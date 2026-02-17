Licencias médicas: qué pasa en Uruguay, Brasil y Perú y cómo se compara con Argentina

La propuesta de reforma introduce diferencias según el motivo de la licencia médica, una novedad para Argentina

Argentina discute la reforma laboral. Esta modificación implica alterar el sistema de licencias médicas. El proyecto inicial busca establecer diferencias según el tipo de patología. Sin embargo esto generó repercusión y obligó al gobierno a negociar los puntos de la normativa. En Infobae en Vivo Al Amanecer analizaron este derecho y compararon el sistema argentino con los modelos vigentes en Uruguay, Brasil y Perú.

“El cambio que se vendría sería trascendente”, señaló Luciana Rubinska a Infobae en Vivo. “No es un punto menor el tema de la distinción de las patologías. Esto establece hasta un 75% lo que iba a cobrar el trabajador o hasta un 50%, dependiendo de la patología”.

La periodista subrayó que, actualmente, la legislación argentina “no distingue si vos te quebraste o tenés cáncer, hay una cobertura total del empleado cuando vos estás en relación de dependencia”. Según Rubinska, la reforma introduce una posible diferenciación: “Hay que ver después la letra final o cómo se define, y no sería el 100%, sino un 75% o un 50%, que estará por verse”.

En el sistema actual argentino, los empleados con licencia médica reciben el 100% de su salario sin distinción de patología - crédito Pexels

Al abordar la situación en el resto de Sudamérica, Rubinska afirmó: “No hay distinción por patología. Es decir, no hay legislación, por lo menos ni en Chile, ni en Perú, ni en Brasil, ni en Uruguay, que te marque si vos te enfermaste por una acción voluntaria, que vos sabías el riesgo que conllevaba o tener una enfermedad patológica”. Añadió: “Esta distinción entre voluntario e involuntario no existe en el mapa de la legislación de la región sudamericana”.

En Uruguay, la cobertura es de hasta un 75% del salario. “En eso sería algo similar, pero acá empiezan las grandes distinciones. El tema es quién lo paga”. Rubinska explicó que en el país “queda bajo la órbita estatal, bajo el Banco de Previsión Social, lo que sería la Seguridad Social para la Argentina. Esto tiene una duración de hasta un año. En Uruguay, el empleador no lo paga directamente”.

Sobre el sistema de Brasil, la periodista indicó: “Tenés los primeros quince días que sí los paga el empleador y desde el día número dieciséis lo paga el Instituto Nacional de Seguro Social. Es un seguro social que se establece en ese país como otra modalidad. Entonces, es un sistema que termina siendo mixto, por un lado el empleador y por el otro lado la Seguridad Social”.

Acerca de Perú, la periodista explicó que los primeros veinte días paga el empleador. Desde el día veintiuno paga el Seguro Social y el Estado interviene en licencias largas. Esto, según precisó Rubinska, pone en evidencia que “en todos los países el que termine interviniendo en mayor o menor medida es la Seguridad Social”.

