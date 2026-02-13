Política

Billeteras virtuales, licencias laborales y régimen penal juvenil: los próximos desafíos del oficialismo en el Congreso

Con el Congreso en el centro de la escena, el Gobierno apuesta a consolidar acuerdos y evitar retrocesos en tres debates clave. En Infobae a la Tarde desmenuzaron los escenarios de negociación y las tensiones que atraviesan la estrategia legislativa oficialista

El régimen penal juvenil fija la edad de imputabilidad en catorce años y cuenta con amplio consenso político, incluyendo el apoyo de sectores del peronismo

La agenda política argentina entró en una etapa de definiciones tras la media sanción de la reforma laboral. En Infobae en vivo, el equipo de Infobae a la Tarde desglosó las estrategias, conflictos y prioridades que enfrenta el Gobierno para encaminar tres leyes clave antes del inicio de las sesiones ordinarias.

La mesa conformada por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé puso el foco en el hito parlamentario: “Primera vez desde el regreso de la democracia que hay una legislación laboral integral que consigue aprobar un gobierno, entonces, en democracia”, subrayó Jove al abrir el análisis. De inmediato, advirtió sobre el carácter provisorio del avance: “Un éxito a medias todavía, porque falta, por supuesto, lo que pase en la Cámara de Diputados”.

La reforma laboral, aprobada en el Senado, enfrenta ahora una etapa decisiva en Diputados. El oficialismo busca evitar cualquier modificación que obligue a devolver el texto a la cámara de origen. “Hay dos temas que pueden llegar a ser ruidosos, complejos para el Gobierno, que pretende que se apruebe tal y como salió del Senado. Si en Diputados se hace cualquier cambio, tiene que volver al Senado”, explicó Jove, remarcando la fragilidad de los consensos logrados.

El desafío de blindar la reforma laboral en Diputados

Uno de los puntos que genera inquietud es la nueva regulación sobre licencias por enfermedad. “En lo que se terminó modificando y se votó, el empleado tendrá derecho a cobrar el cincuenta por ciento en caso de una licencia por enfermedad, por supuesta enfermedad, o accidente fuera del horario laboral”, detalló Jove. La referencia a “supuestas enfermedades” y la reducción salarial encendió alarmas en sectores sindicales y de la oposición.

El panel alertó que modificar ese articulado podría trabar el proceso legislativo. Paula Guardia Bourdin sintetizó: “Sería una pesadilla que esto vuelva para atrás y que se empiecen a tocar estos temas que ya estaban saldados en algún punto”. Ante la consulta de Tomás Trapé sobre el posible recorrido parlamentario, Manu Jove precisó: “Se vuelve al Senado sobre las modificaciones exactas, no sobre el completo de la ley. Todo aquello que no se modifique queda como está, ya no se puede cambiar”.

La estrategia del Gobierno apunta
La estrategia del Gobierno apunta a que la reforma laboral y el régimen penal juvenil estén listos antes del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso (Charly Diaz Azcue/Comunicación Senado)

La dinámica legislativa impone una carrera contrarreloj para el oficialismo: “El Gobierno pretende que ambas cosas se aprueben antes de marzo, es decir, antes del periodo ya de sesiones ordinarias”, reiteró Jove.

El régimen penal juvenil: consenso para la sanción exprés

El segundo gran frente del oficialismo es el régimen penal juvenil. El texto, que ya obtuvo respaldo en Diputados, espera tratamiento en el Senado con pronóstico favorable. “No va a sufrir modificaciones o no debería. Están los consensos para conseguir la aprobación también en el Senado, sobre todo con esta nueva mayoría que consiguió el Gobierno y que quedó explícita con reforma laboral”, planteó Jove.

La clave del acuerdo fue la fijación de la edad de imputabilidad en catorce años, un punto que sumó apoyos desde sectores inesperados. “Hasta un sector del peronismo termina acompañando puntualmente el tema de la edad de imputabilidad”, describió el conductor, y subrayó la importancia de mantener los pactos alcanzados para garantizar la sanción definitiva.

