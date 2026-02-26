Política

El Gobierno celebró la aprobación del Senado sobre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La Cámara Alta sancionó el entendimiento entre los dos bloques que llevaban 26 años de negociación. La iniciativa se sancionó con 69 votos a favor y 3 en contra

Guardar
El Senado aprobó el acuerdo
El Senado aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea - Esta imagen fue provista por un tercero.

Después de 26 años de negociación, este jueves el Senado de la Nación finalmente ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que permitirá el intercambio comercial entre ambos bloques. Tras la aprobación del proyecto, ahora el Gobierno deberá reglamentarlo y publicarlo en el Boletín Oficial.

En ese sentido, la medida recibió casi todo el aval de la Cámara con 69 votos a favor y tan solo 3 en contra. El bloque de La Libertad Avanza respaldó la medida en su totalidad y la mayoría del peronismo acompañó la decisión.

Los únicos en rechazar la medida fueron los bonaerenses Juliana Di Tullio y su coterráneo Eduardo Wado de Pedro, y la fueguina Cándida Cristina López.

Justamente, uno de los primeros en salir a celebrar la ratificación del acuerdo fue el canciller Pablo Quirno, quien en sus redes sociales resaltó: “Nos comprometimos a tratarlo y aprobarlo en extraordinarias. Cumplimos. Felicitaciones y agradecimiento a nuestro equipo en el Congreso liderado por Martín Menem y Patricia Bullrich”.

“La Unión Europea y el MERCOSUR consolidan una de las mayores áreas económicas del mundo: más de 700 millones de personas y un PBI de 22 billones de dólares. Con esta ratificación, la Comisión Europea contará con las condiciones necesarias para avanzar en su aplicación provisional. Esto permitirá que nuestras exportaciones comiencen a gozar de las preferencias arancelarias negociadas”, agregó.

Por último, enfatizó: “Elegimos apertura, competencia e integración al mundo, eso significa mayor inversión, mayor crecimiento y mayor empleo. La Argentina será próspera”.

El presidente Javier Milei replicó el mensaje y lanzó un breve mensaje: “APERTURA = PROSPERIDAD. VLLC!”. Además, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo también retuiteó el posteo de Quirno y añadió: “TMAP”, en relación con la sigla que utilizan los libertarios en referencia a “todo marcha acorde al plan”.

En esa línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló: “Argentina eligió integrarse al mundo y los argentinos podrán exportar sus productos a un mercado de 450 millones de personas. Cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes. Dios bendiga a la República Argentina”.

Asimismo, otra de las voces del oficialismo que celebró la medida, con un video, fue la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, quien sintetizó: “Argentina y sus provincias entran a un mercado enorme y con miles de oportunidades. Presidente @JMilei, ¡estamos cambiando la historia para siempre!“.

El ex ministro de Defensa y actual diputado de la Nación, Luis Petri, escribió: “El Congreso aprobó el acuerdo MERCOSUR–UNIÓN EUROPEA: el mayor tratado comercial a nivel mundial. Día histórico para la libertad, integración y apertura de Argentina al mundo. De la mano del Presidente".

Y el ministro de Interior, Diego Santilli, continuó en esa línea: “Aprobado el acuerdo Mercosur–Unión Europea. Un paso más hacia una Argentina integrada al mundo, con más comercio y más inversión, de la mano de @JMilei”.

Un dato no menor fue que, mientras se realizó el debate, el oficialismo miraba el reloj y seguía de cerca lo que sucedía en Uruguay, en donde el parlamento estaba haciendo el mismo trámite. La carrera estaba lanzada.

La idea de la Casa Rosada de ser los primeros en ratificarlo estuvo recorriendo todo el debate. Tanto es así que el oficialismo cambió el día del debate; iba a ser mañana viernes, cuando se enteró de que Uruguay lo iba a tratar hoy jueves. La orden de Milei era ser los primeros. Es por eso, cuando se conoció la lista de oradores, el oficialismo, aprovechando que había consenso para aprobarlo, intentó apurar la votación.

Patricia Bullrich y Pablo Quirno
Patricia Bullrich y Pablo Quirno en el Senado durante el debate por el acuerdo

La estrategia fue que, en el medio de la lista de oradores, y luego de varias idas y vueltas de Bullrich en conversación con los referentes de los diferentes bloques, se pidiera votar y luego continuar con la lista de oradores. Esto fue lo que pidió el senador radical Maximiliano Abad, quien antes de tomar la palabra mocionó votarlo.

