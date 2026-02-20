Política

Cómo será el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, luego de haber obtenido la media sanción en Diputados

Luego de que la aprobación de la Ley de Modernización Laboral estuviera en riesgo de caerse por las críticas a los cambios en el régimen de licencias médicas, la Cámara Baja dio media sanción a una nueva versión de la norma

Guardar
Luego de haber sido aprobada
Luego de haber sido aprobada con modificaciones en Diputados, el proyecto regresará a la cámara de origen (Comunicación Senado)

El Gobierno nacional anotó una nueva victoria legislativa, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a la reforma laboral durante la madrugada del viernes. Con un total de 135 votos afirmativos, el oficialismo logró que el proyecto de ley continúe en pie. La oposición se reflejó en 115 negativos, mientras que no hubo abstenciones.

La semana pasada, la Ley de Modernización Laboral había sido aprobada por el Senado, pero su camino legislativo no está terminado. A raíz de las modificaciones que se realizaron, para evitar que la iniciativa perdiera el apoyo de los bloques aliados, la norma deberá regresar a la cámara de origen.

Luego de que los cambios que pensaban aplicarse en el régimen de licencias médicas laborales fueran criticados por los espacios afines a La Libertad Avanza (LLA), el Gobierno accedió a eliminar el artículo 44 y el 208 del proyecto de ley.

Según trascendió, desde Balcarce 50 consideraron que era vital priorizar que se aprobara el paquete de modificaciones en general, aunque esto implicara desistir de negociar por mantener el articulado. Sobre todo, desde que expresaron que la meta era iniciar el nuevo año legislativo con las reformas tratadas durante el período de sesiones extraordinarias aprobadas.

Karina Milei, Manuel Adorni y
Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli estuvieron presentes durante la votación en la Cámara Baja (AFP)

De esta forma, la eliminación del artículo 44 del texto de la reforma laboral dejó sin efecto la modificación propuesta para el régimen de licencias por enfermedad. Con esta decisión, quedó restaurado el esquema tradicional que garantiza el pago íntegro del salario durante el período de licencia por enfermedad.

De acuerdo con el artículo 208 del texto original, la iniciativa suprimida contemplaba una reducción salarial según el origen de la afección. En el caso de enfermedades o accidentes por conductas voluntarias de riesgo, estaba previsto que el trabajador recibiera solo el 50% de su sueldo habitual, mientras que si se tratara de una situación ajena a la voluntad del empleado, el pago alcanzaría el 75%.

En línea con esto, se proponían límites temporales de tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y seis meses para quienes sí las tuvieran, junto a una cláusula que exigía un plazo mínimo de dos años entre episodios de enfermedades crónicas para habilitar un nuevo derecho a cobro.

Por otro lado, la propuesta protegía estos pagos ante eventuales suspensiones laborales, de modo que las decisiones patronales por motivos económicos o disciplinarios no iban a alterar el cobro de los porcentajes estipulados. Al quedar fuera del paquete general, ninguno de estos recortes ni restricciones será aplicado.

La Ley de Modernización obtuvo
La Ley de Modernización obtuvo la media sanción, luego de que se eliminarán los artículos que modificaban el régimen de licencias médicas (AFP)

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, está previsto que la iniciativa vuelva a ser tratada por la Cámara Alta el viernes de la semana siguiente, cuando podría convertirse formalmente en ley.

Tras haber asegurado que el proyecto de ley siguiera en pie, el oficialismo esperaría otro resultado victorioso. Sobre todo, porque el Senado había expresado 42 votos a favor contra 30 negativos, cuando todavía estaban incluidos los recortes en los pagos para los trabajadores que pidieran una licencia médica.

A pesar de esto, los senadores aún tendrían la posibilidad de mantener el texto original o aceptar las modificaciones realizadas en la Cámara Baja. No obstante, para el Gobierno sería una prioridad cerrar el período de sesiones legislativas con la Ley de Modernización Laboral, la reforma en el Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea aprobadas.

