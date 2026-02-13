Política

Axel Kicillof redobla la avanzada contra Javier Milei y le da forma a su perfil electoral

El gobernador bonaerense consolida su rol de principal opositor y empieza a coquetear discursivamente con su candidatura presidencial. “A no bajar los brazos, quedan dos años de esto nada más”, sostuvo

Guardar
El gobernador bonaerense durante el
El gobernador bonaerense durante el acto en Quequen, donde apuntó con dureza contra Javier Milei

“A no bajar los brazos, quedan dos años de esto nada más”. Así cerró Axel Kicillof su último acto veraniego del miércoles, en la localidad de Quequen, donde estuvo acompañado por un puñado de ministros e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Presente y futuro. De eso habla el gobernador bonaerense en sus discursos recientes. Todos apuntados a cuestionar las políticas libertarias, comparar la gestión de Milei con el peor momento de la etapa de Mauricio Macri en el poder y consolidar su perfil ultra opositor, embanderado en la defensa del Estado presente.

Kicillof empezó a coquetear, discursivamente, con su candidatura presidencial. En ese sentido, la construcción de un perfil extremadamente opositor se sostiene en el tiempo y es el principal eje de su apuesta electoral. Ser exactamente todo lo contrario a lo que representa el presidente de la Nación.

Cada día más duro y más crítico respecto a la gestión del gobierno nacional, el gobernador hace pie en su gestión para marcar las diferencias con el modelo político teñido de violeta. Es la voz más resonante de los gobernadores de Unión por la Patria (UP), que hablan poco y nada en público. El martes, por ejemplo, fue el único de la pequeña liga de gobernadores opositores que estuvo presente en las puertas del Congreso donde se trataba la reforma.

El gobernador bonaerense encabezó ayer
El gobernador bonaerense encabezó ayer un acto con la Policía Bonaerense

Este año, y sobre todo en las últimas semanas, Kicillof ha redoblado su avanzada discursiva contra el presidente Milei. El discurso de ayer fue un ejemplo bien concreto. “Lo que está pasando no es producto de la casualidad. No es un error de cálculo. Son las consecuencias de determinadas políticas económicas”, precisó.

El discurso del mandatario bonaerense se basó en la pérdida de puestos de trabajo y en la cantidad de empresas que se cerraron durante la gestión nacional. “Se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos. Se cerraron 30 empresas por día desde que llegó Milei. Son números excepcionales. Hay pocas etapas de la historia argentina en la que haya pasado esto”, aseguró.

Kicillof comparó la gestión de Milei con la Macri, tomando como ejemplo un título periodístico que hablaba de la espera del Gobierno para que haya un mejor segundo trimeste. “Cuántos años nos tuvo Macri con el verso del segundo semestre, la luz al final del túnel o lo peor ya pas. Son muletillas crueles que intentan generar esperanzas cuando se destruyen las promesas”. Así fue la sentencia.

El gobernador planteó que Milei “no recorre la Argentina” porque no está pasando lo que dicen que está pasando en política económica. Los misiles van todos directo al Presidente. En forma sistemática y cada vez con críticas más feroces. Y van de la mano de un contraste permanente con la política del Estado presente, que sostiene en Buenos Aires desde que asumió en el 2019.

El peronismo sufrió otro revés
El peronismo sufrió otro revés legislativo durante el tratamiento del Régimen Penal Juvenil (NA)

La avanzada del mandatario bonaerense se da en el medio de una seguidilla de derrotas del peronismo en el Congreso, donde los bloques legislativos no pudieron frenar la reforma laboral y la ley que modifica el nuevo régimen penal juvenil. Si bien los proyectos solo tienen media sanción, el oficialismo parece tener allanado el camino para poder convertir a ambas iniciativas en ley.

La doble derrota pone al peronismo en un lugar de absoluta debilidad. No hubo unidad que pudiera evitar que quedara expuesta la pérdida de poder y de fuerzas que ha sufrido el partido opositor tras la última elección de medio término. Por eso, en ese contexto de limitaciones y noticias pálidas, la figura del gobernador sobresale como principal espada de resistencia y de combate ante las ideas que pregona el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

Temas Relacionados

PeronismoAxel KicillofGobernadoresJavier MileiElecciones 2027Últimas noticias

Últimas Noticias

Quirno encabeza la delegación argentina en la Conferencia de Seguridad de Múnich: defensa del plan Milei, China, Israel, Gran Bretaña y EEUU

El encuentro, que reúne a altos funcionarios de todo el mundo, comienza este viernes en la capital de Alemania, y se extenderá hasta el domingo

Quirno encabeza la delegación argentina

El oficialismo logró dos victorias legislativas y consolida su mesa política: quiénes son los actores clave y cómo negocian

El Gobierno destaca el rol de de sus negociadores tras la media sanción de la Reforma Laboral y se muestra optimista por el calendario de febrero. Cambios y planes para las sesiones extraordinarias

El oficialismo logró dos victorias

Respaldado por las recientes victorias legislativas, el Gobierno evalúa impulsar una reforma electoral con vistas al 2027

Aunque no hay definiciones concretas, hubo conversaciones preliminares entre integrantes de la Casa Rosada. Los libertarios tienen pendiente la eliminación de la PASO, la modificación en el financiamiento partidario. Las propuestas en estudio

Respaldado por las recientes victorias

La Justicia avanza sobre el borrado de pruebas y encubrimiento de la financiera ligada a la AFA

Hoy será interrogado el último empleado de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. En paralelo, los peritos judiciales comenzaron a clasificar la documentación contable y el material informático secuestrado en los 14 allanamientos realizados el jueves

La Justicia avanza sobre el

Cómo votaron cada uno de los diputados el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

El oficialismo obtuvo una mayoría contundente en la Cámara baja para la validación parlamentaria del tratado, con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones

Cómo votaron cada uno de
DEPORTES
Tras la derrota de River,

Tras la derrota de River, Matías Biscay habló en conferencia en lugar de Gallardo: “Con las ideas claras, vamos a salir”

La escalofriante lesión que sufrió Juan Portillo en la derrota de River Plate: se retiró llorando

Nueva decepción del River de Gallardo: perdió 1-0 ante Argentinos en La Paternal

Tras la caída ante Argentinos, cómo quedó River Plate en la tabla de posiciones del Torneo Apertura: su agenda de partidos

“Ironías, no”: el gesto por el que Merlos expulsó a Gallardo en Argentinos-River y la discusión en el túnel

TELESHOW
El glorioso regreso de Bad

El glorioso regreso de Bad Bunny a la Argentina: “Nunca dejé de creer en mí y tú deberías creer en tí, vales más de lo que piensas”

Federico Laboureau, el argentino que creó La casita de Bad Bunny del Super bowl y conquistó Los Ángeles con sus empanadas

La pesada broma de Wanda Nara a Maxi López mientras enfrentaba el “mercado a oscuras” de MasterChef Celebrity

La jugada promesa de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “Ahora tengo que ganar”

Un hombre murió durante una función de la obra de Matías Alé y Roberto Peña en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Apareció la autobiografía que Jacobo

Apareció la autobiografía que Jacobo Timerman decidió no publicar: la tortura, el periodismo, las anécdotas falsas

Olviden “Los monólogos de la vagina”, ahora todo gira en torno a la menopausia

Periodistas centroamericanos ven en Costa Rica un ejemplo tras la eliminación de penas de prisión por calumnia e injuria

Tensión en el mar Oriental: Japón confiscó un buque chino y arrestó a su capitán tras desobedecer una orden de inspección

Delcy Rodríguez aseguró que se realizarán elecciones “justas y libres” en Venezuela pero no fijó una fecha