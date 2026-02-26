Designaron al nuevo titular de la Unidad Antimafia del Ministerio de Seguridad

Luego de que el ex titular de la Unidad Antimafia Raúl Contreras renunciara a su puesto a finales del año pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que su reemplazante será José Fernando Pereyra. Se trata del abogado que había sido nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo en 2023.
La decisión quedó asentada en la Resolución 158/2026, que fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. “Desígnase al Dr. José Fernando Mariano Pereyra como titular de la Unidad Antimafia (UA) de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada de este Ministerio”, dispuso la ministra Alejandra Monteoliva.
Según explicaron las autoridades, la modificación en el área se debió a la renuncia presentada por el ex titular Raúl Contreras el 28 de noviembre de 2025. A pesar de que se aceptó su decisión, no trascendieron los motivos detrás de su salida.
Desde que fue creada la Unidad Antimafia en mayo de 2024 durante la gestión de la ahora senadora Patricia Bullrich, Contreras había sido el único funcionario en estar al frente de la misma. No obstante, su sucesor no sería una persona ajena a la cartera de Seguridad Nacional.
De hecho, el 10 de diciembre de 2023, Pereyra había sido nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo. En principio, la posición era de carácter transitorio, pero su permanencia en el rol se fue renovando a medida que vencieron los plazos determinados.
Ahora que asumirá la titularidad de la Unidad Antimafia, la ministra de Seguridad Nacional confirmó que Pereyra mantendrá ambos cargos en simultaneidad.
La Unidad Antimafia había sido creada en marzo de 2024, luego de que se registrara una ola de violencia y ataques sicarios en la ciudad de Rosario. Así, la Resolución 134/2024 estableció que tendría un papel central en la coordinación, prevención y combate del avance de las organizaciones criminales de tipo mafioso en todo el territorio argentino.
De esta manera, informaron que la estructura de la UA incluyó la conformación de un Grupo Especial de Investigaciones Antimafia (GEIA) y una Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (MECOAM). Asimismo, subrayaron que la mesa invitaría a participar a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y a la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).
Para ese entonces, remarcaron que uno de los objetivos sería la creación de un registro actualizado de las llamadas “zonas calientes”, es decir, áreas geográficas con alta incidencia delictiva bajo control del crimen organizado. A partir de ese mapeo, la Unidad Antimafia debía articular y proponer medidas preventivas efectivas para cada caso.
El organismo también tiene la responsabilidad de centralizar información vinculada a investigaciones sobre mafias y narcotráfico, con el fin de facilitar el intercambio de datos cruciales entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, así como con organismos judiciales. Esta tarea buscaría perfeccionar la generación de alertas tempranas y la coordinación operativa para dar respuestas ágiles frente a amenazas crecientes.
Además, se dictaminó que la UA debía ofrecer soporte técnico y administrativo a la MECOAM, por medio de la elaboración de documentación y actas de las reuniones de análisis y seguimiento de actividades criminales. Según planificaron, estos insumos se transformarían en piezas clave para endurecer la estrategia nacional antinarcóticos.
Por otro lado, la Unidad Antimafia está encargada también de revisar las causas judiciales relacionadas con el crimen organizado, con el objetivo de detectar debilidades y mejorar los procedimientos de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, a nivel internacional, representa al Ministerio de Seguridad Nacional en la coordinación de investigaciones y acciones preventivas, ampliando la colaboración con otros países y organismos dedicados a combatir el crimen organizado.
En palabras de la cartera de Seguridad, la consolidación de este organismo simbolizó la creación de un eslabón estratégico en la lucha estatal contra las mafias y el narcotráfico, tanto a escala nacional como en los foros internacionales especializados en la materia.