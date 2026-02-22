Política

“Dejaste a mi hija sin papá”: el desgarrador mensaje de la ex del motociclista atropellado por una joven en Córdoba

La víctima tenía 35 años y era padre de una nena de 10 años. Su familia exige que la acusada sea condenada a la pena máxima

Guardar
La víctima regresaba de la
La víctima regresaba de la casa de un amigo, cuando fue impactado por un Volkswagen Golf (Gentileza: El Doce.tv)

La investigación que tiene como principal acusada a Camila Zabala, la joven de 20 años que fue imputada por el atropello y muerte de Cristian Martín Alanis (35) en Córdoba, ha generado una fuerte reacción por parte de la familia de la víctima. Recientemente, su ex pareja y madre de su hija de 10 años, Ayelén Canoneno, realizó un contundente descargo, en el que pidió que recibiera la pena máxima.

Dejaste a mi hija sin su papá. No tenés idea de lo que es capaz una mamá cuando ve destrozado a un hijo. No vas a salir, te lo aseguro”, apuntó la mujer en una publicación en redes sociales, junto a una imagen extraída del Instagram de la detenida.

De la misma manera, difundió otra advertencia dirigida a las acompañantes que viajaban con Zabala la noche del hecho. “Las amigas de Camila Zabala que iban en esa camioneta empiecen a comunicarse conmigo si no quieren quedar tras las rejas todas. Voy a seguir subiendo videos, nombres y apellidos”, advirtió en otro de sus posteos.

Horas antes, la madre de la niña compartió en Facebook una carta dedicada a Alanis, donde evocó proyectos personales y familiares, como la casa con patio que había alquilado y los planes compartidos con su hija. En ese mensaje expresó: “Hola Tin, ¿cómo estás? Sé que donde estás seguramente estás de muy mal humor, no te puedo imaginar de otra manera, porque querías estar acá para buscar a Martí por casa y llevarla cuando salías de trabajar”.

La joven de 20 años
La joven de 20 años se mostraba como una aficionada de las carreras en redes sociales

En su despedida, Canoneno también manifestó su preocupación por el impacto emocional en la niña: “Lo que no sé es cómo voy a hacer con todo lo que siente ella adentro, porque no puedo estar en su cabeza ni en su corazón pero vos sí”.

“Yo solo veo cómo actúa y le pido que llore, grite, muerda y todo lo que se le ocurra... que no se guarde nada (sé que en la parte del grito no estás de acuerdo, porque no te gusta, pero necesito que lo saque, perdón)”, concluyó al cerrar el mensaje.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la joven acusada manejaba un Volkswagen Golf en compañía de dos amigas durante la madrugada del 14 de febrero. Las tres resultaron positivas en el examen de alcoholemia y los registros de cámaras de seguridad situaron al vehículo desplazándose a alta velocidad al momento del accidente.

Desde esa noche, la acusada del choque mortal continúa detenida por orden del fiscal Javier Di Santo, mientras espera los resultados de nuevas pericias clave que definirán su grado de responsabilidad en el hecho. El expediente la mantiene como imputada por homicidio culposo agravado.

camila zabala, acusada de atropellar y matar a un motociclista en cordoba

La investigación también se enfoca en la posible implicancia de una camioneta, ya que las hipótesis apuntan a que habría participado en una presunta picada junto al Volkswagen Golf de la acusada en el momento del suceso. De confirmarse esta versión, la situación judicial de Zabala se complicaría.

Según los videos analizados, el vehículo que conducía la imputada arrastró la moto aproximadamente 300 metros tras el impacto, con la motocicleta incrustada en la parte frontal del auto. Testimonios incorporados a la causa reforzaron la acusación de que los autos participaron en una carrera ilegal minutos antes del accidente.

Por esto, la familia de Alanis exigió que se agrave la calificación penal del caso ante la magnitud de las pruebas. “Mi hermano era una persona de bien, un hermoso ser humano, vivía 24/7 por su hija, que era el amor de su vida”, declaró el hermano de la víctima a Diario Puntal.