El staff coincidió en que el Gobierno busca mostrar capacidad de gestión y control parlamentario, logrando que ambas leyes estén listas para la apertura de sesiones de Javier Milei en el Congreso.

Billeteras virtuales, bancos y los intereses cruzados en Diputados

El tercer eje de tensión atraviesa la regulación de billeteras virtuales y su relación con el sistema bancario. Paula Guardia Bourdin sintetizó el escenario: “Conflicto banco-billeteras virtuales”. Tomás Trapé sumó: “Está esta especie de grieta entre las billeteras virtuales, los bancos, sobre todo los bancos provinciales, que pertenecen a varios gobernadores. Hay intereses de por medio”.

El avance sobre el sistema de pagos digitales involucra a actores con fuerte peso político y económico. Manu Jove remarcó: “Un aliado estratégico del Gobierno, desde lo discursivo, pero también desde el apoyo concreto, por ejemplo, Marcos Galperín, hablaba de Mercado Libre como la billetera virtual que no te digo monopoliza, pero sí concentra buena parte de los usuarios en el mercado argentino”.

La reforma laboral aprobada en
La reforma laboral aprobada en el Senado enfrenta una etapa decisiva en Diputados, donde el oficialismo busca evitar modificaciones que retrasen su sanción (REUTERS/Francisco Loureiro)

La intención del oficialismo es sumar esta regulación a la agenda extraordinaria de febrero. El panel advirtió que cualquier reforma que afecte al negocio de los bancos provinciales podría enfrentar resistencia de legisladores alineados con los gobernadores. “Si en Diputados se hace cualquier cambio, tiene que volver al Senado”, insistió Jove, resaltando la dificultad de blindar el texto original.

La posibilidad de que los salarios puedan cobrarse también en billeteras virtuales es uno de los puntos de mayor disputa. Frente a la incertidumbre, el staff coincidió en que el oficialismo deberá negociar cada voto para evitar que la normativa se diluya en modificaciones sucesivas.

Milei prepara nuevas reformas y reabre el debate sobre el sistema electoral

Mientras avanza sobre las leyes clave, el Gobierno ya proyecta nuevas reformas: financiamiento universitario, reforma impositiva y cambios en el sistema electoral. “El Gobierno va a poner en agenda algunos temas como nueva ley de financiamiento universitario. Esto es más una estrategia que otra cosa, porque incluso con la intención de agregarlo la próxima semana en el periodo de la ventana, que queda abierta todavía hasta fin de febrero, de extraordinarias”, anticipó Jove.

El vínculo entre el secretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, y los rectores de universidades públicas suma tensión a la discusión. Jove describió: “No tiene la mejor relación en general con los dos rectores de universidades. Tiene, de hecho, públicamente se conoce, en particular, por ejemplo, con los referentes de la UBA, Emiliano Yacovitti, una enemistad declarada casi te diría y, a partir de eso, una relación bastante compleja”.

En materia tributaria, el oficialismo planea usar la sanción de la reforma laboral como plataforma para una reforma impositiva más amplia. “El planteo era reforma laboral primero para habilitar una reforma impositiva y que ese combo en algún momento, dicen, ya para el segundo mandato de Milei, si es que por supuesto se da, pero esto es en el marco y escenario optimista que ve el Gobierno, sobre todo por estos días, una reforma previsional”, explicó Jove.

También se reabre la discusión sobre el calendario electoral y la vigencia de las PASO. “El Gobierno ya propone, o por lo menos anticipa, que va a volver a poner en consideración la idea de suspender de vuelta, no eliminar, es decir, se vuelve a patear, a correr el arco, por lo menos por dos años más”, anticipó el panel. La estrategia oficialista apunta a introducir una reforma electoral más amplia, que incluya la boleta única a nivel nacional y una nueva ley de financiamiento de campañas.

El staff de Infobae a la Tarde concluyó que la agenda del Gobierno combina pragmatismo y ambición: “No tenemos algún tipo de especulación del año impar planteando esto, sino que lo hacemos ahora anticipándonos a todo lo que pueda ser visto de esa manera”, sintetizó Jove.

