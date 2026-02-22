“Dejaste a mi hija sin papá”: el desgarrador mensaje de la ex del motociclista atropellado por una joven en Córdoba

La víctima regresaba de la casa de un amigo, cuando fue impactado por un Volkswagen Golf (Gentileza: El Doce.tv)

La investigación que tiene como principal acusada a Camila Zabala, la joven de 20 años que fue imputada por el atropello y muerte de Cristian Martín Alanis (35) en Córdoba, ha generado una fuerte reacción por parte de la familia de la víctima. Recientemente, su ex pareja y madre de su hija de 10 años, Ayelén Canoneno, realizó un contundente descargo, en el que pidió que recibiera la pena máxima.

“Dejaste a mi hija sin su papá. No tenés idea de lo que es capaz una mamá cuando ve destrozado a un hijo. No vas a salir, te lo aseguro”, apuntó la mujer en una publicación en redes sociales, junto a una imagen extraída del Instagram de la detenida.

De la misma manera, difundió otra advertencia dirigida a las acompañantes que viajaban con Zabala la noche del hecho. “Las amigas de Camila Zabala que iban en esa camioneta empiecen a comunicarse conmigo si no quieren quedar tras las rejas todas. Voy a seguir subiendo videos, nombres y apellidos”, advirtió en otro de sus posteos.

Horas antes, la madre de la niña compartió en Facebook una carta dedicada a Alanis, donde evocó proyectos personales y familiares, como la casa con patio que había alquilado y los planes compartidos con su hija. En ese mensaje expresó: “Hola Tin, ¿cómo estás? Sé que donde estás seguramente estás de muy mal humor, no te puedo imaginar de otra manera, porque querías estar acá para buscar a Martí por casa y llevarla cuando salías de trabajar”.

En su despedida, Canoneno también manifestó su preocupación por el impacto emocional en la niña: “Lo que no sé es cómo voy a hacer con todo lo que siente ella adentro, porque no puedo estar en su cabeza ni en su corazón pero vos sí”.

“Yo solo veo cómo actúa y le pido que llore, grite, muerda y todo lo que se le ocurra... que no se guarde nada (sé que en la parte del grito no estás de acuerdo, porque no te gusta, pero necesito que lo saque, perdón)”, concluyó al cerrar el mensaje.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la joven acusada manejaba un Volkswagen Golf en compañía de dos amigas durante la madrugada del 14 de febrero. Las tres resultaron positivas en el examen de alcoholemia y los registros de cámaras de seguridad situaron al vehículo desplazándose a alta velocidad al momento del accidente.

Desde esa noche, la acusada del choque mortal continúa detenida por orden del fiscal Javier Di Santo, mientras espera los resultados de nuevas pericias clave que definirán su grado de responsabilidad en el hecho. El expediente la mantiene como imputada por homicidio culposo agravado.

La investigación también se enfoca en la posible implicancia de una camioneta, ya que las hipótesis apuntan a que habría participado en una presunta picada junto al Volkswagen Golf de la acusada en el momento del suceso. De confirmarse esta versión, la situación judicial de Zabala se complicaría.

Según los videos analizados, el vehículo que conducía la imputada arrastró la moto aproximadamente 300 metros tras el impacto, con la motocicleta incrustada en la parte frontal del auto. Testimonios incorporados a la causa reforzaron la acusación de que los autos participaron en una carrera ilegal minutos antes del accidente.

Por esto, la familia de Alanis exigió que se agrave la calificación penal del caso ante la magnitud de las pruebas. “Mi hermano era una persona de bien, un hermoso ser humano, vivía 24/7 por su hija, que era el amor de su vida”, declaró el hermano de la víctima a Diario Puntal.

El accidente provocó la muerte inmediata del motociclista, quien fue hallado sobre la vereda sin signos vitales por los servicios de emergencia al llegar al lugar. Por el momento, la causa sigue bajo la supervisión del fiscal Di Santo, a la espera de las conclusiones de los peritajes en trámite.