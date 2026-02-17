Política

Licencias médicas: qué pasa en Uruguay, Brasil y Perú y cómo se compara con Argentina

Un relevamiento realizado por Luciana Rubinska en Infobae en Vivo Al Amanecer muestra cómo intervienen el Estado y los empleadores en la cobertura por enfermedad en otros países latinoamericanos en medio del debate que se abre en Argentina por los cambios impulsados por el Gobierno

Guardar
La propuesta de reforma introduce diferencias según el motivo de la licencia médica, una novedad para Argentina

Argentina discute la reforma laboral. Esta modificación implica alterar el sistema de licencias médicas. El proyecto inicial busca establecer diferencias según el tipo de patología. Sin embargo esto generó repercusión y obligó al gobierno a negociar los puntos de la normativa. En Infobae en Vivo Al Amanecer analizaron este derecho y compararon el sistema argentino con los modelos vigentes en Uruguay, Brasil y Perú.

“El cambio que se vendría sería trascendente”, señaló Luciana Rubinska a Infobae en Vivo.No es un punto menor el tema de la distinción de las patologías. Esto establece hasta un 75% lo que iba a cobrar el trabajador o hasta un 50%, dependiendo de la patología”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La periodista subrayó que, actualmente, la legislación argentina “no distingue si vos te quebraste o tenés cáncer, hay una cobertura total del empleado cuando vos estás en relación de dependencia”. Según Rubinska, la reforma introduce una posible diferenciación: “Hay que ver después la letra final o cómo se define, y no sería el 100%, sino un 75% o un 50%, que estará por verse”.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

En el sistema actual argentino,
En el sistema actual argentino, los empleados con licencia médica reciben el 100% de su salario sin distinción de patología - crédito Pexels

Al abordar la situación en el resto de Sudamérica, Rubinska afirmó: “No hay distinción por patología. Es decir, no hay legislación, por lo menos ni en Chile, ni en Perú, ni en Brasil, ni en Uruguay, que te marque si vos te enfermaste por una acción voluntaria, que vos sabías el riesgo que conllevaba o tener una enfermedad patológica”. Añadió: “Esta distinción entre voluntario e involuntario no existe en el mapa de la legislación de la región sudamericana”.

En Uruguay, la cobertura es de hasta un 75% del salario. “En eso sería algo similar, pero acá empiezan las grandes distinciones. El tema es quién lo paga”. Rubinska explicó que en el país “queda bajo la órbita estatal, bajo el Banco de Previsión Social, lo que sería la Seguridad Social para la Argentina. Esto tiene una duración de hasta un año. En Uruguay, el empleador no lo paga directamente”.

Sobre el sistema de Brasil, la periodista indicó: “Tenés los primeros quince días que sí los paga el empleador y desde el día número dieciséis lo paga el Instituto Nacional de Seguro Social. Es un seguro social que se establece en ese país como otra modalidad. Entonces, es un sistema que termina siendo mixto, por un lado el empleador y por el otro lado la Seguridad Social”.

La propuesta de reforma introduce
La propuesta de reforma introduce diferencias según el motivo de la licencia médica, una novedad para Argentina

Acerca de Perú, la periodista explicó que los primeros veinte días paga el empleador. Desde el día veintiuno paga el Seguro Social y el Estado interviene en licencias largas. Esto, según precisó Rubinska, pone en evidencia que “en todos los países el que termine interviniendo en mayor o menor medida es la Seguridad Social”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Reforma LaboralArgentinaSeguridad SocialEmpleadoresDiferenciación Licencias MédicasProtección LaboralInfobae Al AmanecerInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Omar Maturano confirmó la adhesión total del transporte al paro nacional contra la reforma laboral y acusó de “traidores” a los legisladores

El secretario general de La Fraternidad le apuntó a la CGT ante una eventual extensión del “plan de lucha”. “No se sabe si fueron engañados” por el Gobierno y agregó que “tendrán que decirle a la comunidad que va a seguir en sesión permanente” ante una eventual aprobación de la nueva ley

Omar Maturano confirmó la adhesión

Un abogado denuncia el falso progresismo de los que se oponen al régimen de responsabilidad penal juvenil

“El decreto de minoridad de la dictadura tiene muchas viudas, a juzgar por cómo lloran”, ironiza Emilio García Méndez, especialista en derechos de la infancia, que lleva décadas bregando por la creación de una justicia para menores como dispone la Convención Interamericana de los Derechos del Niño

Un abogado denuncia el falso

Licencias médicas: el Gobierno activa una carrera contra reloj para aprobar la reforma laboral en extraordinarias

El oficialismo aceptará mañana modificaciones al artículo 44 en comisión en Diputados. El jueves se tratará en el recinto y lo enviará al Senado, para aprobar el proyecto el viernes 27 en la Cámara. Depende del apoyo de los aliados y de Victoria Villarruel

Licencias médicas: el Gobierno activa

Internaron a Alberto Samid en Punta del Este

El empresario fue ingresado con un diagnóstico de infección urinaria, pero detectaron que tiene un virus en la sangre de origen incierto. Su familia pidió un traslado sanitario

Internaron a Alberto Samid en

Patricia Bullrich volvió a hablar de los cambios en las licencias por enfermedad: “Tuvimos un error”

La senadora se refirió a la falta de distinción entre enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y aseguró que lo corregirán, pero defendió la base del artículo

Patricia Bullrich volvió a hablar
DEPORTES
Dura crítica de Jack Doohan

Dura crítica de Jack Doohan a Alpine por el ambiente “complicado” que vivió tras ser reemplazado por Franco Colapinto

Deadpool y Wolverine: la reacción de Ryan Reynolds y Hugh Jackman al conocer que su equipo enfrentará a Chelsea en la FA Cup

La historia de Alexsandr Dolgopolov, el campeón del Argentina Open que se retiró para sumarse al ejército de Ucrania

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El pase que podría revolucionar la Premier League: Manchester United está interesado en el fichaje de Alexis Mac Allister

TELESHOW
Evangelina Anderson, entre lágrimas y

Evangelina Anderson, entre lágrimas y orgullo en MasterChef Celebrity: “Me lo pidieron mis hijos”

Entrevista exclusiva a los actores de “Paradise”: “Cuanto más intensas son las escenas, más liviano es el clima detrás de cámara”

María Becerra se sinceró sobre su paso por La Casita de Bad Bunny en Argentina: “Me puse borrachísima”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la definición que revolucionó el programa

Murió Juan Carlos Desanzo, director emblemático de Eva Perón y El Polaquito, a los 88 años

INFOBAE AMÉRICA

Balance preliminar del Carnaval en

Balance preliminar del Carnaval en Panamá revela alta demanda de servicios médicos y policiales

Misterio en Uruguay: comisión que estudia ovnis concluyó qué fue el fenómeno que se vio en el cielo

El Kremlin amenazó con desplegar la armada rusa si Occidente incauta más buques de su flota fantasma de petroleros

La tasa de desempleo en el Reino Unido registró su máximo desde 2021

Cuáles son los idiomas que despiertan el romanticismo popular