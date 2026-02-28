Política

Tras la muerte de Ali Jamenei, el Gobierno recordó el atentado a la AMIA: “Que estas noticias aporten alivio a las familias”

El canciller argentino, Pablo Quirno, recordó que la justicia local atribuyó la planificación del ataque de 1994 en Buenos Aires a altos funcionarios iraníes, incluyendo al ayatollah, y reafirmó el compromiso estatal con la búsqueda de justicia

Guardar
Ali Jamenei murió durante los
Ali Jamenei murió durante los ataques de Estados Unidos e Israel a Teherán (Oficina del Líder Supremo iraní/WANA(Agencia de Noticias de Asia Occidental)/vía Reuters)

El canciller argentino, Pablo Quirno, se expresó este sábado sobre la reciente muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán, Alí Jamenei, y recordó el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá“, manifestó Quirno en redes sociales.

Luego, resaltó que “la decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa”. Y subrayó que la búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas “es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente”.

Por último, concluyó: “Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Temas Relacionados

Últimas NoticiasIránAli JameneiAMIAPablo Quirno

Últimas Noticias

Giro de timón: un gobernador vedado por Milei va a adherir al RIGI y anunciará un proyecto propio con alivios fiscales

Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, comunicará mañana en la apertura de sesiones ordinarias de su provincia que impulsará una iniciativa que bajaría Ingresos Brutos, entre otras condiciones, y que acompañará el esquema de grandes inversiones diseñado por Nación

Giro de timón: un gobernador

El Gobierno celebró el operativo de EEUU e Israel contra Irán y elevó el nivel de seguridad en todo el país

Según informaron desde Casa Rosada, la medida alcanza a todos los objetivos sensibles, como la infraestructura crítica y la comunidad judía. La Cancillería apoyó las acciones en Medio Oriente para “neutralizar la amenaza que representa el régimen” iraní

El Gobierno celebró el operativo

“Les metimos 7″: el llamativo festejo de Patricia Bullrich tras la aprobación de la reforma laboral

La publicación en redes sociales de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado repasó los triunfos parlamentarios del oficialismo

“Les metimos 7″: el llamativo

“¿Se canjeó plata por precarización?“: la crítica de ATE a la CGT por su rol en el tratamiento de la reforma laboral

Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio de los trabajadores estatales, advirtió que la ley “no se va a poder aplicar” y cuestionó las negociaciones de la central obrera con Patricia Bullrich

“¿Se canjeó plata por precarización?“:

Qué se pone en juego en las elecciones de la UOM, donde Abel Furlán arriesga su liderazgo y surgen nuevas rebeliones internas

Desde el lunes se votará en las 54 seccionales metalúrgicas de todo el país, donde se elegirán los delegados que el 18 de marzo designarán a la nueva conducción nacional. Quiénes protagonizan los principales enfrentamientos

Qué se pone en juego
DEPORTES
Con el ingreso de Paredes,

Con el ingreso de Paredes, Boca Juniors empata contra Gimnasia de Mendoza en la Bombonera por el Torneo Apertura

El golazo de Julián Álvarez en el último minuto que le dio la victoria al Atlético Madrid y desató un eufórico festejo del Cholo Simeone

El gesto de Edinson Cavani en el palco de La Bombonera durante Boca Juniors-Gimnasia de Mendoza que llamó la atención

Facundo Díaz Acosta jugará la final del AAT Challenger Tigre II

37 golpes seguidos y una particular intervención de la jueza: el brutal nocaut de la argentina que sorprendió a la UFC

TELESHOW
“Belén”, el film dirigido por

“Belén”, el film dirigido por Dolores Fonzi, ganó como Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

El encuentro entre Charly García y el exguitarrista de The Police Andy Summers: “Somos dos leyendas”

El exitoso debut de Paulo Londra en el festival de Viña del Mar: fue ovacionado y reconocido con gaviota de oro y plata

La China Suárez mostró el backstage de su campaña de lencería y revolucionó las redes

Andrea del Boca recibió la crítica de su hija Anna por su juego en Gran Hermano Generación Dorada: “La pifió ahí”

INFOBAE AMÉRICA

Murió Ali Khamenei, el ideólogo

Murió Ali Khamenei, el ideólogo de brutales asesinatos y atentados que comandó el poder real de Irán por más de tres décadas

Murió Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Israel confirmó que abatió al ministro de Defensa del régimen iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria

La administración Trump: un gobierno de tomadores de riesgos

La cancillería de Honduras expresa preocupación por ataques y tensiones en Medio Oriente