Política

Los empleados de la construcción recibirán un aumento alineado con la pauta del Gobierno: los detalles del acuerdo

La UOCRA, que lidera Gerardo Martínez, firmó un acuerdo salarial del 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo 2026, más la actualización de los bonos no remunerativos. Qué pasó con otras paritarias recientes

Guardar
Los trabajadores de la construcción recibirán un aumento trimestral dentro de los parámetros del Gobierno (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)
Los trabajadores de la construcción recibirán un aumento trimestral dentro de los parámetros del Gobierno (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó un aumento salarial alineado con la pauta del Gobierno: consiste en un 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo 2026, más la actualización de los bonos no remunerativos que se pagarán cada uno de los meses que rige el acuerdo.

De esta forma, el líder del sindicato, Gerardo Martínez, firmó con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un incremento que nuevamente está en sintonía con la política del Ministerio de Economía de pactar paritarias por debajo de la inflación.

De todas formas, la UOCRA consiguió que el bono que se pagará en mayo sea absorbido por los salarios de ese mes, por lo que pasa a ser remunerativo un tercio del importe que corresponde a cada categoría.

Captura - GERARDO MARTINEZ, Secretario General de la UOCRA – Infobae en Vivo
Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA

Además, se acordó crear una comisión especial que revisará los aportes empresariales y cuotas solidarias sindicales de la actividad, aunque se fijó en ambos casos que tendrán una vigencia de 2 meses.

Según se informó, el aumento regirá hasta el 31 de mayo próximo y ambas partes se comprometieron a reunirse el 20 de abril para definir una mejora desde junio.

Otros acuerdos salariales recientes

Hace casi dos semanas, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó con las cámaras un acuerdo para el trimestre abril-junio de 2026 que contempla una suba escalonada del 5% y el pago de un bono extraordinario de $120.000, también en sintonía con la pauta salarial del Gobierno.

Armando Cavalieri, del Sindicato de Comercio
Armando Cavalieri, líder del Sindicato de Comercio

Este acuerdo, firmado por Armando Cavalieri, titular de la FAECYS, y las cámaras empresariales del sector, establece un aumento del 2% para abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Además, fija un sistema de revisión permanente para ajustar los ingresos frente a variaciones de precios y preservar el poder adquisitivo en el primer semestre del año, según informó el sindicato.

La aplicación de la pauta oficial ya se replicó, por ejemplo, en el Sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo Moyano, que cerró un acuerdo semestral que establece un incremento acumulado del 10,1% entre marzo y agosto, dividido en 6 aumentos mensuales de 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%, más una suma no remunerativa de $53.000 en marzo. Se fijó, además, un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad para la rama de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas y una suba en la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.

Dentro de las negociaciones salariales que superaron la inflación, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), liderado por Sergio Escalante, obtuvo un aumento desde abril equivalente al 9,67% sobre los sueldos de diciembre de 2025 y un pago único no remunerativo de $100.000 para la categoría inicial, con topes de $150.000 en categorías superiores. Esta paritaria, vigente por 4 meses, implicó un incremento mensual del 2,4% y encendió señales de alerta ante la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo de la Nación no homologue el entendimiento por exceder los márgenes impuestos por Economía.

Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros
Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros

El Gobierno validó, de forma excepcional, un aumento del 9,9% a los empleados estatales por el período enero-mayo de 2026, desagregado en incrementos sucesivos de 2,5%, 2,2%, 2%, 1,7% y 1,5%, más un bono no remunerativo de $40.000 en mayo. Este incremento, rubricado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, fue justificado por el atraso acumulado respecto a la inflación, pero fue rechazado por el otro sindicato del sector público, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), dirigida por Carlos Bonjour, también enfrenta riesgo de no homologación de su paritaria del 9,5% a pagarse en tres tramos entre febrero y abril.

El sector sanitario, por su parte, consiguió un acuerdo ajustado al límite: la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) de Héctor Daer obtuvo un incremento del 5,1% para el trimestre febrero-abril, repartido en tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, más sumas no remunerativas de $80 mil, $85 mil y $90 mil.