El accidente provocó la muerte inmediata del motociclista, quien fue hallado sobre la vereda sin signos vitales por los servicios de emergencia al llegar al lugar. Por el momento, la causa sigue bajo la supervisión del fiscal Di Santo, a la espera de las conclusiones de los peritajes en trámite.

Temas Relacionados

CórdobaRío CuartoAccidente vialHomicidiosCamila ZabalaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La revancha de Milei por Fate, el pronóstico del Gobierno sobre la economía y los cargos sensibles que podría conseguir en la Justicia

La mesa chica del Gobierno tomó una decisión clave ante el anuncio del cierre de la histórica fábrica. La intimidad en el Gabinete ante las noticias por la actividad económica y la oportunidad que se le abre a La Libertad Avanza para negociar casilleros clave

La revancha de Milei por

Conflictividad laboral: la cantidad de paros que hubo en 2025 fue la más baja en las últimas dos décadas

Son datos de la Secretaria de Trabajo, analizados por Infobae. En qué gobiernos hubo un pico de reclamos con cese de actividades

Conflictividad laboral: la cantidad de

Elecciones en Mendoza: Alfredo Cornejo revalida su alianza con Javier Milei ante un peronismo dividido

Seis departamentos renuevan sus Concejos Deliberantes y San Rafael pelea por su autonomía municipal. El gobernador tiene altas expectativas tras incorporar al PRO en la armado de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza

Elecciones en Mendoza: Alfredo Cornejo

André Larané: “Me pregunto cómo Macron, presidente joven, carismático e inteligente, ha podido acomodarse de la decadencia de su país”

El periodista e historiador, director de la revista Herodote, lamenta el desamor de las élites de su país por Francia y su historia, y el menosprecio del actual Presidente por el patrimonio nacional, al punto de decir: “No hay cultura francesa”

André Larané: “Me pregunto cómo

Pragmático, Milei apostó a un tetris de alianzas cambiantes para conseguir su ley laboral

El impacto del cierre de Fate obligó al Gobierno a intervenir para frenar los despidos masivos en medio del debate por la reforma laboral. La sospecha de que en tres semanas se desate mayor conflictividad. El guión para los libertarios y el bullrichismo al mando de los bloques para evitar el descontrol de una sesión caliente. El menú de acuerdos a medida con los gobernadores para asegurarse la sanción. El pase de facturas en el peronismo, siempre a la caza de traidores

Pragmático, Milei apostó a un
DEPORTES
20 fotos impactantes que dejaron

20 fotos impactantes que dejaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Se cumplen 40 años del último triunfo del “Loco” Di Palma en el TC 2000: de ir preso por su auto al joven cerebro que comenzó hacer historia

Los seniors que superan el desafío de volver al waterpolo y a la competencia en aguas abiertas: “Exigencia y disfrute”

Anécdotas y testimonios de una jornada histórica: a 45 años del debut oficial de Diego Maradona en Boca

Con Lionel Messi, el campeón Inter Miami comenzó la temporada de la MLS con una caída en Los Angeles

TELESHOW
De la infancia creativa al

De la infancia creativa al escenario, el vínculo de Minerva y Alfredo Casero: “Está conociéndome como adulta, mujer y cantante”

El rotundo cambio de Ginette Reynal que rompió con el perfeccionismo de las redes: “La persona real detrás del perfil”

La fuerte decisión que tomó Tiago PZK de cara a su futuro en la música: “Mi sufrimiento nunca me lo sanó la fama”

Jimena Monteverde se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con Mirtha Legrand al aire: cuál será el futuro de la cocinera

La tajante opinión de Agustín Rada sobre los therians: “Son gente que tiene un quilombo”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania condenó el “chantaje energético”

Ucrania condenó el “chantaje energético” de Eslovaquia y Hungría: “Los ultimátums deberían ser para el Kremlin”

La detención del ex príncipe Andrés frustra los esfuerzos de la familia real por superar el escándalo

Una isla de las Galápagos recupera sus tortugas gigantes tras más de un siglo

Nuevo giro en el caso del niño que murió tras sufrir un accidente en un parque de diversiones de Uruguay

5 canciones pop que surgieron de crímenes reales y marcaron la memoria colectiva