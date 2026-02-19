El mapa de la marcha al Congreso contra la Reforma Laboral: el Gobierno decidió reforzar la seguridad y vigilancia

El Gobierno refuerza la seguridad en el Congreso para evitar incidentes Jaime Olivos

El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Alejandra Monteoliva, dispuso endurecer los controles para la marcha prevista en el Congreso contra la Reforma Laboral, impulsada por piqueteros, partidos de izquierda y gremios agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos. Tal como anticipó Infobae, se realizara una requisa de mochilas y se controlarán los vehículos, incluyendo camionetas y micros destinados al traslado de activistas. El protocolo antipiquetes se aplicará como en todas las movilizaciones. Desde la Cartera de Seguridad explicaron que “las diferecias que pueden haber son en las formas de la manifestación, dependiendo de la densidad de personas, de donde vienen, hacia donde pretenden ir”.

La medida se fundamenta en el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y en el artículo 6, inciso 13, del Decreto 383/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que faculta a la Policía Federal Argentina (PFA) a realizar este tipo de procedimientos sin orden judicial cuando existan motivos razonables para presumir la comisión de un delito y no sea posible aguardar una orden debido al riesgo de pérdida de pruebas, siempre que la acción se lleve a cabo en la vía pública o en lugares de acceso público. Requisitos que, para los funcionarios de La Libertad Avanza, “se cumplen.” En estas situaciones, debe labrarse un acta detallando las razones y notificar de inmediato al representante del Ministerio Público Fiscal.

La decisión de intensificar la seguridad y los controles para la protesta contra la Reforma Laboral en el Congreso tiene como antecedente inmediato los disturbios ocurridos el miércoles 11 de febrero frente al propio recinto, durante una marcha que coincidió con la media sanción de la norma en la Cámara Alta. Allí, grupos extremos y encapuchados arrojaron bombas molotov sobre los efectivos policiales. Por ese episodio resultaron judicializadas 26 personas, entre ellas un menor de 16 años con antecedentes de robo y violencia. Además, se dispuso un despliegue especial de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, junto con un vallado preventivo en los alrededores tanto del Congreso de la Nación como de la Casa Rosada.

En la cartera liderada por Monteoliva explicaron a Infobae que el objetivo de los controles es “prevenir riesgos y mantener la seguridad”, procurando evitar cualquier amenaza a la integridad de manifestantes y personal de seguridad. Para esa jornada, la CGT convocó a un paro general, al que adhirieron los medios de transporte. La principal central de trabajadores, al igual que la mayoría de los movimientos sociales nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), no movilizarán. En cambio, participarán activamente las organizaciones de izquierda más radicalizadas, piqueteros y sindicatos enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, entre los que se cuentan la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto con las dos CTA, que impulsan una movilización numerosa. A este grupo se suman organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

En el centro Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad de la Nación

Frente a la dificultad de acceder a la zona cercana al Congreso en transporte público, piqueteros y gremios que planean marchar hacia las avenidas Entre Ríos y Rivadavia lo harán en autos y micros desde diferentes puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y CABA.

El Ministerio de Seguridad impuso un perímetro de seguridad para la prensa en Hipólito Yrigoyen al 1700 para resguardar la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación que cubran las novedades en los alrededores del parlamento.

También habrá vallados en la zona del palacio legislativo y en Plaza de Mayo.

Las dos CTA y ATE anunciaron que concentran, desde las 12 en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo. La sesión en la Cámara de Diputados está prevista para las 14 horas. Las organizaciones de jubilados marcharán desde Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao. La delegación de la UTEP concentra en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos y el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras se concentran en Avenida Rivadavia y Entre Ríos.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunciaron que a partir de las 11 de la mañana realizarán una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, en Avenida Hipólito Yrigoyen 1584, y una hora después concentrarán en Salta y Avenida de Mayo para iniciar la movilización hacia el Congreso de la Nación con tres consignas fuerza:

- En defensa de los derechos de los trabajadores.

- Por un urgente aumento de salarios.

- En defensa de la industria nacional y el trabajo.

Los piqueteros volveran a marchar al Conreso Jaime Olivos

El anuncio de la CGT referente al paro nacional sin movilización generó críticas de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda, quienes acusaron a la dirigencia cegetista de “limitar la fuerza que se expresó en las calles el pasado 11 de febrero” y propusieron realizar “acciones en todo el país y organizar caravanas desde distintos puntos para confluir en el Congreso”.

Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, una organización que forma parte de Territorios en Lucha opinó que: “El cierre de FATE no es un hecho aislado, es el resultado directo de las políticas de Javier Milei. Cierre de fábricas, despidos y suspensiones son las consecuencias de la apertura indiscriminada de las importaciones y de un mercado interno deprimido".

La CGT convocó a un paro general sin movilización Créditos: NA

Para la ex candidata a la gobernación bonaerense: “En ese contexto, la aprobación de una reforma laboral como la que encabezan Patricia Bullrich y Milei, solo traera más precarización, peores salarios y volver a meter la mano en el ya flaco bolsillo de jubilados”.

La UTEP, por su parte, resolvió alinearse con la decisión de la CGT: llevarán adelante “actividades locales que surjan en los distritos” y enviarán una “delegación” a la Plaza Congreso para desplegar algunas banderas, argumentando las dificultades logísticas derivadas del paro de transporte. En un comunicado oficial, la Unión Trabajadores de la Economía Popular señaló: “Con las modificaciones que se introducirán en la Cámara de Diputados, como la eliminación del artículo 44 (que creaba un nuevo régimen de licencia laboral), la ley vuelve al Senado y allí nos movilizaremos nuevamente con toda fuerza”.