La respuesta sindical frente a la política salarial del Gobierno es dispar. Algunos gremios aceptan una renegociación de las cifras para adaptarse a los límites y garantizar la homologación; otros, con menor margen de maniobra, insisten en superar la pauta oficial y presionan para que las empresas abonen las mejoras aunque no se convaliden formalmente, generando incertidumbre en sectores con alta presencia de pymes.

Temas Relacionados

ParitariasUOCRAGerardo MartínezSalariosHomologación de paritariasSecretaría de TrabajoSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El pedido de Milei al Gabinete y el respaldo a Manuel Adorni en medio de semanas turbulentas

Luego de la bilateral con Kast, el mandatario encabezó un nuevo intercambio en Casa Rosada. Se retiró minutos antes de las 13.30 y continuó el jefe de Gabinete a cargo de la coordinación. El saludo a los cumpleañeros

El pedido de Milei al Gabinete y el respaldo a Manuel Adorni en medio de semanas turbulentas

Javier Milei rechazó la eutanasia: “La vida es un regalo que debemos honrar”

El Presidente expresó su postura sobre la muerte asistida al ser consultado por un medio español. Además, ratificó su repudio al aborto

Javier Milei rechazó la eutanasia: “La vida es un regalo que debemos honrar”

Apoyo al reclamo por Malvinas y cooperación en materia de Seguridad: Javier Milei recibió a Antonio Kast en Casa Rosada

El mandatario se reunió con su par de Chile en un encuentro ampliado en el que participaron además ministros de ambas naciones. Karina Milei y Manuel Adorni presentes

Apoyo al reclamo por Malvinas y cooperación en materia de Seguridad: Javier Milei recibió a Antonio Kast en Casa Rosada

El gobierno porteño anunció el final de los planes sociales: “Chau intermediarios”

A través de la implementación de un programa de capacitación y empleo, la nueva iniciativa busca reemplazar los esquemas anteriores de asistencia social mediante transferencias directas y capacitación laboral

El gobierno porteño anunció el final de los planes sociales: “Chau intermediarios”

Javier Milei habló de la guerra en Irán: “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”

El Presidente le dio una entrevista a un medio español y respaldó la ofensiva contra el régimen teocrático. Además criticó a Pedro Sánchez y volvió a fijar posición sobre el aborto y la eutanasia

Javier Milei habló de la guerra en Irán: “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”
DEPORTES
Los explosivos posteos del ex técnico de Gimnasia La Plata tras ser despedido: “Me echan del club, de mi casa”

Los explosivos posteos del ex técnico de Gimnasia La Plata tras ser despedido: “Me echan del club, de mi casa”

Sebastián Báez enfrentará a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo: hora y cómo verlo en vivo

El informe inédito de la final de la Copa Africana entre Senegal y Marruecos: espionaje, denuncias de corrupción y jugadores intoxicados

La polémica “desaparición” de un referente del São Paulo: “Continúa sin dar señales de vida”

Se cierra la fecha 13 del Torneo Apertura con los partidos entre Argentinos Juniors-Banfield e Instituto-Defensa y Justicia

TELESHOW
Roberto García Moritán contó su verdad detrás de su compromiso con Pampita: “Estaba adoctrinado”

Roberto García Moritán contó su verdad detrás de su compromiso con Pampita: “Estaba adoctrinado”

Una influencer coreana contó todo sobre la vida de Wanda Nara y la traición de Icardi: “Su superpoder es monetizar”

Flor Vigna mostró su rotundo cambio de look con reminiscencias a un clásico de Hollywood

La divertida postal de Mica Lapegüe y su papá Sergio en su cuarto mes de embarazo

Así fue el desopilante video de Marcos Giles en la casa de Ángela Torres con Gloria Carrá: “Qué buen ADN tiene”

INFOBAE AMÉRICA

Tras un robo internacional al Museo Drents, un casco de oro de 2.500 años es recuperado en Países Bajos

Tras un robo internacional al Museo Drents, un casco de oro de 2.500 años es recuperado en Países Bajos

Ruta hacia Europa y puntos de venta en barrios: el doble frente del narcotráfico en Panamá

El polémico viaje de Frida Kahlo y Diego Rivera: aseguran que la Colección Gelman regresará a México

Rodrigo Paz elimina las contrataciones directas: “Es un ataque directo a una ideología de la corrupción”

La increíble donación de Erling Haaland: una joya literaria de hace más de 400 años llega a su pueblo natal