El Senado debate sobre los ascensos de jefes militares y la designación de Crexell como embajadora

El pleno del Senado sesiona desde las 11.19 para aprobar los ascensos de los tres jefes militares y el pliego que postula a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá.

El cónclave en el recinto comenzó con el quorum requerido gracias al oficialismo y dialoguistas -37, aunque rápido hubo 39-, sin inconveniente alguno. Después, esa cifra se abultó con el kirchnerismo, que ingresó más tarde.

Durante el encuentro en la Cámara alta, el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, leerá todos los pliegos judiciales que envió desde días atrás el Ejecutivo. Con esto, los mismos tomarán estado parlamentario y se girarán a la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto.

Así, se iniciará con el trámite formal de avales e impugnaciones para luego, desde finales del corriente mes y durante mayo, se puedan debatir en audiencia pública.

Seguido a ello, el interbloque kirchnerista -ahora se denomina “Popular”, que maneja el formoseño José Mayans- aprovechó la sesión para cuestiones de privilegio y, así, denostar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las novedades inmobiliarias de las últimas semanas.

En la jornada también avanzarán las propuestas para completar las autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia, las cuales también tendrán luz verde pasado mañana. Su titular será Eduardo Montamat. En cambio, un pliego de la Fuerza Aérea que no tendrá aval y será dejado de lado, al menos, por ahora.