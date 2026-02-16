El ministro de Defensa visitó la fábrica que produce los vehículos todoterreno que el Ejército adquirió para renovar la flota

Una flota de 48 Unimog U4000 fue adquirida recientemente por el Gobierno para actualizar la flota del Ejército Argentino

En medio de un avance por remodelar la flota de vehículos militares que tiene el Ejército argentino, el ministro de Defensa, Carlos Presti, visitó la fábrica de Mercedes-Benz donde se producen los camiones todoterreno Unimog 4000 que llegarán al país próximamente.

A través de una comunicación oficial, destacaron la visita como “histórica” y remarcaron que Presti “conoció la primera unidad del lote de 48 + 16 camiones militares”. “Después de 50 años, la Argentina vuelve a incorporar vehículos militares de campaña de esta categoría. El Unimog 4000 es sinónimo de robustez extrema, durabilidad comprobada, capacidad todoterreno en cualquier escenario”, agregaron.

El Ejército realizó la adquisición de 48 de estos vehículos que se incorporarán a la flota militar, con el objetivo de fortalecer la movilidad y capacidad logística de la fuerza, reafirmando la histórica presencia de este particular vehículo en las operaciones militares argentinas.

La entrega representa una actualización clave de la flota militar existente, poniendo el foco en mantener la versatilidad, robustez y eficacia que permite el Unimog para desarrollar tareas específicas en entornos complejos. “Nos enorgullece que el Ejército Argentino nos haya elegido para continuar construyendo el legado del Unimog en Argentina”, dijo en su momento, Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina.

“Esta adquisición marca el inicio de un proceso de transformación en el Ejercito argentino, fortaleciendo una capacidad que beneficia a toda la Fuerza y mejora significativamente su movilidad y despliegue operativo. Un paso firme hacia la modernización”, señalaron.

Presti visitó la fábrica de los camiones que adquirió el Ejército argentino

Cómo son los Unimog 4000

El Unimog U4000 es un vehículo todoterreno reconocido internacionalmente por su capacidad de adaptación a condiciones adversas. Entre sus especificaciones técnicas principales destacan una tracción integral 4x4, motor de 4.8 litros y 222 CV de potencia, caja manual de 8 velocidades con reductora, 8 marchas hacia adelante y 6 marchas de retroceso, ruedas de 335/80 R20, y una capacidad de vadeo de hasta 1,20 metros.

El vehículo pesa 6.870 kg y es capaz de cargar 2.630 kg. Por sus dimensiones y especificación técnica, es apto para una gama de aplicaciones que incluye transporte de personal, apoyo logístico, asistencia en campañas sanitarias y operaciones especiales.

El ministro de Defensa visitó la fábrica en Alemania

Además, nació en 1945 en Alemania, como un diseño del ingeniero Albert Friedrich, empleado de Daimler-Benz, quien tenía el objetivo de crear un vehículo que tuviera la suficiente versatilidad para contribuir a la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial. Unimog significa “Universal-Motor-Gerät”, en alemán, que traducido al español equivale a “dispositivo motorizado universal”.

Casi 20 años después, el primer país fuera de Alemania en fabrica el Unimog fue Argentina, en su planta de Virrey del Pino. La producción comenzó en 1968, estuvo basada en los modelos Unimog NMO 416 y 412, de las cuales se fabricaron 6.000 unidades para uso militar. La producción finalizó en los primeros años de la década del 80.

En total, el Ejército recibirá 48 camiones todoterreno

La colaboración entre la compañía automotriz y el Ejército Argentino se apoya en una historia de más de cinco décadas de empleo militar de la familia Unimog en el país. El Teniente Coronel Ingeniero Militar Alejandro Oscar Peralta, jefe del Departamento Técnico de la Dirección General de Material del Ejército Argentino, destacó que el nuevo modelo U4000 busca “mantener la misma robustez y confiabilidad que nos brindó el U416 durante más de cincuenta años de servicio”, según consta en el comunicado oficial.

La Dirección General de Material del Ejército Argentino detalló que la incorporación de los 48 camiones Unimog U4000 responde a la necesidad de modernizar su parque automotor, utilizando unidades que se adapten a las exigencias geográficas y operativas del territorio nacional. El vehículo, caracterizado por su fiabilidad en todo tipo de terrenos, suma a las capacidades del ejército para afrontar tareas en zonas rurales, operativos militares, apoyo en emergencias y asistencia a la sociedad civil.