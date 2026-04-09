Política

El Senado aprobó los ascensos de los jefes militares y activó a Lucila Crexell como embajadora en Canadá

La Cámara alta avaló la suba de grado de los líderes del Ejército, Oscar Santiago Zarich; y de la Armada y el Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, respectivamente. También tomaron estado parlamentario más de 75 pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo. Críticas del kirchnerismo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

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Sesión en Senado
El pleno del Senado durante la sesión de este jueves

El pleno de la Cámara alta aprobó este jueves, en una sesión sin mayores estridencias, los ascensos de los tres jefes militares y activó a la experimentada exsenadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá. Durante el encuentro también se consumó un paso clave: ingresó el combo de pliegos judiciales -más de 75- que envió en los últimos días el Ejecutivo libertario, los cuales tomaron estado parlamentario y serán girados a la comisión de Acuerdos para avanzar con las audiencias públicas.

La suba de grado abarcó al actual general de división Oscar Santiago Zarich, del Ejército; y a los vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, de la Armada y el Estado Mayor Conjunto, respectivamente. Dos ascensos fueron apartados.

Previo a esto y, a través de la radical Mariana Juri (Mendoza), se realizó un minuto de silencio para homenajear “a los 649 fallecidos en el conflicto” y “a todos los que fallecieron desde aquel momento hasta ahora”. Luego, el peronista Daniel Bensusán (La Pampa) solicitó una cuestión de privilegio para criticar a la administración libertaria por la discrecionalidad en adelantos de coparticipación a diversas provincias. También fue denostado por legisladores kirchneristas el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus curiosas novedades inmobiliarias.

Sobre el final de esta sección, el titular del interbloque K -ahora se llama “Popular”-, José Mayans, repartió dardos a Javier Milei y a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, por la fallida criptomoneda $LIBRA, y observó la política de créditos hipotecarios a funcionarios libertarios. “Robo a cara descubierta”, lanzó.

Reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, en el salón Illia del Congreso Nacional, el 26 de Febrero de 2026, en Buenos Aires; Argentina (Fotos: Santiago Pezzini / Comunicación Senado)
La exlegisladora por Neuquén y flamante embajadora -política- en Canadá aprobada por la Cámara alta, Lucila Crexell (Prensa Senado)

El senador no olvidó mandar cariños al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con quien intercambió un diálogo fuera de micrófono -que no pareció conflictivo, sino más bien respetuoso- ayer, en un plenario de comisiones.

Hoy, el clima cambió. “Flor de hijo de puta”, “estúpido” y “vive en una nube de pedos” fueron parte de las caricias discursivas del soldado de Gildo Insfrán. El funcionario, esta vez, no estaba presente para responder. Además, los legisladores tienen inmunidad de opinión. “Esto va a reventar”, alentó.

La oposición kirchnerista se opuso a Crexell. Por caso, la peronista Florencia López (La Rioja) dijo que su excolega “aceptó un soborno y una coima”, ya que “permitió que se sancione la ley Bases y negoció un cargo en la embajada de Canadá”. Esto ya fue desestimado por la Justicia. El interbloque intentó, sin éxito, igualar este caso al escándalo del entrerriano Edgardo Kueider.

No sorprendió la postura de Julieta Corroza (La Neuquinidad), quien adhirió al cristinismo. La senadora, que responde al alicaído gobernador, Rolando Figueroa, hizo una llamativa referencia sobre Crexell: se refirió a ella como una persona “a la que nunca le faltó nada” para opinar sobre una eventual embajadora.

Los jefes del kirchnerismo y La Libertad Avanza, José Mayans y Patricia Bullrich, respectivamente
Los jefes del kirchnerismo y La Libertad Avanza, José Mayans y Patricia Bullrich, respectivamente

En realidad, la recién llegada Corroza quiso despejar dudas en cuanto a cómo accionó Figueroa -al que enaltece con obsesión- cuando se debatió la ley Bases. Luego, apuntó a la cuestión de género. Todo derivó en un momento patético y cínico, en plena sesión. Quedó grabado y registrado en la versión taquigráfica.

Lo peor de todo: cuando la senadora vote una ley del Ejecutivo la lupa quedará, según su vara, enfocada bien grande hacia ella. Vale recordar que a la reforma laboral no la rechazó, sino que se abstuvo. De manera indirecta, ayudó al Gobierno de Javier Milei.

Cerca del final de la sesión, la presidenta de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Capital Federal), hundió a Corroza. “Fue dos veces elegida por Neuquén, por más que digan ahora que no la quieren. En dos períodos la eligieron con votos de neuquinos, no de los porteños”. “No les importa las sentencias, como con Cristina Kirchner”, agregó.

La jefa oficialista resaltó que se haya cerrado el capítulo de ascensos militares demorados y, en particular, la luz verde a las autoridades de Defensa de la Competencia tras un “mecanismo riguroso, con más de 100 postulantes inscriptos con un concurso” para una “institución autárquica” que ahora tendrá “la calidad que necesita nuestro país para defender las buenas prácticas, que son recomendadas por la OCDE”.

Detalle de las votaciones

*Militares: 70 a favor, dos en contra (Florencia López y Carlos Linares).

*Defensa de la Competencia: 72 a 0 (unanimidad de todo el pleno).

*Crexell: 45 a favor, 26 en contra. Se ausentó el neuquino Pablo Cervi.

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