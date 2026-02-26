El Gobierno celebró la aprobación del Senado sobre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El Senado aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea - Esta imagen fue provista por un tercero.

Después de 26 años de negociación, este jueves el Senado de la Nación finalmente ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que permitirá el intercambio comercial entre ambos bloques. Tras la aprobación del proyecto, ahora el Gobierno deberá reglamentarlo y publicarlo en el Boletín Oficial.

En ese sentido, la medida recibió casi todo el aval de la Cámara con 69 votos a favor y tan solo 3 en contra. El bloque de La Libertad Avanza respaldó la medida en su totalidad y la mayoría del peronismo acompañó la decisión.

Los únicos en rechazar la medida fueron los bonaerenses Juliana Di Tullio y su coterráneo Eduardo Wado de Pedro, y la fueguina Cándida Cristina López.

Justamente, uno de los primeros en salir a celebrar la ratificación del acuerdo fue el canciller Pablo Quirno, quien en sus redes sociales resaltó: “Nos comprometimos a tratarlo y aprobarlo en extraordinarias. Cumplimos. Felicitaciones y agradecimiento a nuestro equipo en el Congreso liderado por Martín Menem y Patricia Bullrich”.

“La Unión Europea y el MERCOSUR consolidan una de las mayores áreas económicas del mundo: más de 700 millones de personas y un PBI de 22 billones de dólares. Con esta ratificación, la Comisión Europea contará con las condiciones necesarias para avanzar en su aplicación provisional. Esto permitirá que nuestras exportaciones comiencen a gozar de las preferencias arancelarias negociadas”, agregó.

Por último, enfatizó: “Elegimos apertura, competencia e integración al mundo, eso significa mayor inversión, mayor crecimiento y mayor empleo. La Argentina será próspera”.

El presidente Javier Milei replicó el mensaje y lanzó un breve mensaje: “APERTURA = PROSPERIDAD. VLLC!”. Además, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo también retuiteó el posteo de Quirno y añadió: “TMAP”, en relación con la sigla que utilizan los libertarios en referencia a “todo marcha acorde al plan”.

En esa línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló: “Argentina eligió integrarse al mundo y los argentinos podrán exportar sus productos a un mercado de 450 millones de personas. Cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes. Dios bendiga a la República Argentina”.

Asimismo, otra de las voces del oficialismo que celebró la medida, con un video, fue la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, quien sintetizó: “Argentina y sus provincias entran a un mercado enorme y con miles de oportunidades. Presidente @JMilei, ¡estamos cambiando la historia para siempre!“.

El ex ministro de Defensa y actual diputado de la Nación, Luis Petri, escribió: “El Congreso aprobó el acuerdo MERCOSUR–UNIÓN EUROPEA: el mayor tratado comercial a nivel mundial. Día histórico para la libertad, integración y apertura de Argentina al mundo. De la mano del Presidente".

Y el ministro de Interior, Diego Santilli, continuó en esa línea: “Aprobado el acuerdo Mercosur–Unión Europea. Un paso más hacia una Argentina integrada al mundo, con más comercio y más inversión, de la mano de @JMilei”.

Un dato no menor fue que, mientras se realizó el debate, el oficialismo miraba el reloj y seguía de cerca lo que sucedía en Uruguay, en donde el parlamento estaba haciendo el mismo trámite. La carrera estaba lanzada.

La idea de la Casa Rosada de ser los primeros en ratificarlo estuvo recorriendo todo el debate. Tanto es así que el oficialismo cambió el día del debate; iba a ser mañana viernes, cuando se enteró de que Uruguay lo iba a tratar hoy jueves. La orden de Milei era ser los primeros. Es por eso, cuando se conoció la lista de oradores, el oficialismo, aprovechando que había consenso para aprobarlo, intentó apurar la votación.

Patricia Bullrich y Pablo Quirno en el Senado durante el debate por el acuerdo

La estrategia fue que, en el medio de la lista de oradores, y luego de varias idas y vueltas de Bullrich en conversación con los referentes de los diferentes bloques, se pidiera votar y luego continuar con la lista de oradores. Esto fue lo que pidió el senador radical Maximiliano Abad, quien antes de tomar la palabra mocionó votarlo.

Sin embargo, esto generó un fuerte cruce en donde el peronismo se quejó de la intención “constante” de LLA de hacer “lo que se les canta las pelotas” con el reglamento. “No se puede hacer cualquier cosa. si votamos que usted se baje los pantalones y somos mayoría se los baja?” le dijo el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, al libertario Bartolomé Abdala que estaba presidiendo la sesión.

Ahora queda la “carrera” por promulgarlo, reglamentarlo y enviarlo a Paraguay, y puede ser que el estado argentino le gane a su par uruguayo en ese trámite, pero para la historia -y para el discurso del domingo 1 de mayo de Milei- quedará que la República Oriental del Uruguay fue el primer país de todos los que forman parte del acuerdo comercial en que su parlamento lo sancione con fuerza de ley.