admiten que no está tan seguro de que el jueves vayan a reunir las 47 voluntades para darle inicio a la sesión como sí estaba el número para el lunes último. Además, el jueves, a las 14:30, arranca la ceremonia inaugural del mundial de fútbol. Dichiara convocó a sesionar a las 13 horas la sesión especial y a las 14 h, la sesión ordinaria.

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El oficialismo busca por estas horas intervenir principalmente sobre la bancada Unión y Libertad que tiene cinco integrantes y fue parte del pedido de sesión especial. En distintas votaciones con intereses del Ejecutivo han facilitado sus votos para, al menos, habilitar el quórum.

“La sesión especial para tratar la crisis de la obra social se suspendió. Sin acuerdos. Sin explicaciones. Clínicas que no cobran. Medicamentos oncológicos que no llegan. Autorizaciones que no salen. El gobernador que no está en la provincia, pero evidentemente tampoco está en los problemas de la provincia. Siete años gobernando la provincia más grande del país y hay millones de afiliados que no reciben su medicamento”, se quejó el diputado del bloque Hechos, Manuel Passaglia, uno de los que había pedido la sesión especial e impulsado distintas iniciativas.

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Las posiciones se repiten. “Kicillof no quiere dar la cara por el desastre que hizo con IOMA. El kirchnerismo volteó la sesión para no tener que explicar por qué tiene reventada la obra social de millones de bonaerenses. No les importa que los afiliados no consigan prestaciones, medicamentos o turnos. Siguen poniendo a la legislatura de espaldas a la gente”, aseguró uno de los vicepresidentes de la Cámara bonaerense, el libertario Juanes Osaba. El diputado por LLA había impulsado un pedido para citar a Giles a la comisión de Salud de la Cámara baja. Dicha comisión es presidida por el diputado cristinista Martín Rodríguez. Por LLA, el presidente del bloque, Agustín Romo, pidió el saneamiento el saneamiento financiero del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Lo acompañan todos sus compañeros de bloque y de otras bancadas como Passaglia y Juan Esper (Derecha Popular), Agustín Forchieri (PRO), entre otros. Con esa iniciativa, Romo recolectó 31 firmas.

El diputado Fernando Rozas del bloque Unión y Libertad (AG La Plata)

En el radicalismo también cuestionaron la decisión de la presidencia. El diputado Valentín Miranda planteó: “el kirchnerismo volteó la sesión para tratar el abandono de IOMA y quedó demostrado que no le importa la salud de los bonaerenses. Solo fue una puesta en escena, sin interés en dar respuestas concretas al padecimiento de más de 2 millones de afiliados”. Miranda presentó uno de los proyectos en consideración para crear una bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización del Instituto de Obra Médico Asistencia.

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Fernando Rovello, diputado del PRO, fue uno de los que inicialmente empujó el tema. El legislador junto al presidente de su bloque, Alejandro Rabinovich, Diego Garciarena, Silvina Vaccarezza, Matías Civale -todos de UCR Cambio Federal-, y Andrés De Leo (Coalición Cívica), pidieron por la presencia de Giles. Una vez pospuesta la sesión especial, Rovello remarcó que “Kicillof destrata una vez más a los afiliados de IOMA”, porque “hoy se podría haber sesionado. Por más que no quieran, vamos a seguir, hasta las últimas consecuencias, defendiendo y reclamando por todos los afiliados que se merecen una atención digna”. El bloque PRO que preside Rabinovich, giró un comunicado en el que marcó, entre otros puntos, que “lo ocurrido demuestra la escasa prioridad que el gobernador Axel Kicillof le asigna a la situación de IOMA y a los más de dos millones de afiliados que dependen de la obra social provincial. En lugar de promover la transparencia, brindar información y rendir cuentas sobre el estado de una institución que atraviesa una profunda crisis, el oficialismo optó por bloquear una instancia de discusión legítima en el ámbito legislativo”.