Gabriel Bornoroni defendió las críticas de Milei al kirchnerismo en la apertura de sesiones: “No es ninguna estrategia”

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados habló de las posibilidades de llegar a los dos tercios en el Senado

El presidente del bloque de La Libertad Avanza opinó sobre los nuevos nombramientos en el Ministerio de Justicia, la estrategia para lograr consensos en el Congreso y la tensa relación con el kirchnerismo

El presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, admitió que el Gobierno “está cerca” de conseguir la mayoría calificada de los dos tercios en el Senado de la Nación, lo que le permitiría aprobar cargos clave como los jueces de la Corte Suprema y el titular del Ministerio Público Fiscal.

El número (de los dos tercios) está cerca, pero no lo tenemos”, contestó el legislador libertario, en diálogo con Infobae en vivo, al cambiar los alineamientos y la composición del Congreso desde el mes de diciembre.

Sobre la discusión en el Palacio Legislativo con la oposición, donde este domingo se vivió una escena de gritos desde el presidente Javier Milei a los legisladores del peronismo y la izquierda, Bornoroni aseguró que “no es ninguna estrategia” del oficialismo dirigirse de esa manera a los adversarios. Pero admitió: "Si vos me insultás todo el tiempo, va a llegar un momento en el que reaccionás. Yo hago un esfuerzo grande para que todos estemos sentados, sigamos el tiempo. Ellos se pasan el tiempo".

“Con la izquierda es prácticamente imposible, y el kirchnerismo es todo negativo. ¿Para qué vamos a dialogar si sabemos que de parte de ellos viene todo no y te pongo la traba para que te salga mal? Intentan poner la traba constantemente. Lo pueden haber visto en el Congreso el domingo. La parte que no se veía era cómo gritaban ellos, y de la forma que gritaban, cómo insultaban, cómo golpeaban", describió, según su visión, lo ocurrido en el recinto.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, entre otros, el diputado por la provincia de Córdoba aclaró que el oficialismo tiene “abierta las puertas para todos” los legisladores que “abracen las ideas de la libertad”, ante posibles futuras incorporaciones de gobernadores y dirigentes que provienen de otros partidos.

Gabriel Bornoroni negó que exista una estrategia de confrontación con la oposición

Sin embargo, aclaró lo que se avecina en las elecciones presidenciales en 2027: “La Libertad Avanza va a consolidar el partido en cada una de las provincias. Las puertas a los que abracen las ideas de la libertad, con las ideas y las convicciones del presidente Milei, van a estar abiertas para todos. No vamos a estar viendo cuál es su pasado”.

Ahora bien, Bornoroni apuntó directamente contra su coterráneo, el gobernador Martín Llaryora, por la falta de adaptación al rumbo económico y la crisis en el sector industrial. "Córdoba sufre lo que le pasa a muchas provincias: si la provincia no achica el gasto, la carga tributaria que Nación puede bajar no se ve reflejada en las pymes cordobesas porque la agarra la provincia y se abusa con la carga impositiva”, consideró.

“Desde La Libertad Avanza vamos a presentar un candidato para el gobierno de Córdoba, queremos hacer lo que se hace en Nación en espejo para hacerlo en Córdoba. Hoy ni hablamos del tema porque es faltarle el respeto a la gente”, completó.

Las reformas que impulsa el oficialismo

Respecto a la agenda legislativa, Bornoroni ratificó que se prevé un fuerte trabajo de reformas, tras el anuncio que hizo Milei el domingo pasado. “Si cada ministerio envía diez leyes, es un trabajo importante que vamos a tener. No las tenemos todavía, van a llegar de los distintos ministerios”. Sobre la falta de detalles concretos en el discurso presidencial, respondió: “Yo entendí la hoja de ruta. Nos espera mucho trabajo”.

En relación a la apertura a otras fuerzas, el jefe del bloque explicó: “Analizamos los proyectos de los otros bloques. El PRO, el radicalismo y otros siempre participan en cada ley que salió. El presidente les agradeció”. Sin embargo, marcó distancia del kirchnerismo y la izquierda: “El bloque kirchnerista o de la izquierda es rechazo o todo lo contrario a lo que nosotros planteamos”.

"Si cada ministerio envía diez leyes, es un trabajo importante", dijo sobre las futuras reformas