Además, entró en la agenda un nuevo marco legal propuesto por el Poder Ejecutivo para realizar cambios en la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue evaluada, luego de que un fallo judicial obligara al Gobierno a aplicar la norma que fue aprobada a mediados de 2024. Sin embargo, el objetivo será evitar que su aplicación afectara a la meta de mantener el equilibrio fiscal.

Temas Relacionados

Reforma laboralCongreso de la NaciónCámara de DiputadosSenadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno prepara la hoja de ruta de las reformas para el 2026 y podría anunciar algunas en la Apertura de Sesiones del Congreso

Al regreso de Javier Milei de Washington, la Casa Rosada comenzará a esbozar la estrategia política con las iniciativas clave que el Ejecutivo precisa de manera cuasi-obligatoria para este año y antes de que comience la temporada electoral

El Gobierno prepara la hoja

Tras la votación de la reforma laboral, resurgió la interna entre CFK y los gobernadores del PJ que apoyaron a Milei

Los legisladores más duros del cristinismo cargaron contra sus pares que responden a Jalil, Jaldo y Sáenz, quienes respaldaron en la Cámara baja la sanción de la iniciativa libertaria

Tras la votación de la

Con el aval de Diputados, el Gobierno se encamina a sancionar la reforma laboral y a cumplir con la prioridad de extraorinarias

Se trata de uno de los proyectos claves encomendado por el Presidente a la mesa política para el receso veraniego. A la espera de la revalidación en el Senado, el Ejecutivo destaca haber mantenido el espíritu de la norma

Con el aval de Diputados,

Uno por uno, cómo votó cada diputado a la reforma laboral

El proyecto de ley de Modernización Laboral obtuvo la media sanción, luego de que una mayoría de 135 legisladores acompañaran la iniciativar. La semana próxima será tratado en el Senado

Uno por uno, cómo votó

Así reaccionó el arco político a la aprobación de la reforma laboral en Diputados

A través de la red social X, los legisladores que acompañaron el proyecto celebraron el nuevo triunfo del oficialismo. Ahora, la iniciativa volverá al Senado para ser revisada y, de recibir los avales necesarios, convertirse en ley

Así reaccionó el arco político
DEPORTES
Los detalles del osado plan

Los detalles del osado plan de Maradona y Bilardo para que Caniggia jugara el Mundial 2010 a los 43 años: “Hoy me culpo”

Marcó un gol inolvidable en Racing, jugó la Copa Libertadores con Boca y logró sacarle rédito a un récord negativo que aún lo persigue

La selección argentina femenina perdió 1-0 ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20

La llamativa pregunta que sorprendió a Carlos Alcaraz tras un partido en Doha

El video de Lionel Messi que compartió Inter Miami y llevó tranquilidad a los fanáticos de Argentina

TELESHOW
La Joaqui habló de su

La Joaqui habló de su boda con Luck Ra y contó cuándo podrían dar el sí: “Me parece bello elegir a alguien para siempre”

Así fue el encontronazo de Ian Lucas y el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: “No para de quejarse de mí”

La noche de crisis de Sofía La Reini Gonet en Masterchef: “Todo en mi mente fue caos y confusión”

El festejo de Mauro Icardi por sus 33 años en un lujoso palacio y el despampanante look de la China Suárez

Marta Fort, al desnudo y a pura sensualidad: “Qué criminales estas fotos”

INFOBAE AMÉRICA

El ex presidente surcoreano Yoon

El ex presidente surcoreano Yoon Suk-Yeol se disculpó por las “dificultades” causadas tras la crisis de la ley marcial

EEUU e Indonesia anunciaron un acuerdo comercial que incluye compras por USD 33.000 millones

Opositores al régimen de Nicaragua respaldaron la sanción de EEUU al director de la mayor prisión de máxima seguridad en Managua

El canciller de Israel visitará Ecuador para iniciar las negociaciones de un acuerdo comercial bilateral

El dictador Kim Jong-un inauguró el Congreso en Corea del Norte que define la hoja de ruta de las políticas futuras del país