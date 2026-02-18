Política

Sin un motor, así aterrizó el Hércules de la Fuerza Aérea que tuvo un problema mecánico y debió regresar a El Palomar

La aeronave, encargada de traer repuestos desde Dinamarca para los F-16 adquiridos recientemente, voló desde Natal hasta Buenos Aires sin toda la potencia y en baja altitud

Se trata de un vuelo que tenía como destino Dinamarca para buscar repuestos para los F-16 que la Fuerza Aérea adquirió recientemente

El Hércules C-130H TC-66 de la Fuerza Aérea protagonizó este martes un regreso de emergencia a El Palomar tras perder un motor en pleno vuelo cerca de Natal, Brasil, durante una misión logística rumbo a Europa. El vuelo, que tenía como objetivo llegar a Dinamarca para buscar repuestos de los recientemente adquiridos F-16, debió interrumpir su travesía cuando la tripulación detectó una severa anomalía.

La aeronave, identificada como TC-66 y utilizada regularmente para transporte de provisiones y personal militar, había partido a las 8.02 de la mañana desde la base de la I Brigada Aérea de El Palomar. El plan de vuelo contemplaba una escala en Natal, en el noreste de Brasil, antes de cruzar el Atlántico hacia el continente europeo. Sin embargo, tras sobrevolar Uruguay y los estados brasileños de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, la trayectoria del avión cambió drásticamente. La tripulación detectó una pérdida de líquidos hidráulicos, lo que complicó el control de la aeronave y endureció los comandos de vuelo.

El incidente ocurrió cuando el Hércules se encontraba frente a la costa de Florianópolis, casi alcanzando el norte de Brasil. En ese punto, el piloto decidió modificar la ruta e iniciar el regreso hacia Argentina. Medios especializados que seguían el derrotero del TC-66 reportaron que, poco antes de las 14 horas, la nave descendió bruscamente desde los 21.000 pies hasta los 14.000 pies y estabilizó su velocidad a unos 230 nudos (aproximadamente 420 kilómetros por hora). La tripulación aplicó los procedimientos operativos previstos para este tipo de emergencias y puso rumbo al aeropuerto de origen.

Seguimiento del vuelo FAG04 de la Fuerza Aérea Argentina. Vea la trayectoria del Hércules C-130 TC-66, que despegó de El Palomar con destino a Natal, Brasil, pero se vio forzado a regresar a su base de origen.

Una vez en aproximación final a la pista de la I Brigada Aérea de Morón, un video publicado en redes sociales mostró el motor 1 —el primero de la izquierda de los cuatro turbohélices del histórico avión— detenido y en posición de “bandera”, una disposición que reduce la resistencia al aire y ayuda a mantener la sustentación. La imagen, captada por el usuario de X @MirageAero, dejó en evidencia la maniobra técnica que permitió el aterrizaje seguro en El Palomar a las 14.34.

Fuentes del sector consultadas por Infobae, confirmaron que la decisión de regresar a Argentina y no aterrizar en Brasil respondió a la necesidad de contar con un equipo de mantenimiento especializado que ya esperaba en tierra.

El TC-66, conocido como “Polo Sur”, es una de las dos unidades Hércules con que cuenta actualmente la Fuerza Aérea Argentina para tareas de transporte estratégico y misiones antárticas. Con capacidad de carga de hasta 20.000 kilogramos, esta aeronave puede trasladar 92 soldados o 64 paracaidistas y dispone de una rampa trasera diseñada para agilizar la carga y descarga de materiales. Además, estos aviones suelen recorrer distancias por encima de los 3.000 kilómetros y operan con una tripulación mínima de dos pilotos, un ingeniero de vuelo y un jefe de carga.

El Hércules TC-66 forma parte de la flota utilizada para operaciones de rescate y transporte logístico en las Fuerzas Armadas argentinas

El historial del TC-66 incluye intervenciones en operaciones de rescate y apoyo logístico. En diciembre de 2024, esta misma unidad fue la encargada de transportar al país el primer F-16 comprado a Dinamarca. Además, el avión participó en la operación “Regreso Seguro”, que permitió repatriar a más de 1.400 ciudadanos argentinos desde Israel tras el ataque de Hamas en octubre de 2023. Durante ese operativo, el Hércules realizó varios vuelos entre Tel Aviv y Roma, trasladando a familias, adultos mayores y jóvenes.

La flota de Hércules C-130 se incorporó a la Fuerza Aérea Argentina en 1968, marcando un punto de inflexión en la capacidad de transporte militar del país. Estas aeronaves, desarrolladas originalmente en la década del 50 para reemplazar modelos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, permitieron la apertura de rutas transpolares y el abastecimiento a la base Marambio en la Antártida.

