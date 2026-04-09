Política

El Senado debate sobre los ascensos de jefes militares y la designación de Crexell como embajadora

El oficialismo logró quórum y el kirchnerismo ingresó más tarde. Durante el encuentro tomarán estado parlamentario más de 70 pliegos judiciales

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El pleno del Senado sesiona desde las 11.19 para aprobar los ascensos de los tres jefes militares y el pliego que postula a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá.

El cónclave en el recinto comenzó con el quorum requerido gracias al oficialismo y dialoguistas -37, aunque rápido hubo 39-, sin inconveniente alguno. Después, esa cifra se abultó con el kirchnerismo, que ingresó más tarde.

Durante el encuentro en la Cámara alta, el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, leerá todos los pliegos judiciales que envió desde días atrás el Ejecutivo. Con esto, los mismos tomarán estado parlamentario y se girarán a la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto.

Así, se iniciará con el trámite formal de avales e impugnaciones para luego, desde finales del corriente mes y durante mayo, se puedan debatir en audiencia pública.

Seguido a ello, el interbloque kirchnerista -ahora se denomina “Popular”, que maneja el formoseño José Mayans- aprovechó la sesión para cuestiones de privilegio y, así, denostar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las novedades inmobiliarias de las últimas semanas.

En la jornada también avanzarán las propuestas para completar las autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia, las cuales también tendrán luz verde pasado mañana. Su titular será Eduardo Montamat. En cambio, un pliego de la Fuerza Aérea que no tendrá aval y será dejado de lado, al menos, por ahora.

14:58 hsHoy

Minuto de silencio por Malvinas

Sesión en Senado
Comenzó la sesión en el Senado

A través de la radical Mariana Juri (Mendoza), el pleno realizó un minuto de silencio para homenajear “a los 649 fallecidos en el conflicto” y “a todos los que fallecieron desde aquel momento hasta ahora”.

Tras ello, el peronista Daniel Bensusán (La Pampa) solicitó una cuestión de privilegio para criticar a la administración libertaria por la discrecionalidad en adelantos de coparticipación a diversas provincias.

El senador remarcó que el decreto autoriza un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Bensusán explicó que estos anticipos son adelantos de coparticipación federal que los gobernadores deberán devolver en un plazo de 30 días, dentro del mismo ejercicio fiscal y con intereses. Según el legislador, esta modalidad implica una carga adicional para las provincias, y la comparó con un préstamo oneroso.

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