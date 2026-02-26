Política

Designaron al nuevo titular de la Unidad Antimafia del Ministerio de Seguridad

El funcionario forma parte de la cartera desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, cuando fue nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo

Guardar
En paralelo, el abogado continuará
En paralelo, el abogado continuará como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo (SPF)

Luego de que el ex titular de la Unidad Antimafia Raúl Contreras renunciara a su puesto a finales del año pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que su reemplazante será José Fernando Pereyra. Se trata del abogado que había sido nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo en 2023.

La decisión quedó asentada en la Resolución 158/2026, que fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. “Desígnase al Dr. José Fernando Mariano Pereyra como titular de la Unidad Antimafia (UA) de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada de este Ministerio”, dispuso la ministra Alejandra Monteoliva.

Según explicaron las autoridades, la modificación en el área se debió a la renuncia presentada por el ex titular Raúl Contreras el 28 de noviembre de 2025. A pesar de que se aceptó su decisión, no trascendieron los motivos detrás de su salida.

Desde que fue creada la Unidad Antimafia en mayo de 2024 durante la gestión de la ahora senadora Patricia Bullrich, Contreras había sido el único funcionario en estar al frente de la misma. No obstante, su sucesor no sería una persona ajena a la cartera de Seguridad Nacional.

La Unidad Antimafia fue creada
La Unidad Antimafia fue creada luego de que se reportara una escalada de violencia en Rosario (Farid Dumat Kelzi)

De hecho, el 10 de diciembre de 2023, Pereyra había sido nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo. En principio, la posición era de carácter transitorio, pero su permanencia en el rol se fue renovando a medida que vencieron los plazos determinados.

Ahora que asumirá la titularidad de la Unidad Antimafia, la ministra de Seguridad Nacional confirmó que Pereyra mantendrá ambos cargos en simultaneidad.

La Unidad Antimafia había sido creada en marzo de 2024, luego de que se registrara una ola de violencia y ataques sicarios en la ciudad de Rosario. Así, la Resolución 134/2024 estableció que tendría un papel central en la coordinación, prevención y combate del avance de las organizaciones criminales de tipo mafioso en todo el territorio argentino.

De esta manera, informaron que la estructura de la UA incluyó la conformación de un Grupo Especial de Investigaciones Antimafia (GEIA) y una Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (MECOAM). Asimismo, subrayaron que la mesa invitaría a participar a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y a la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).

Para ese entonces, remarcaron que uno de los objetivos sería la creación de un registro actualizado de las llamadas “zonas calientes”, es decir, áreas geográficas con alta incidencia delictiva bajo control del crimen organizado. A partir de ese mapeo, la Unidad Antimafia debía articular y proponer medidas preventivas efectivas para cada caso.

El organismo también tiene la responsabilidad de centralizar información vinculada a investigaciones sobre mafias y narcotráfico, con el fin de facilitar el intercambio de datos cruciales entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, así como con organismos judiciales. Esta tarea buscaría perfeccionar la generación de alertas tempranas y la coordinación operativa para dar respuestas ágiles frente a amenazas crecientes.

Además, se dictaminó que la UA debía ofrecer soporte técnico y administrativo a la MECOAM, por medio de la elaboración de documentación y actas de las reuniones de análisis y seguimiento de actividades criminales. Según planificaron, estos insumos se transformarían en piezas clave para endurecer la estrategia nacional antinarcóticos.

Por otro lado, la Unidad Antimafia está encargada también de revisar las causas judiciales relacionadas con el crimen organizado, con el objetivo de detectar debilidades y mejorar los procedimientos de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, a nivel internacional, representa al Ministerio de Seguridad Nacional en la coordinación de investigaciones y acciones preventivas, ampliando la colaboración con otros países y organismos dedicados a combatir el crimen organizado.

En palabras de la cartera de Seguridad, la consolidación de este organismo simbolizó la creación de un eslabón estratégico en la lucha estatal contra las mafias y el narcotráfico, tanto a escala nacional como en los foros internacionales especializados en la materia.

Temas Relacionados

Unidad AntimafiaMinisterio de Seguridad NacionalJosé Fernando PereyraDesignaciónBoletín OficialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Con el aval del Senado, Milei se encamina a ser el primer presidente de la región en aprobar el acuerdo Mercosur-UE: qué implica

El oficialismo tiene los votos en la cámara alta para ratificar este jueves el acuerdo entre los bloques comerciales. La carrera con Uruguay y el mensaje simbólico

Con el aval del Senado,

La Libertad Avanza lanza su frente universitario y se prepara para competir por cargos en la UBA

Este sábado se realizará el primer encuentro de Universitarios por la Libertad (UPL), que tiene la venia de Karina Milei para impulsar la militancia libertaria en las casas de estudio. En abril se eligen autoridades en la Universidad de Buenos Aires

La Libertad Avanza lanza su

El detalle de los 66 proyectos que diseñó La Libertad Avanza para impulsar en la Legislatura porteña

Tras la elección de mayo, Manuel Adorni diagramó un paquete legislativo que le entregó a la titular de la bancada y referente porteña Pilar Ramirez

El detalle de los 66

El Gobierno busca coronar su agenda legislativa en 48 horas, pero mezcla apoyos con alineamiento mecánico

El oficialismo juega sus iniciativas en el Senado. Todo indica que el viernes logrará su principal objetivo, la sanción de la reforma laboral, Antes, este jueves, llega con números ajustados y dudas por la modificación de la ley de glaciares. No todo funciona como respaldo automático

El Gobierno busca coronar su

Kicillof y Máximo Kirchner ponen en juego su tregua en una sesión clave por las autoridades del Senado

La sesión comenzará a las 15. Aún no hay acuerdo. Tensión creciente por el tironeo de lugares. La decisión del gobernador de consolidar su conducción y su liderazgo frente al cristinismo

Kicillof y Máximo Kirchner ponen
DEPORTES
“Cada auto, todas las curvas”:

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

La confesión de un “europibe” que es seguido por Scaloni para la selección argentina: “Soy de Boca y me encanta la Bombonera”

San Martín de San Juan y Deportivo Morón se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

La impactante herida que sufrió el héroe del Atalanta por la patada en la cabeza que propició su remontada en la Champions

TELESHOW
El camino de los sueños

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

INFOBAE AMÉRICA

Rubio afirmó que Irán se

Rubio afirmó que Irán se niega a hablar de su programa balístico y es “un gran problema” para las negociaciones bilaterales

Rusia lanzó un ataque con drones a infraestructura crítica y zonas residenciales de Ucrania: al menos un muerto y 23 heridos

Latinoamérica en la agenda

Human Rights Watch denunció al régimen chino por no informar el paradero de uigures deportados de Tailandia

¿Cuánto dura una sesión de psicoanálisis? ¿Cinco minutos está bien?