Sin embargo, esto generó un fuerte cruce en donde el peronismo se quejó de la intención “constante” de LLA de hacer “lo que se les canta las pelotas” con el reglamento. “No se puede hacer cualquier cosa. si votamos que usted se baje los pantalones y somos mayoría se los baja?” le dijo el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, al libertario Bartolomé Abdala que estaba presidiendo la sesión.

Ahora queda la “carrera” por promulgarlo, reglamentarlo y enviarlo a Paraguay, y puede ser que el estado argentino le gane a su par uruguayo en ese trámite, pero para la historia -y para el discurso del domingo 1 de mayo de Milei- quedará que la República Oriental del Uruguay fue el primer país de todos los que forman parte del acuerdo comercial en que su parlamento lo sancione con fuerza de ley.

Temas Relacionados

Acuerdo mercosur ueMercosurUnión EuropeaSenadoJavier MileiPatricia Bullrichúltimas noticias

Últimas Noticias

Opositores al líder de la UOM lo denunciaron ante la Justicia por un polémico contrato con una empresa

Dirigentes de la Seccional Zárate-Campana pidieron que se lo investigue por la cesión del manejo de fondos sindicales a una compañía vinculada con La Cámpora. Las elecciones del gremio metalúrgico, telón de fondo del conflicto

Opositores al líder de la

Tras la aprobación del acuerdo Mercosur-UE, el Senado trata la modificación de la Ley de Glaciares

La Cámara alta comenzó el debate para reformar la ley que regula la actividad en zona de glaciares. El Gobierno busca sancionar una norma aclaratoria que promueva las inversiones mineras

Tras la aprobación del acuerdo

Luego de 26 años de negociación, Argentina ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Con 69 votos positivos, 3 negativos y 3 abstenciones el Senado sancionó como ley el pacto, que ahora deberá ser reglamentado. La oposición manifestó críticas al Gobierno nacional por la estrategia de integración internacional y la falta de cláusulas de resguardo

Luego de 26 años de

Una diputada libertaria presentó un proyecto para exigir un examen “psicotécnico” a quienes aspiran a altos cargos políticos

Mercedes Llano, del bloque de La Libertad Avanza, busca que se imponga una “Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional” para candidatos a presidente, vicepresidente, legisladores nacionales electos y autoridades superiores del Poder Ejecutivo

Una diputada libertaria presentó un

El kirchnerismo cruzó a Carlos Bianco tras sus quejas sobre la falta de liderazgo en el PJ: “Guarde respetuoso silencio”

El ministro de Gobierno bonaerense había señalado una “falta de conducción” en el peronismo en declaraciones a Infobae. La respuesta de la diputada María Teresa García

El kirchnerismo cruzó a Carlos
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Fuerte revelación sobre los accidentes de Jack Doohan en la Súper Fórmula de Japón que dinamitaron su contratación

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La polémica que se desató en Portugal por un gesto de un compañero de Prestianni con Vinicius tras el Real Madrid-Benfica de Champions League

Guillermo Barros Schelotto opinó sobre la salida de Gallardo de River: “Lamento su situación, no la comparto”

TELESHOW
El gesto de Mauro Icardi

El gesto de Mauro Icardi a la producción de fotos de la China Suárez en ropa interior

Sofía Gala y el reto de interpretar a Moria Casán en la serie de su vida: “Fue una experiencia sanadora”

Lollapalooza Argentina se expande: nuevo mapa, más confort y una propuesta multisensorial

La sorpresiva reacción de Andrea del Boca para intentar callar a sus compañeros en plena discusión en Gran Hermano

Ale Sergi compartió los secretos del primer demo de Miranda!: “Salía un peso”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos amenazó con aislar

Estados Unidos amenazó con aislar a un banco suizo por relación comercial con Irán y Rusia

El impacto de la basura tecnológica: encuentran residuos de pantallas en cerebros de delfines y marsopas

Estados Unidos e Irán registraron un “avance significativo” en las negociaciones nucleares en Ginebra

¿La ciencia reveló el misterio detrás de las Blood Falls? Qué se sabe de las “erupciones” rojas en la Antártida

Universidad costarricense fue galardonada en Madrid con el Premio Iberoamericano de Cooperación para el Desarrollo por su liderazgo en educación a distancia