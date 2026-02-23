Política

Reforma laboral: un especialista señaló que “los despidos se indemnizarán según la ley vigente al momento del cese”

El abogado laboralista Andrés Prieto Fasano explicó en Infobae a la Tarde que la nueva normativa no afectará retroactivamente las indemnizaciones por despido y aclaró que los juicios en trámite se regirán por la ley anterior

Guardar
La reforma laboral establece que las indemnizaciones por despido se calcularán según la ley vigente al momento del cese

La reforma laboral y el artículo 89 fueron el eje del debate en Infobae en vivo, donde el abogado laboralista Andrés Prieto Fasano advirtió sobre la importancia de la actualización normativa: “Celebro esta modernización laboral, que tendría que regir para las relaciones laborales. Es muy importante el momento del distrato”.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado los lunes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Prieto Fasano puso énfasis en el carácter no retroactivo que tendrá la normativa: “El tema del despido va a regir a partir de ahora para adelante. No importa si los trabajadores tienen antigüedad en una empresa o no, lo que se contempla es el momento del distrato”. Además, planteó que la interpretación judicial será clave ante posibles litigios: “Todo queda sujeto a la interpretación de lo que diga después un juez, que puede ser judicializado. Las leyes rigen del presente para el futuro”.

El impacto de la reforma en los trabajadores y el fuero laboral

Prieto Fasano remarcó que la modernización de la ley laboral responde a la necesidad de adaptarse a nuevas realidades tecnológicas y sociales: “A diferencia de otras ramas del derecho, la rama laboral se tiene que aggiornar todo el tiempo”. El especialista recordó que la ley de contrato de trabajo vigente data de 1974, en un país donde la digitalización y la inteligencia artificial modificaron las condiciones laborales.

Respecto a la preocupación por la informalidad, el abogado sostuvo: “Debemos ver si esto ayuda a reducir la informalidad, que es uno de los problemas más centrales que tiene la Argentina, el trabajo mal llamado trabajo en negro”. También advirtió sobre la situación del fuero laboral: “Hoy en día, los que ejercemos el derecho laboral también estamos preocupados con cuál va a ser el futuro del fuero. Actualmente, hay 80 juzgados laborales y la mitad está vacante”.

La modernización de la ley
La modernización de la ley laboral busca adaptarse a los avances tecnológicos y sociales como la digitalización y la inteligencia artificial (RS Fotos)

Cómo se aplicará la nueva ley a contratos y despidos

Consultado por Paula Guardia Bourdin sobre la situación de quienes ya tienen una relación de dependencia, Prieto Fasano aclaró: “Los juicios que ya están en trámite se rigen con la ley anterior. Con esta futura ley, que falta ratificar, va a regir para el futuro. Para trabajadores con antigüedad en una empresa, se va a tener en cuenta el momento del distrato, que es la desvinculación”.

En relación al caso Fate y la ola de despidos recientes, explicó: “A los trabajadores de Fate les corresponde la ley que correspondía al momento del despido, la que actualmente rige”. Así, dejó claro que los cambios introducidos por el artículo 89 de la reforma no modificarán las condiciones de quienes ya hayan sido desvinculados antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.

Principio de no regresividad y posibles litigios

El especialista subrayó la vigencia del principio de no regresividad en materia laboral: “El derecho laboral tiene principios propios que tienen que ver con que no hay un equilibrio en la relación laboral. El sujeto de preferente tutela es el trabajador. Por eso siempre decimos que el derecho laboral tiene principios de no regresividad, que no podés afectar los derechos adquiridos de un trabajador”.

Sobre la estrategia de la CGT y la judicialización, Prieto Fasano explicó: La CGT quiere plantear como estrategia que se están afectando derechos adquiridos de los trabajadores, porque nunca en el derecho laboral se pueden afectar derechos, siempre se pueden sumar, no se pueden afectar”. Finalmente, consultado sobre la expectativa de futuras demandas, remarcó: “No se trata de más o menos juicios, sino de cómo podemos generar en la Argentina más seguridad jurídica para incentivar a que haya más empleo”.

